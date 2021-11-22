Setkávání s novými i stávajícími klienty je klíčovou součástí podnikání ve všech odvětvích. Ale přiznejme si to: schůzky mají obecně dost špatnou pověst. Většinou bychom všichni raději dělat něco, čím bychom pomohli našim klientům, než jen sedět a povídat si o tom, jak to udělat. Z tohoto důvodu je snadné nevědomky začít vnímat schůzky s klienty jako jakési „nutné zlo“.
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To samozřejmě není správný přístup. Schůzky s klienty nejsou jen něco, co je třeba „mít za sebou“, abys mohl skutečně začít poskytovat služby svým zákazníkům.
Schůzky s klienty jsou spíše nezbytnou součástí procesu, jak v první řadě sloužit svému publiku. Bez jasné strategie, jak k těmto schůzkám přistupovat, žádný možnosti, aby tvůj tým dokázal obsloužit tvou klientelu na maximum svých schopností. Pojďme se tedy podívat na čtyři klíčové výhody, které tvá organizace získá díky zlepšení procesů schůzek s klienty.
Zlepši vztahy se zákazníky – a zvyšte míru konverze i retenci
Jak vysvětluje nejnovější zpráva společnosti Doodle, Rostoucí loajalita zákazníků na dálku: „Důvěra a loajalita zákazníků hrají dnes zásadní roli v růstu a úspěchu každé společnosti. Záleží na určitých faktorech, jako je individuální interakce se zákazníky, věnování dostatečného času každému zákazníkovi a v konečném důsledku také vysoká soustředěnost a produktivita vedoucí k dosažení vysoce kvalitních výsledků.“
Ani v tomto případě jsme to nevymysleli jen tak z patra. Podle Edelmanova zvláštní zprávě Trust Barometer z roku 2019uvádí, že 55 procent spotřebitelů tvrdí, že více důvěřují značkám, které poskytují špičkové produkty nebo služby a dobře zacházejí se svými zákazníky.
Aby bylo jasno: považovat schůzky s klienty za „nutné zlo“ nebo za něco, co je třeba „přečkat“ , zcela odradí tvou cílovou skupinu od tvé značky. Pokud jsou tvá setkání s novými i stávajícími klienty neustále neorganizovaná, neinformativní, uspěchaná nebo dokonce mechanická, tvoji klienti si toho všimnou – a nebudou spokojeni.
Pokud však budeš schůzky s klienty považovat za důležitou a nezbytnou součást svých celkových procesů, bude tvé odhodlání vůči zákazníkům naprosto jasné. Pro vaše nové potenciální zákazníky a budoucí klienty tyto schůzky nastavují laťku toho, co mohou od vašeho týmu v budoucnu očekávat. Pokud dokážete od samého začátku jasně zdůraznit, jak moc vám záleží na jejich úspěchu, jejich důvěru si udržíte.
Zamysli se nad tím: Pokud nastavíš očekávání svých potenciálních klientů a nastíníš jasnou strategii, jak nejlépe přistupovat k jejich situaci, nebudou mít důvod ti svěřit ti svou zakázku. Naopak, pokud tuto informaci tyto informace od samého začátku neposkytneš, tvoji potenciální zákazníci si možná dvakrát rozmyslí, zda pro tvou společnost otevřou peněženku.
Pro vaše stávající zákazníky – ty, kteří při spolupráci s vaším týmem dosahují trvalého úspěchu – silná úvodní schůzka posílí to, co již vědí: Jste tu pro ně, záleží vám na nich a uděláte vše, co je třeba, abyste jim pomohli uspět.
Samozřejmě, získávání a udržení zákazníků také vyžaduje, abys dodržoval sliby, které na těchto schůzkách dáš. To je samozřejmé.
Při snaze zlepšit potenciál počátečních konverzí a dlouhodobé retence, musíš být ochotni udělat vše potřebné, abyste každou interakci zahájili správným způsobem. Buduj důvěru od samého začátku vašich vztahů s klienty a postupem času si přirozeně vybudujete silnou základnu loajálních a angažovaných zákazníků.
Využij zdroje efektivněji
Zajistit, aby tvá jednání s klienty přispívala k celkové kvalitě zákaznické zkušenosti, bude rozhodně vyžadovat určité úsilí z tvé strany. A do tohoto procesu budeš určitě muset investovat čas, peníze a další zdroje. Realita je však taková, že nakonec vynaložíš mnohem více zdrojů, pokud k setkáním s klienty zaujmete méně strategický (a více nahodilý) přístup.
Jak společnost Doodle vysvětlila ve své bílé knize, Komplexní průvodce technologickými platformami pro plánování, může být zatížení firemních zdrojů ohromné. A toto tvrzení se zaměřuje pouze na problémy, s nimiž se potýkáme při plánování schůzek. Pokud jsou tvé procesy schůzek s klienty celkově neefektivní, no… odčerpávání tvých zdrojů může tvou organizaci úplně paralyzovat.
Zpráva Doodle o zpráva o stavu schůzek za rok 2019 odhaduje, že špatně organizované schůzky stojí americké firmy ročně 41 miliard dolarů. I když se to týká i interních schůzek, lze s jistotou říci, že neefektivní schůzky s klienty jsou v tomto případě také významnou součástí problému.
Zlepšení procesů schůzek s klienty ti tedy mimo jiné umožní vytěžit maximum ze zdrojů, které do těchto procesů investuješ. Díky menšímu počtu nadbytečných činností a menšímu tření budeš moci tyto zdroje produktivně využít – a minimalizuješ plýtvání v celé organizaci. Navíc pak budeš mít přebytek zdrojů, které můžete investovat do budoucích schůzek s klienty a dalších procesů.
Jelikož nevynakládáš nadbytečné prostředky, po skončení dané schůzky ti „zbyde“ více prostředků, že? Takže nejenže utratíš méně, ale také uděláš víc s tím, co máš. Díky těmto dodatečným zdrojům, které budeš mít k dispozici, se budeš moci plně věnovat svým různým procesům – místo toho, abys se jen tak tak protloukal s naprostým minimem.
Několik způsobů, jak může zlepšení procesů při schůzkách přispět k vyšší efektivitě tvého týmu:
Vytvoření promyšleného programu schůzek předem ti umožní držet se správného směru a soustředit se na to, co je důležité pro tvé klienty a členy týmu. Tvé schůzky budou krátké a výstižné a už nikdy nebudou vnímány jako ztráta času, který by se dal lépe využít jinde.
Vyřešení logistiky tvých schůzek (např. automatizace procesu plánování schůzek) znamená, že na administrativní práci spojenou se schůzkami budeš vynakládat méně času a energie – a více času tak budeš moci věnovat komunikaci se svými klienty a poskytování hodnotných služeb.
Poskytování klientům přístupu k podrobným doplňujícím informacím automatizovaným způsobem (tj. prostřednictvím vaší zákaznické znalostní báze) jim umožňuje získat od tvého týmu to, co potřebují aniž aby se s ním museli přímo spojovat.
Opět platí, že díky těmto opatřením nebudeš muset rozptylovat zdroje svého týmu (což samo o sobě škodí tvé klientele). Naopak, vždy budeš mít po ruce přesně to, co potřebuješ, abys zajistil pozitivní zážitek pro všechny, kteří se na procesu podílejí.
Optimalizuj cestu k úspěchu
Toto v sobě spojuje mnoho z toho, o čem jsme dosud mluvili. Vytvořením pevného základu, na kterém můžete budovat vztahy se svými klienty – a správným investováním zdrojů potřebných k efektivnímu pokroku – si vytyčíte jasnou cestu k úspěchu a růstu.
To platí jak pro tvé zákazníky, i vaši společnost. Z pohledu klienta budou vaše úspěšné schůzky znamenat splnění řady úkolů: Zaprvé vytvoříte podmínky, ve kterých se vaši klienti budou cítit pohodlně při spolupráci s vaším týmem při dosahování svých cílů. Tvoji klienti se mohou cítit nejistě nebo si jinak nejsou jisti svými vlastními schopnostmi, když se na tebe zpočátku obrátí s žádostí o pomoc. A samozřejmě budou také čelit stresu spojenému s řešením problému, se kterým se potýkají.
Je tedy tvou povinností využít tato setkání jako prostředek k řešení těchto problémů a k úplnému rozptýlení jejich obav. Tak budou moci s důvěrou učinit další kroky vpřed – bez dodatečné zátěže nejistoty na svých bedrech.
Za druhé, když pro své klienty hned na začátku vytvoříš návrh, pracovní postup nebo plán, umožníš jim představit si cestu, na kterou se chystají vydat, ještě než vůbec začnou. Díky tomu budou lépe připraveni zvládnout případné překážky, s nimiž se mohou setkat, a budou moci v každém bodě kontaktu plně využít tvé služby.
A konečně, pokud svým klientům od samého začátku poskytneš přístup k dalším zdrojům, budou přesně vědět, co mají dělat, pokud narazí na nějaké překážky. Ať už prostřednictvím samoobslužných metod, nebo kontaktováním tvého servisního a podpůrného personálu, tvoji zákazníci by měli vždy vědět, na koho se obrátit, pokud budou během procesu potřebovat pomoc.
Zlepšování tvých procesy schůzek s klienty také vaší společnosti vytyčí jasnou cestu k úspěchu. Především budete moci tyto schůzky využít k tomu, abyste se o svých jednotlivých zákaznících dozvěděli co nejvíce. To vám umožní přiřadit jim produkty a služby, které nejlépe vyhovují jejich potřebám – a navíc propojit každého jednotlivého klienta se správným členem vašeho týmu.
Stejně tak, protože budeš mít jasnou představu o potřebách jednotlivých klientů, budeš vědět, co tvoji členové tvého týmu budou muset udělat, aby jim na jejich cestě pomohli. Na oplátku můžeš přidělovat zdroje podle potřeby také s předstihem – místo toho, abys se snažil podporovat své klienty až poté, co narazí na překážku.
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Několik tipů, jak optimalizovat cestu k úspěchu na obou stranách mince:
Vytvoř standardizovanou dokumentaci týkající se procesů schůzek s klienty, ve které podrobně popíšeš informace, které potřebuješ zjistit, otázky, které budeš muset položit, a vše ostatní, co potřebuješ vědět, abys mohl své klienty nasměrovat správným směrem.
Doplň profily svých cílových skupin a jednotlivých zákazníků co největším množstvím informací. To ti pomůže doplnit výše uvedený proces a odhalit informace, které jsi možná nepředpokládal nebo které jsi nevědomky přehlédl.
Soustřeď své znalosti o zákaznících a schůzkách s nimi na jednom místě. Tím zajistíš, že členové tvého týmu budou vždy připraveni udělat vše potřebné, aby pomohli tvým zákazníkům v jakékoli fázi jejich cesty.
Zlepši své finanční výsledky
V tuto chvíli víme, že zlepšení procesů při schůzkách s klienty může vést k:
Více konverzí a lepší udržení zákazníků
Efektivnější využití firemních zdrojů
Jasnější cesta k úspěchu pro tvé klienty i tvou společnost
To vše dohromady povede k významným výhodám pro tvé podnikání.
Naopak, nedostatečný přístup k jednání s klienty ti jen sníží zisk – a to hned v několika ohledech:
Nadměrný čas strávený napravováním chyb nebo návratem na správnou cestu – což vede k finančním ztrátám odpovídajícím počtu pracovních hodin vynaložených na tyto zbytečné procesy
Opakované schůzky a zvýšený počet případů zákaznické podpory kvůli nedostatečné přípravě obou stran – což znamená méně času a energie vynaložené na pokrok
Ztráta obchodních příležitostí v důsledku nedostatečné péče o klientelu – nebo dokonce kvůli špatné zákaznické zkušenosti na jejich cestě k úspěchu
Je to jednoduché. Aby vaše firma uspěla a vzkvétala, musíte vztahy se zákazníky a jejich zapojení nastartovat správným způsobem. Pokud se vám podaří, aby vaši noví i stávající klienti pokaždé, když se s nimi setkáte, začali pracovat efektivně a účinně, úspěch pro všechny jistě nepřijde na sebe čekat.
Jsi připraven začít zlepšovat procesy související s tvými schůzkami s klienty? Software pro plánování schůzek Doodle ti ušetří námahu při organizování různých schůzek tvého týmu – díky tomu se můžeš plně soustředit na to, abys svým klientům poskytoval co nejlepší služby.
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