Neúčast a dvojité rezervace – to zní jako komedie z Hollywoodu 50. let. V první scéně vidíme našeho hrdinu, kterého hraje Jimmy Stewart – kdo jiný? – jak čeká na zdobeném mostě. Drží v ruce kytici růží a nervózně se dívá na hodinky. Nakonec zklamaně odchází a rozptýleně narazí na naši hlavní hrdinku – samozřejmě Kim Novakovou. Oba se současně omluví; zasmějí se; začnou si povídat…
Později ve filmu nastane veselá situace, když Jerry Lewis vejde do restaurace a uvědomí si, že si domluvil schůzku se dvěma dívkami, Shirley MacLaine a Audrey Hepburn, na stejném místě a ve stejný čas. To je opravdu legrace!
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V moderním podnikání však neúčast a dvojí rezervace nejsou žádná legrace. Říct, že schůzky jsou v odvětvích zaměřených na klienty nezbytné, je trochu podceňování. Právě na schůzkách se prodávají služby, vytváří se hodnota a navazují se vztahy. Zmeškané schůzky a špatně zorganizovaná setkání vedou ke ztrátě produktivity a stojí firmy čas i peníze.
Jak mohou firmy orientované na zákazníky zajistit, aby kalendáře jejich zaměstnanců byly vzorově upravené a profesionální příklady dokonalého plánování, místo aby vypadaly spíš jako zápletka filmu, který by se mohl ucházet o cenu za nejlepší komedii roku 1956?
Zamez neúčasti. Dej klientovi kontrolu
Efektivní proces plánování schůzek je jako labuť – vypadá elegantně, ale za tím se skrývá spousta práce, kterou není vidět. První krok k tomu, abys měl jistotu, že tě klient nikdy nenechá čekat, začíná dlouho před samotnou schůzkou. Místo toho, abys klientovi sdělil, kdy se schůzka koná, a poslal mu rozvrh, nabídni mu možnosti, jak si schůzku naplánovat sám. Možnost volby nám všem dodává pocit moci a dává klientům větší pocit, že mají věci pod kontrolou.
Můžeš jim například poslat svůj rezervovatelný kalendář, ve kterém je již synchronizována tvoje dostupnost. Klient si pak může vybrat nejvhodnější termín, než budou automaticky rozeslány pozvánky na schůzku. Když se aktivně zapojí do procesu, je mnohem větší pravděpodobnost, že to dotáhnou do konce.
Zaneprázdnění lidé potřebují připomenutí
I když existuje celá řada důvodů, proč klienti, uchazeči a potenciální zákazníci zmeškají schůzky, jedním z nejčastějších je to, že zapomněli nebo ztratili pojem o čase. Jednoduché a stejně tak snadno předejitelné.
Mnoho moderních nástrojů pro plánování ti umožní posílat připomenutí, a to buď ručně, nebo dokonce prostřednictvím automatických připomenutí. Pokud jsi opravdu nadšený, můžeš se také zaregistrovat do integračního nástroje třetí strany jako je Zapier a vytvořit si vlastní recepty, například zasílání připomenutí času a místa schůzky prostřednictvím SMS. Nyní už účastníci nemají žádnou výmluvu, proč by na schůzku zapomněli.
Nabídni klientům možnosti
I když nás COVID-19 naučil plynule používat Zoom, Teams a Hangouts, mnoho odvětví zaměřených na práci s klienty, jako jsou kreativní a mediální agentury, personální a poradenské služby, stále vnímá virtuální platformy jako chudého příbuzného osobních schůzek. Klienti, kteří mají přeplněný rozvrh nebo čelí naléhavé situaci na poslední chvíli, však mnohem častěji upřednostní logisticky jednodušší online variantu před osobním setkáním, které s sebou nese cestování, dopravu a čas strávený mimo kancelář.
Nástroje pro plánování schůzek, jako je Doodle, se integrují se Zoomem a pro každou naplánovanou schůzku vytvoří odkaz na schůzku. Klienti vědí, že i když by upřednostňovali osobní schůzku, v případě, že by se jim den zvrtl, mají záložní možnost rychle přejít na online schůzku.
Lepší později než nikdy
I když jsme všichni pracovali s někým, kdo nás nutí o tom pochybovat, všichni lidé instinktivně chápou, že zmeškávání schůzek nebo neustálé zpoždění jsou neprofesionální chování. Proto prvních pět minut většiny schůzek tvoří vzájemné omluvy.
Klienti nikdy záměrně nechcou zmeškat schůzku, ale někdy se to prostě stane. Pokud jim usnadníš přeplánování schůzky namísto zrušení na poslední chvíli nebo úplného neúčasti, nejenže klientovi ulevíš od pocitu viny, což je dobré pro celkovou spokojenost a vztah s klientem, ale také zajistíš, že schůzka nezapadne do zapomnění. Tento přístup je zakomponován do nástrojů, jako je Doodle. Schůzky naplánované přes Doodle obsahují užitečný odkaz, pomocí kterého mohou klienti schůzku přeplánovat přímo na místě.
Jak se vyhnout dvojitým potížím
Vše propojit
Samozřejmě to nejsou jen klienti, potenciální zákazníci a uchazeči, kteří mají občas trochu potíže se svými kalendáři. Profesionálové pracující v přímém kontaktu s klienty mají za úkol své klienty potěšit, a to někdy vede k tomu, že řeknou „Ano“, i když by ve skutečnosti měli říct: „Můžete chvilku počkat, než si zkontroluji svůj rozvrh?“
Ujisti se, že tvoje firma používá systém plánování schůzek, který je 100 % integrovaný a funguje na všech zařízeních. Pokud se rozhodneš vylepšit procesy plánování schůzek pomocí automatizovaného plánování, měl bys také zajistit, aby nástroj, který si vybereš, byl stejně nezávislý na platformě. V opačném případě se může stát, že schůzky naplánované přes mobil se nikdy neobjeví ve tvém notebooku nebo že pozvánky rozeslané přes tvůj plánovací nástroj se nezobrazí v tvé obvyklé kalendářové aplikaci. A to vede k dvojitým rezervacím, zmeškaným schůzkám a celkovému chaosu.
Čím víc, tím větší zmatek
Většina organizací, které přicházejí do styku s klienty, zažívá v průběhu roku období, kdy se tempo práce téměř přes noc zrychlí z poměrně rušného na naprosto hektické. U agentur to může být v období před svátky; u konzultantů a finančních odborníků bývá toto období na konci každého čtvrtletí; zatímco u náborářů to může být jednoduše pokaždé, když získají velkou zakázku na nábor zaměstnanců.
V těchto obdobích obvykle dochází k velkému množství hovorů a schůzek a jejich plánování bez duplicitních rezervací nebo úplného vynechání některých z nich je noční můrou. Funkce jako Doodle 1:1 umožňují organizátorům zaslat různé termíny schůzek velkému počtu účastníků. Jakmile si účastník vybere datum a čas, daný termín se automaticky odstraní a pro ostatní účastníky již není k dispozici. Zkrátka, je to záchrana.
Využij nástroje a nastav pravidla
Jedním z relativně jednoduchých způsobů, jak se vyhnout přeplněnému rozvrhu, je vytvořit pro každého klienta samostatný rezervovatelný kalendář s odlišnými volnými termíny. Tím se zcela vyloučí riziko trapného dvojitého rezervování. Navíc, pokud nastavíš pravidla, jako například nikdy nemít schůzky s klienty hned po sobě nebo ponechat mezi schůzkami s klienty alespoň 30 minut, bude ti k dispozici výkonná umělá inteligence.
Není to tvoje vina, je to její
Samozřejmě, někdy uděláš všechno správně. Naplánuješ důležitou schůzku, abys klientovi představil nové řešení, které mu pomůže posunout jeho podnikání na vyšší úroveň. Pozveš klienta, aby si vybral ideální čas na schůzku. Pošli připomenutí a klient dorazí včas. Co by se mohlo pokazit? Ukáže se, že produktová manažerka pro toto nové řešení už má jinou schůzku. Má dvojí rezervaci! Neboj se, funkce „Zarezervovat jménem“ v Doodle umožňuje organizátorům schůzek rezervovat termíny v kalendářích ostatních členů týmu, aby se noční můra v podobě dvojité rezervace nikdy nemusela stát skutečností.
I přes veškerou snahu a připomínky se může stát, že si klienti naplánují schůzky ve stejném čase. Pokud však používáš nástroj pro plánování, který jim dává možnost vybrat si nejvhodnější termín a usnadňuje změnu termínu, jsi na dobré cestě k tomu, aby se dvojí rezervace klienta nestala tvým neúspěchem. A možná to bude právě začátek krásného přátelství.
Stále si domlouváš schůzky přes e-mail? Prozkoumáme velkou debatu mezi e-mailem a online plánováním.
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