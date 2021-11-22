Některá povolání jsou skutečně filmová. Žurnalistika, medicína a policejní práce tvoří kulisy pro některé z nejlepších filmů všech dob, zatímco jiná povolání se prostě nedají převést do epického vyprávění.
Chceš začít?
Prodej rozhodně patří do kategorie filmových profesí. I zdánlivě všední obchodní schůzka se dá převést na velké plátno. Ačkoli žádný blockbuster nezačíná čtvrtletní schůzkou o nákupu, měsíčním setkání o dodavatelském řetězci ani výroční marketingovou konferencí, skromná obchodní schůzka se objevila v klasických filmech od Glengarry Glen Ross, Wall Street a Boiler Room až po The Big Short a Vlk z Wall Street.
Dalo by se také říci, že obchodní schůzky nemají v Hollywoodu vždy nejlepší pověst. Obvykle se na nich objeví alfa samec v obleku a kravatě, který pronáší komicky nestydaté hlášky jako: „Polož tu kávu!! Káva je jen pro ty, co uzavírají obchody.“
Realita je obvykle mnohem prozaičtější. Stejně jako ta setkání o nákupu, dodavatelském řetězci a marketingu jsou i některá obchodní jednání skvělá, některá dobrá a strašně spousta všech schůzek je příšerná. Jaké jsou ale hlavní důvody, proč jsou obchodní schůzky tak špatné, a co mohou firmy udělat, aby je pro všechny zúčastněné učinily snesitelnějšími, ba dokonce plodnějšími?
Špatná organizace
Možná pod vlivem tradičního pohledu na obchodníky jako na skvělé improvizátory s darem výřečnosti je příprava v některých obchodních kruzích téměř vnímána jako slabost, jako projev neschopnosti improvizovat. Tento přístup pronikl i do interních obchodních schůzek a stal se jednou z jejich nejvýznamnějších slabin.
Ať už jde o hovor s potenciálním zákazníkem, krátké setkání s klientem u kávy na nadcházející konferenci nebo měsíční schůzku prodejního týmu, program je nezbytnou podmínkou. Chybějící plán je známkou toho, že nerespektuješ čas ostatních účastníků, a ne toho, že jsi typ člověka, který pracuje nejlépe, když jedná spontánně.
Stejná úroveň respektu platí i pro organizaci obchodních schůzek. Manažeři by neměli na špatný týden reagovat tak, že všem řeknou, ať všeho nechají, a svolají improvizovanou schůzku na konci pátečního odpoledne. Schůzky by měly být plánovány pravidelně v čase, který vyhovuje celému prodejnímu týmu, bez ohledu na to, kde se jeho členové nacházejí, nebo by měly být organizovány alespoň s několikadenním předstihem.
Pomocí nástroje pro plánování ti v obou případech pomůže najít nejvhodnější časové termíny a je obzvláště užitečný, pokud máš obchodníky rozptýlené po několika zemích a časových pásmech. Navíc nástroje pro plánování eliminují neustálou e-mailovou korespondenci spojenou s velkými týmovými schůzkami, což opět prokazuje úctu k času členů týmu a umožňuje jim soustředit se na plnění obchodních cílů, místo aby ztráceli hodiny plánováním interních schůzek.
Špatné vyhodnocení tónu
Dalším stereotypem v oblasti prodeje je ten, kdy vedoucí prodeje nebo ředitel zaměňuje hněv a agresi za motivaci a pobídku. Tlak, říkají si, promění uhlí v diamanty. Ve skutečnosti mají pravděpodobně na zdi své kanceláře plakát, na kterém je přesně toto napsáno.
Nicméně, prodej je již tak velmi stresující povolání a realita je taková, že nikdo nepodává nejlepší výkon v tak napjatých podmínkách. Skutečná motivace je vnitřní a ti nejlepší obchodní manažeři to chápou a podporují.
Na druhém konci spektra je pak prodejní schůzka plná vzájemného poplácávání po zádech, kde vzkvétá kamarádství, vyprávějí se vtipy pro zasvěcené a manažeři oslovují všechny „kámo“ nebo „kamaráde“, zatímco je baví drby z nedávné firemní párty. I když je tento tón méně rozhádaný, je stejně neprofesionální.
Správný tón pro obchodní jednání je tón kompetentnosti a následně důkladné a systematické analýzy.
Začni pozitivně a zdůrazni nedávné velké úspěchy.
Sdílej všechny důležité novinky a změny týkající se organizace.
Poskytni aktuální informace o pipeline, přines poznatky o potenciálních zákaznících a podívej se na celkové metriky.
Workshop o tom, jak překonat překážky.
Zakonči schůzku pozitivním a povzbuzujícím tónem a jasnými cíli pro nadcházející období.
Zbytečné schůzky
Mnoho prodejních týmů pořádá pravidelné týdenní schůzky, které jim pomáhají zahájit nebo zakončit týden. Při důsledném plánování může prodejcům pomoci zorganizovat si kalendáře, často však vede k zbytečným schůzkám, které se konají jen proto, že jsou zapsané v diáři.
Ta hodina či dvě týdně se mohou zdát neškodné, ale v profesi, kde se zaměstnanci již cítí přetížení, by tato zbytečná schůzka mohla být tou poslední kapkou, která přeteče pohár. Čtyřicet čtyři procent profesionálů považuje špatně zorganizované nebo zbytečné schůzky za hlavní důvod, proč nemají čas na zbytek své práce, přičemž 38 procent vysvětluje, že tyto schůzky vedou ke ztrátě soustředění. Jedním z významných zjištění, zejména pro prodejní týmy, je, že více než čtvrtina profesionálů se domnívá, že neproduktivní schůzky a procesy ve skutečnosti oslabují jejich vztahy s klienty.
Ujisti se tedy, že všechna tvá setkání jsou nezbytná. Pomůže ti v tom program každého setkání. Pokud nejsou na programu žádné naléhavé body k projednání, zvaž jejich přesunutí na příští setkání a umožni týmu soustředit se na dosahování prodejních cílů.
Špatná příprava a etiketa
Co je otravnějšího než neefektivní nebo špatně zorganizovaná schůzka? Ve skutečnosti, podle našeho průzkumuje toho spousta:
Téměř 90 procent profesionálů obtěžují konferenční hovory nebo videokonference se špatným příjmem.
55 procent lidí považuje za velmi nepříjemné, když ostatní účastníci během schůzek telefonují nebo píšou SMS.
Lidé, kteří přerušují nebo neposlouchají ostatní, obtěžují polovinu respondentů.
Pozdní příchody nebo předčasné odchody účastníků iritují 49 procent zaměstnanců.
Je pravděpodobné, že pokud jsi se zúčastnil byť jen několika obchodních schůzek, jsou ti některé nebo všechny z těchto věcí také dobře známé. Je skutečně na organizátorovi schůzky, aby nastavil tón a úroveň respektu a profesionality, která se během obchodních schůzek očekává. To lze provést osobně na schůzkách nebo v programu každé schůzky. Mezi nápady patří:
Přijď a odejdi včas
Na schůzkách neotvírej notebooky, pokud si neděláš poznámky (a všem to vysvětli ještě před začátkem schůzky) nebo pokud ho nepoužíváš k prezentaci
Pokud používáš notebook z některého z těchto důvodů, zavři všechny ostatní záložky a programy kromě těch, které jsou nezbytné pro samotnou schůzku
Telefony na tichý režim a pryč ze stolu
Pokud se připojuješ přes videokonferenci, zkontroluj si před schůzkou, zda ti funguje software pro videokonference a připojení k Wi-Fi – ne až během prvních pěti minut.
Zaměřit se výhradně na manažera nebo společnost
„Potřebuju, abys obvolal víc lidí.“ „V tomhle čtvrtletí máme ambiciózní prodejní cíle.“ „Společnost od nás očekává, že dosáhneme rekordního měsíce.“ „Tohle musíme mít za sebou ještě před koncem měsíce.“ „Představenstvo očekává lepší výsledky.“
Dobří prodejci vědí, že se nikdy nebaví o tom, co potřebuješ od nich, když se setkáš s klientem nebo mu voláš. Je na tobě, jako prodejci, abys si udělal průzkum, získal a udržel pozornost potenciálního zákazníka.
Totéž by mělo platit i pro to, jak obchodní manažer vede svůj tým a řídí týmové porady. Místo toho, aby se vše řídilo tím, co chce manažer nebo společnost, by se pozornost měla soustředit na potřeby týmu. Zvyšování nároků spíše sníží výsledky, zatímco vzájemná pomoc při hledání řešení a strategií k řešení opakujících se problémů představuje efektivní a účelné využití času. V konečném důsledku jsou manažeři tu proto, aby sloužili členům svého týmu, a ti, kteří si to uvědomí, zjistí, že jejich schůzky jsou pozitivními a užitečnými zážitky. I když se tu a tam ozývají rázné hlášky jako „Chci, abyste své problémy vyřešili tím, že zbohatnete!“ může znít lákavě, podobně jako košile s kontrastním límečkem a ulíznuté vlasy, je to přístup, který je lepší nechat ve filmech.
Pokud hledáš způsoby, jak oživit schůzky s klienty, máme pro tebe několik tipů, jak na to zde.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021