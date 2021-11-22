Ať se ti to líbí nebo ne, prodej je pro většinu firem životně důležitý a nakonec bude úspěch či neúspěch drtivé většiny podniků záviset právě na tom, jak úspěšná je jejich prodejní organizace.
I vysoce výkonné prodejní týmy uzavírají pouze čtvrtinu prodejně kvalifikovaných potenciálních zákazníků, přičemž pouze asi 25 procent marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků se vůbec stane prodejně kvalifikovanými potenciálními zákazníky. Z každých 100 potenciálních zákazníků tedy mohou dobré prodejní organizace očekávat, že jen hrstku z nich promění v zákazníky.
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Společnosti musí udržovat plný prodejní kanál – což je proces náročný jak na čas, tak na práci. Není tedy divu, že sektor automatizace prodeje a marketingu v posledních letech zažívá větší rozmach než Brian Blessed v nahrávacím studiu, protože společnosti všech typů a zaměření se snaží udržet tok potenciálních zákazníků.
Podle nejnovějšího vydání výroční zprávy MarTech, od AbsoluteData po Zoominfo, je nyní k dispozici více než 480 nástrojů pouze v kategorii automatizace prodeje, podpory prodeje a analytiky. A to nepočítáme tisíce dalších nástrojů, které umožňují automatizaci marketingu, zlepšování zákaznické zkušenosti, programatickou reklamu nebo dokonce analytiku – všechny tyto nástroje hrají významnou roli v procesech získávání potenciálních zákazníků a prodeje.
Osmdesát procent prodejních a marketingových týmů nyní automatizuje jeden nebo více svých procesů ve snaze získat více potenciálních zákazníků. A to z dobrého důvodu, protože více než tři čtvrtiny týmů, které automatizaci využívají, zaznamenávají nárůst počtu potenciálních zákazníků. Proč tedy ne všechny prodejní a marketingové týmy zavádějí ještě více automatizačních nástrojů a procesů? Využívání více než několika těchto nástrojů vyžaduje značné finanční prostředky a ačkoli prodej a marketing mohou spotřebovat větší část rozpočtu než ostatní oddělení, nedostatek rozpočtu zůstává zásadní překážkou. Jak ukazuje zpráva MarTech 2020, od mobilního marketingu, PR a nativní reklamy až po e-commerce platformy, optimalizaci webových stránek a programy na podporu značky – prodej a marketing představují rozsáhlé oblasti a dokonce i obrovským nadnárodním společnostem chybí rozpočet na pokrytí všech těchto oblastí.
Pokud jsi tedy nováčkem v oblasti automatizace v rámci generování potenciálních zákazníků a prodeje, jak víš, kde začít? Stejně jako ve všem v životě, i zde tě soustředění se na základy dovede téměř až k cíli.
Lead magnety
Vytváření obsahových nabídek, jako jsou e-knihy, zprávy o trendech v oboru, whitepapery, kontrolní seznamy a videa, může být náročné, zejména pokud se to má dělat dobře. A tím „dělat dobře“ máme na mysli, že by měly být vysoce kvalitní a nabízet obsah, který je pro tvé potenciální zákazníky skutečně zajímavý a užitečný. Jakmile však bude náročná práce na tvorbě těchto obsahových nabídek hotová, můžete pomocí „lead magnetů“ na svém webu nebo v reklamách – bannerů, které návštěvníky vybízejí k zanechání kontaktních údajů výměnou za vynikající obsah – zajistit neustálý a nepřetržitý příliv nových potenciálních zákazníků, kteří dobrovolně a aktivně přidávají své údaje do vašeho CRM.
Předpokládejme, že nemáš k dispozici žádnou obsahovou nabídku. V takovém případě mohou jako magnety na potenciální zákazníky posloužit také webináře s některými členy tvého vedoucího týmu, kteří mají jedinečné poznatky a znalosti z oboru, nebo dokonce individuální konzultace.
Navzdory nárůstu popularity nástrojů pro spolupráci, jako jsou Slack a Teams, které měly být posledním hřebíčkem do rakve e-mailu, realita je taková, že každý rok se odesílá a přijímá stále více e-mailů. Pokud jde o naplňování prodejního trychtýře, e-mailový marketing stále funguje lépe než studené oslovování, sociální sítě nebo online reklamy. Proto více než 80 % B2B marketingových týmů stále používá e-mail jako součást svého marketingového mixu.
Automatizace e-mailových toků je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak mohou organizace zvýšit počet potenciálních zákazníků a urychlit prodejní proces. Ať už jde o marketingové kampaně zaměřené na péči o kontakty nebo věrnostní kampaně, jejichž cílem je prodat stávajícím zákazníkům další produkty, počet nápaditých způsobů, jak lze automatizaci e-mailů využít, je téměř nekonečný. Váš automatizační nástroj bude potenciálním zákazníkům zasílat „předem připravené“ e-maily na základě toho, jak reagují nebo nereagují na předchozí e-mail.
Vytvoření skvělé automatizované e-mailové kampaně a pracovního postupu vyžaduje dovednosti a trpělivost, protože možná budeš muset vyzkoušet spoustu alternativ, než se ti to podaří. Vždy bys však měl dbát na to, abys v rámci jakéhokoli e-mailového nástroje využíval možnosti personalizace, které ti umožní oslovit příjemce jménem a přizpůsobit obsah podle jeho společnosti a dokonce i odvětví.
SMS zpráva
V některých regionech je to relevantnější než v jiných – například textové zprávy zůstávají populární v USA, zatímco v Evropě téměř úplně vymizely –, ale tam, kde se používají, jsou textové zprávy působivým způsobem, jak navázat kontakt a dosáhnout prodeje. Mnoho stejných pravidel a přístupů, které platí pro e-maily, platí i pro textové zprávy, ale textové zprávy mají mnohem vyšší míru otevření než e-maily (ve skutečnosti více než čtyřikrát vyšší), díky čemuž je větší pravděpodobnost, že se vaše zpráva dostane k adresátovi.
Personalizované zážitky na webu
Od triček a lahví vína po přání k narozeninám a šperky – pokud nás Etsy něco naučil, pak to, že všichni máme rádi, když jsou naše věci personalizované. Uplatnění „pravidla Etsy“ na vašem webu by vám také mohlo pomoci přilákat více potenciálních zákazníků. Řešení pro automatizaci webových stránek mohou pomoci se všemi druhy personalizace.
Můžeš rozlišovat mezi úvodní stránkou, která vítá nové návštěvníky, a tou, kterou vidí vracející se návštěvníci. V nejjednodušším případě to může být zpráva „Vítej zpět“.
Tvá webová stránka může zdůraznit informace, které nejlépe odpovídají odvětví, ve kterém působí.
Můžeš zajistit, aby se každému návštěvníkovi zobrazovaly ty nejrelevantnější blogové příspěvky, zprávy o trendech a elektronické průvodce.
Personalizace sice návštěvníkům dává pocit, že jsou výjimeční, což vůbec neuškodí, ale zároveň ti jako společnosti pomáhá zdůraznit informace, které jsou pro každého návštěvníka nejrelevantnější na základě velikosti jeho firmy, odvětví a problému, který se snaží řešit, místo aby si tyto informace museli hledat sami.
Chatboty
Pokud jde o to, jak návštěvníkům nabídnout ty nejrelevantnější informace způsobem, který jim nejlépe vyhovuje, mohou být chatbotové nástroje také velmi účinným prostředkem. Zatímco ty nejmodernější a nejpropracovanější chatboty vyžadují značné programátorské dovednosti, mnoho nástrojů pro automatizaci marketingu a tvůrců webových stránek nabízí jednoduché chatboty již ve standardní výbavě. Po krátkém zvážení příslušných pracovních postupů a s pomocí dobrého copywritera je lze nastavit poměrně rychle a stanou se jednoduchým a rychlým způsobem navigace na webových stránkách.
Nech svůj chatbot vyptat se návštěvníka na několik jednoduchých informací, například v jakém odvětví působí a jak velká je jeho společnost, abys mohl přizpůsobit zážitek z návštěvy tvého webu právě tomuto návštěvníkovi.
Využij chatbota, aby návštěvníkům pomohl najít informace, které na tvém webu hledají. Integrace často kladených otázek (FAQ) do chatbota je chytrý a relativně jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout.
Nech náš chatbot zeptat se návštěvníků, zda by chtěli dostávat další informace, a přidej jejich údaje do mailing listu méně agresivním způsobem.
Mnoho chatbotů se přímo integruje s plánovacím softwarem, takže si každý zájemce může rychle a efektivně rezervovat ukázku nebo hovor s obchodním zástupcem, což eliminuje část nepříjemností a rozpaků spojených s telefonátem.
Software pro automatizaci marketingu
Ačkoli se v tomto případě jedná o příklady automatizačních nástrojů, specializované řešení pro automatizaci prodeje a marketingu, jako jsou například nástroje od společností Salesforce, Hubspot, Freshworks a Blueshift, může pomoci všechny tyto prvky propojit a zefektivnit celý proces.
Software bude sledovat chování potenciálních zákazníků, ať už na tvém webu, sociálních sítích, v e-mailech nebo dokonce při telefonních hovorech. Každému z těchto potenciálních zákazníků může přiřadit skóre a prioritu, což je obzvláště užitečné, pokud provozuješ firmu s velkým objemem potenciálních zákazníků různé kvality. Software pro automatizaci marketingu dokáže rozpoznat, zda váš web navštěvuje mnoho lidí ze stejné společnosti, a může dokonce sledovat, jak se na něm pohybují a jak využívají váš obsah.
Pro prodejní týmy je důležité, že SDR a account manažeři mohou automatizovat upozornění tak, aby dostali e-mail, jakmile se vysoce hodnotný potenciální zákazník znovu spojí s vaší společností nebo když do vašeho CRM přijdou nové příchozí kontakty. Vzhledem k tomu, jak moc včasný následný hovor může naklonit misky vah ve váš prospěch, jedná se o neocenitelný nástroj, který by měly využívat všechny prodejní týmy.
Plánování
Prodejní týmy tráví přibližně třetinu svého času prodejem, zbytek pracovního týdne jim zabírají administrativní úkoly. Jakékoli automatizační řešení, které omezí neproduktivní čas a každý týden prodejním týmům vrátí hodiny času na prodej, musí být na předním místě seznamu přání každého obchodního ředitele.
S tímto na paměti, software pro plánování představuje pro každý prodejní tým nejlepší investici. Přibližně 70 % profesionálů po celém světě se domnívá, že špatně organizované a neefektivní schůzky je pravidelně stojí čas a snižují jejich produktivitu . Použitím produktu, jako je rezervační stránku Doodlesi všichni obchodníci mohou vytvořit personalizované kalendáře s předem vyhrazenými volnými termíny. Ty lze sdílet na firemním webu, synchronizovat s chatbotem nebo dokonce rozesílat e-mailem. To nejenže ušetří obvyklou časově náročnou e-mailovou korespondenci, která doprovází každou schůzku, ale také umožňuje potenciálním zákazníkům rezervovat si termín v okamžiku, kdy mají největší zájem, než jejich zájem ochladne.
Nástroje pro plánování schůzek také umožňují snadné přeplánování v době, kdy dochází ke zrušení mnoha schůzek. Zároveň lze automatizovat připomenutí a dokonce i odkazy na virtuální schůzky .
Zatímco automatizace možná kdysi představovala budoucnost podnikání, dnes je již zcela běžnou součástí současnosti. Více než polovina firem využívá řešení pro prodej a automatizaci, aby zvýšila počet i kvalitu svých potenciálních zákazníků. Otázkou pak je, jak velký kus z koláče automatizace by sis měl ukousnout.
Odpověď vždy spočívá v dopadu a návratnosti investic. Hledej nástroje, které dokážou snížit režijní náklady, zvýšit produktivitu nebo zlepšit zážitek tvých potenciálních zákazníků. Ještě lepší je vsadit na automatizační řešení, která zvládnou všechny tři věci.
Chceš mít lepší obchodní schůzky? Zaznamenali jsme některé z největších věcí, které lidi štvou a co můžeš udělat, abys se jim vyhnul.
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