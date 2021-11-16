Stav schůzek v roce 2019
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Nová zpráva přední světové platformy pro plánování schůzek, Doodle, vychází z průzkumu mezi více než 6 500 profesionály ve Velké Británii, Německu a USA a analyzuje 19 milionů schůzek sjednaných prostřednictvím této platformy v roce 2018.
Průměrný profesionál stráví tři hodiny týdně na schůzkách – což znamená, že dvě třetiny všech schůzek jsou zbytečné nebo představují ztrátu času
V příštím roce se celkem ztratí 24 miliard hodin na zbytečných schůzkách
Více než třetina (37 %) profesionálů považuje zbytečné schůzky za největší náklad pro svou organizaci
76 % profesionálů dává přednost osobním schůzkám před telefonáty nebo videohovory
Ráno je jednoznačně nejlepší čas na schůzky – 70 % profesionálů dává přednost schůzkám mezi 8:00 a 12:00.
Online platforma pro plánování schůzek Doodle dnes oznamuje vydání své komplexní zprávy Doodle Meeting Report 2019, zcela nového podrobného přehledu o současném stavu schůzek na pracovišti, který zahrnuje vlastní data a nový průzkum provedený mezi 6 026 profesionály ve Velké Británii, Německu a USA.
Doodle, který každý měsíc využívá více než 30 milionů lidí ve společnostech jako Apple, Google a Amazon, je světovým lídrem v oblasti online plánování schůzek. Zpráva poskytuje komplexní pohled na čas strávený zrušenými nebo zbytečnými schůzkami, neefektivními způsoby práce a preferovanými metodami schůzek a obsahuje odborné komentáře od odborníků na organizaci a psychologů.
Mezi klíčové závěry patří:
Špatně zorganizované schůzky mají vážný dopad na hospodářský výsledek
Špatně organizované schůzky každoročně stojí firmy obrovské množství času a peněz. Profesionálové ve Velké Británii, Německu a USA tráví každý týden dvě hodiny na zbytečných schůzkách, což za rok činí celkem 13 dní. Průměrný profesionál má tři schůzky týdně, přičemž průměrná délka jedné schůzky je jedna hodina. Poměrně vzato – profesionálové mají pocit, že dvě třetiny schůzek, kterých se účastní, jsou zbytečné.
Náklady na špatně zorganizované schůzky jsou nejvíce pociťovány ve Velké Británii, kde 40 % profesionálů považuje tuto skutečnost za největší náklad pro svou organizaci, ve srovnání s 38 % v Německu a 34 % v USA. Doodle také vypočítal kumulativní roční náklady v čase a hodinách pro společnosti v dotazovaných zemích*:
Při bližším pohledu na konkrétní osobní dopady více než čtvrtina (26 %) respondentů uvedla, že špatně organizované schůzky mají negativní vliv na jejich vztahy s klienty, zatímco jiní mají pocit, že způsobují zmatek na pracovišti (43 %) a omezují jejich schopnost skutečně vykonávat svou práci (44 %).
To potvrzuje i zjištění, že třetina (33 %) profesionálů se cítí neschopná přispět k většině schůzek, kterých se účastní – což naznačuje, že nadměrné pozvání na schůzky představuje významnou ztrátu času v práci.
Doodle analyzoval více než 19 milionů žádostí o schůzky a odpovědí na ně, aby určil průměrnou dobu, za kterou někdo odpoví na pozvánku na schůzku, a identifikoval tak nejúčinnější a nejméně účinné země při plánování schůzek:
Nejúčinnější
Itálie – 5 hodin 24 minut
Polsko – 5 hodin 30 minut
Izrael – 5 hodin 48 minut
Nejméně efektivní
Švédsko – 10 hodin 18 minut
Švýcarsko – 10 hodin 30 minut
Francie – 10 hodin 45 minut
Paul Axtell, autor knihy „Meetings Matter“ komentuje důsledky špatně zorganizovaných schůzek:
„Dopady neefektivních schůzek ovlivňují i chování samotných účastníků. Když mají pocit, že schůzka pro ně není přínosná, nakonec si s sebou přinesou jinou práci a věnují se více úkolům najednou, místo aby se plně zapojili do diskuse.“
Zaměstnanci také nesou méně zjevné náklady spojené s neefektivními schůzkami, protože nejsou plně informováni a organizovaní, což může vést k tomu, že si práci berou domů, a nemohou se tak uvolnit a zregenerovat. Krátkodobě mohou jednotlivci tyto problémy překonat – ale dlouhodobě za to platí vysokou cenu v podobě dodatečného stresu.
Osobní kontakt je nejlepší
I když nám technologie umožňuje účastnit se schůzek kdekoli na světě, osobní setkání jsou stále jednoznačně naší preferovanou formou schůzek.
76 % dotázaných profesionálů uvedlo, že se jedná o jejich oblíbený formát, zatímco ostatní metody získaly nízké hodnocení:
Konferenční hovory – 7 %
Videohovory – 5 %
Okamžité zasílání zpráv – 4 %
Na otázku ohledně výhod osobních setkání respondenti jasně uvedli konkrétní výhody osobního setkání:
95 % profesionálů se také domnívá, že osobní setkání bylo účinným způsobem budování vztahů v práci
méně než polovina (47 %) uvedla totéž o instant messagingu
Steven Rogelberg, rektorský profesor a profesor managementu na Univerzitě Severní Karolíny a autor knihy „The Surprising Science of Meetings“ , k tomuto zjištění uvádí:
„Výzkum v oblasti schůzek je prostě zásadní. Snad neexistuje žádná jiná pracovní činnost, která by byla tak běžná a zároveň tak často kritizovaná.“
„Ačkoli technologie stále více usnadňuje setkávání na dálku, což je dobrá věc, setkávání tváří v tvář má v sobě něco mimořádně silného. Komunikace bývá bohatší a nuancovanější, protože je zde k dispozici spousta verbálních i neverbálních signálů. Tyto další roviny mohou nejen podpořit hlubší porozumění, ale také skutečně přispět k posílení vztahů, protože záměr komunikace je snáze rozpoznatelný a lze se do něj vcítit, a nedorozuměním se dá o něco snáze předejít. Na rozdíl od virtuální schůzky, kde je snazší schovat se v pozadí a věnovat se více úkolům najednou, se při osobních setkáních obvykle projevuje větší zodpovědnost a angažovanost.“
Co dělá schůzku dobrou nebo špatnou?
Respondenti byli také dotazováni na to, co dělá schůzku dobrou nebo špatnou. Výsledky ukázaly, že pro dobrou schůzku je nezbytná jasná organizace, zatímco rušivé nebo neefektivní chování schůzku zmaří:
Co dělá schůzku dobrou?
Stanovení jasných cílů – 72 %
Stanovení jasného programu – 67 %
Aby v místnosti nebylo příliš mnoho lidí – 35 %
Co dělá schůzku špatnou?
Lidé, kteří během schůzek telefonují nebo posílají SMS – 55 %
Účastníci, kteří se navzájem přerušují – 50 %
Lidé, kteří neposlouchají názory ostatních – 49 %
Lidé, kteří přicházejí pozdě nebo odcházejí dříve – 49 %
Lidé, kteří dlouhou dobu mluví o ničem – 46 %
Dr. Sankalp Chaturvedi, docent organizačního chování a vedení na Imperial College London, se vyjadřuje k tomu, co dělá schůzku dobrou:
„Tajemstvím úspěšné a časově efektivní schůzky je příprava. Program nesmí být příliš dlouhý. Jinak hrozí, že se na prvních bodech stráví příliš mnoho času a ty následující se budou probrat ve spěchu. Program by měl být rozeslán s dostatečným předstihem, včetně cílů, co se od schůzky očekává, a konkrétních podrobností o tématech a časovém rozvrhu.“
Gabriele Ottino, generální ředitel společnosti Doodle, k tomu říká:
„Každý zná útrapy nudných a zbytečných schůzek. Konají se každý den, ale jejich kumulativní dopad je upřímně řečeno šokující! Pokud se nesnažíš zlepšit efektivitu schůzek ve své organizaci, plýtváš obrovským množstvím peněz a času. Mnoho organizací trpí kvůli nedbalému přístupu k plánování a vedení schůzek, a to zejména těch 25 % profesionálů, kteří mají v průměru pět nebo více schůzek týdně.“
Tuto zprávu jsme si nechali vypracovat, protože jsme chtěli lépe pochopit, co způsobuje neefektivní schůzky a jak to každodenně ovlivňuje lidi. Pozitivní je, že za obrovskými finančními dopady se skrývají jednoduché problémy, které lze snadno vyřešit. Věci jako stanovení jasného programu, pozvání pouze relevantních osob a řádné plánování lze snadno zavést, a pokud se budeme těchto zásad držet, máme jasnou příležitost dosáhnout obrovských úspor, omezit ztrátu času a snížit frustraci zaměstnanců – což přinese prospěch všem.“
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