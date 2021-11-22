Civilizovaní lidé nikdy nediskutují o náboženství ani o politice… nebo tak se alespoň říká. Ale všichni víme, že existují témata, která jsou ještě spornější. Velké debaty, které mohou rozdělit místnost nebo dokonce rodinu na dvě poloviny. Ty se točí kolem nejvýznamnějších témat naší doby. Například Beatles nebo Rolling Stones. Batman nebo Superman? Harry nebo William? Lakers nebo Celtics? Zde neexistuje žádný kompromis. Nikdo nemá Real Madrid „jen tak trochu rád“ a Barcelonu.
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Podíváme-li se však pod povrch, zjistíme, že tyto ostře vedené diskuse jsou debatami jen podle názvu. Každý rozumný člověk ví, že Stones byli jen napodobeninou toho, čím byli Beatles o několik let dříve, když hráli v hamburských zapadlých barech. Batman, pizza, Harry a, díky Magicovi a Kobemu, Lakers – to je správná odpověď na tuto otázku.
V IT odděleních, personálních odděleních a na konferencích o produktivitě po celém světě zuří stejně bouřlivá debata: e-mail nebo online plánování. Stejně jako v předchozích příkladech to ani není vyrovnaný souboj.
E-mail je náš důvěryhodný a věrný společník. Už čtvrt století nám všem skvěle slouží a je vynikající pro spoustu věcí. Plánování schůzek však mezi ně nepatří.
Tenis vs. lukostřelba
Kolik e-mailů ti zabere domluvit schůzku s klienty, potenciálními zákazníky nebo dokonce uchazeči o pracovní pozice? Pokud se mám řídit svou vlastní schránkou, řekl bych, že zhruba 157 e-mailů na jednu schůzku je docela přesný odhad, přičemž každý pokus o domluvení schůzky vyústí v sérii e-mailových výměn, které vypadají asi takto:
Tak, kdy máš čas?
Příští úterý ráno mám 20 minut, na středu odpoledne si můžu něco přeplánovat a v pátek by se mohlo něco uvolnit. Jinak to bude až za tři týdny, příští čtvrtek.
Hmmm, u mě to nefunguje. Máte něco za čtyři týdny?
No jo, kdykoli v úterý.
10:30?
Ach ne, právě byla naplánována celodenní akce.
Příští pátek?
Ne, dovolená.
17. v poledne?
Ano! To je perfektní.
Skvělé, pošlu ti pozvánku. Je to e-mailová adresa s koncovkou .com nebo .co.uk?
(O 3 týdny později) Je mi to opravdu líto, musím to přeplánovat…
Není divu, že e-mail je často vnímán jako zabiják produktivity. Nejenže je neustálé posílání e-mailů tam a zpět neefektivní, ale také odvádí pozornost zaměstnanců od jejich ostatních úkolů.
Porovnej to s neomylnou přesností ve stylu Kim Soo-Nyung online nástroje pro plánování. Rozešli anketu, abys zjistil, kdy mají všichni účastníci čas na skupinovou schůzku. Ještě jednodušší je rozeslat rezervovatelný kalendář, do kterého už máš předem zadaný svůj rozvrh a volné termíny, takže si pozvaní mohou vybrat, kdy se jim to hodí.
Tyto funkce jsou ještě užitečnější, pokud jsou vaši zákazníci, kolegové nebo konzultanti rozptýleni po různých zemích a kontinentech. Namísto obvyklého googlování časových pásem a počítání z hlavy (Je to GMT nebo EST? A zahrnuje to letní čas?) mají nástroje pro plánování časová pásma zabudovaná, takže za vás přemýšlí technologie.
Zaneprázdněný vs. produktivní
Ukázalo se, že všichni z nás – a tím „nás“ myslím zaměstnance, ne muže – jsme v multitaskingu příšerní. Když přepínáme mezi tou strategickou prezentací a otevřeme si doručenou poštu, abychom odpověděli na nový e-mail, rádi si namlouváme, že děláme více věcí najednou, ale ve skutečnosti jen přepínáme mezi úkoly. A přepínání mezi úkoly není konstruktivní; ve skutečnosti je neproduktivní na úkor 40 % našeho celkového výkonu.
Dobrou zprávou je, že jakýkoli přerušený úkol, ať už kvůli neplánovanému hovoru od klienta nebo další sérii e-mailových výměn, bývá dokončen ještě v rámci stejného pracovního dne. Ale ne okamžitě. V průměru to trvá více než 23 minut , než se přerušený zaměstnanec vrátí k danému úkolu. Ještě déle trvá, než se vrátí na stejnou úroveň produktivity.
Náklady na produktivitu a vnímání e-mailu jako zastaralý a neefektivní způsobu komunikace, vedly organizace k hledání alternativ. Nejoblíbenější, zejména v kreativních odvětvích, v oblasti SAAS, vývoje, poradenství a náboru, je bezpochyby Slack. Platformy pro spolupráci, jako je Slack, umožňují uživatelům vykonávat větší část své práce v rámci jedné platformy, čímž se omezuje přepínání mezi úkoly a s tím spojené ztráty produktivity. To rozhodně platí i pro bota Doodle pro Slack, který uživatelům umožňuje najít nejvhodnější čas pro schůzku a následně ji naplánovat přímo z prostředí Slacku.
I pro firmy, které stále používají tradiční nástroje jako Outlook, je tu naděje. Naše integrace Doodle do Outlooku umožňuje uživatelům přistupovat ke svým kalendářům s možností rezervace a generovat snadno sdílené odkazy na schůzky přímo z Outlooku, což znamená, že uživatelé nemusí jako obvykle přepínat mezi e-mailem, kalendářem a nástrojem pro plánování.
Budoucnost vs. současnost
Nejenže nám nejde multitasking, ale všichni také strašně špatně snášíme čekání. Nesnášíme to. Ale není to naše vina – naše mozky jsou předprogramovány tak, že nesnášíme zpoždění. Tato averze k čekání projevuje i u zákazníků, jejichž názor na vaši společnost nebo agenturu se pokaždé mírně zhorší, když dojde k nějakému zádrhelu v procesu.
E-mail prostě není pro tento druh netrpělivosti vhodný. E-maily často zdržují procesy, které by se mohly odehrát hned v daném okamžiku, když je železo nejžhavější a zájem nejvyšší.
Například náboráři by mohli přímo do první zprávy pro kandidáta vložit odkaz na svou rezervační stránku a sdělit mu, že má skvělý profil a že by si s ním rádi popovídali. Tímto způsobem si kandidát může okamžitě a z vlastní iniciativy naplánovat úvodní schůzku, což v něm vyvolá příjemný pocit. Zároveň celý proces domlouvání schůzky nezabere personalistovi prakticky žádný čas ani energii, což mu umožní soustředit se na naléhavější úkoly, dokud nebude schůzka domluvena.
Většina firem, které nabízejí služby, řešení a softwarové nástroje, má na svém webu kontaktní formulář. Pokud tedy potenciální zákazník, který si udělal průzkum, přistane na vašem webu, zalíbí se mu, co si přečetl, a bude natolik zaujatý, že se rozhodne vás kontaktovat, zadá své údaje do tohoto formuláře. Člen prodejního týmu to vyřídí, možná hned druhý den nebo až po víkendu, podle toho, kdy kontakt přišel, a pak začne série e-mailových výměn. Alternativou je umístit rezervační stránky přímo na váš web, aby si potenciální zákazníci mohli domluvit schůzku, dokud je jejich zájem na vrcholu. To také dává potenciálním zákazníkům pocit, že mají situaci pod kontrolou, místo aby měli pocit, že se jim něco vnucuje, díky čemuž jsou vnímavější.
Poníci a jednorožci vs. dostat ránu do obličeje
Některá srovnání nejsou vůbec srovnáními.
Všichni jsme už zažili nějakou mizernou schůzku. Nejen „ne moc dobrou“ schůzku, ale takovou, při které máš pocit, jako bys neustále šlapal bosou nohou na kousek Lega. Takovou schůzku, při které v duchu uzavíráš dohody s vesmírem, jen aby už skončila.
Přibližně 70 % z nás má pocit, že pravidelně ztrácíme čas kvůli špatně zorganizovaným schůzkám, přičemž na prvním místě seznamu důvodů, proč se tyto schůzky vůbec konají, je absence jasného programu a nepřipravenost účastníků.
Proto nástroje pro plánování schůzek, jako je Doodle, přidaly do produktů, jako je Bookable Calendar, funkci „Vlastní otázky“. Když si například nový klient nebo uchazeč o novou pozici rezervuje schůzku přímo s tebou, můžeš se ujistit, že si přečetl tu velmi užitečnou stránku s často kladenými dotazy nebo prezentaci, a zajistit tak, že každá naplánovaná schůzka bude co nejproduktivnější.
Ha, tak se uvidí, jestli s tím dokážeš soutěžit, e-maile!
Lidé proti robotům
Ne, tohle není krátká prezentace sci-fi seriálu na Netflixu. Ani varování, že stroje přijdou a vezmou nám práci.
Jsou věci, které lidé dělají mnohem lépe než stroje, jako je budování vztahů, projevování empatie a kreativita. Jsme také lepší ve zpracování nových a nestrukturovaných informací a při řešení nestrukturovaných úloh. Jsme flexibilní a nepředvídatelní způsobem, kterému se počítače ani zdaleka nemohou vyrovnat.
Počítače však výrazně převyšují lidi při provádění základních, pravidly řízených úkolů, které vyžadují rychlost a přesnost. Například při hledání nejrychlejší trasy do kanceláře v tuto denní dobu. Například při zpracování platby za ty nové tenisky, které už nějakou dobu sleduješ. Například při plánování schůzek.
E-mail je sice samozřejmě technologie, ale domlouvání schůzek prostřednictvím e-mailu je v konečném důsledku velmi lidský proces. Víme to díky výkřikům frustrace, které to často vyvolává. Naproti tomu domlouvání schůzek pomocí online nástroje využívá umělou inteligenci, která za tebe odvede veškerou těžkou práci.
Pokud jde o plánování, říkám: zapojte roboty. Samozřejmě, někteří lidé s tím možná nesouhlasí. Někteří možná dávají přednost e-mailu. Stejně jako někteří dávají přednost The Stones, princi Williamovi a Celtics. Ale všichni v hloubi duše víme, že ti lidé se mýlí. O tom se nedá diskutovat.
Automatizace umí víc než jen plánovat. Zjisti, jakou roli hraje v prodejním procesu zde.
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