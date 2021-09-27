Jak budovat loajalitu klientů na dálku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jak důležitá je pro tvé podnikání loajalita zákazníků?
Máš obavy, že přechod na výhradně online schůzky zkomplikuje správu a uspokojování potřeb tvých zákazníků?
Tyto otázky se nám v posledních měsících honí hlavou. Jedno je jisté: důvěra a loajalita klientů jsou v současné době vystaveny nejtěžší zkoušce. Vzhledem k tomu, že se všechna setkání s klienty přesouvají do online prostředí, firmy (a jejich zaměstnanci) se obávají, že by tato náhlá změna mohla zničit jejich vztahy s klienty a způsobit jim dlouhodobé obchodní ztráty. A oprávněně.
Jak ukazuje nedávná studie společností Thryv a America’s Small Business Development Centers (ASBDC) ukazuje, tři čtvrtiny malých podniků v USA již zaznamenaly výrazný pokles poptávky. Zároveň má 60 procent malých podniků oprávněné obavy ohledně svého dlouhodobého zotavení.
Zamysli se nad tím: Více než 99 procent všech podniků tvoří malé firmy a zaměstnávají přibližně polovinu pracovní síly v USA. Většina malých podniků nemají rozpočty ani zdroje, aby překonaly dlouhodobá přerušení činnosti. A i ztráta jediného zákazníka může malému podniku ztížit zotavení, jakmile krize pomine.
Společnost Doodle oslovila více než 1 100 zaměstnanců, kteří pracují na plný nebo částečný úvazek pro firmy ve Spojených státech. Cílem studie je plně porozumět obavám a výzvám souvisejícím s udržením klientů, kterým mohou zaměstnanci čelit v souvislosti s přesunem komunikace s klienty do online prostředí. Studie si navíc klade za cíl odhalit různé strategie, které zaměstnanci v současné době využívají, aby se stali dynamičtějšími a poutavějšími prezentátory a účastníky online schůzek, a tím posílili vztahy s klienty, jejich důvěru a loajalitu.
Výsledky byly poučné. Dozvíš se více o klíčových zjištěních z naší nejnovější výzkumné studie.
Věrnost zákazníků není tak křehká ani pomíjivá, jak si myslíš
65 procent zaměstnanců potvrdilo, že jejich klienti zůstali věrní i po přechodu na výhradně online schůzky.
Věděl jsi, že získání nového zákazníka stojí pětkrát víc než udržení stávajícího? Není ale vůbec snadné udržet zákazníky spokojené, zapojené a loajální. Podle průzkumu společnosti HubSpotnyní 55 procent zákazníků důvěřuje firmám méně než dříve.
Důvěra a loajalita zákazníků dnes hrají zásadní roli v růstu a úspěchu každé společnosti. Záleží na určitých faktorech, jako je individuální přístup k zákazníkům, věnování dostatečného času každému z nich a v neposlední řadě vysoká soustředěnost a produktivita, které vedou k dosažení kvalitních výsledků.
Příliš mnoho schůzek škodí duševnímu zdraví zaměstnanců
46 procent zaměstnanců pořádá virtuální schůzky mimo pracovní dobu, aby udrželi spokojenost svých klientů.
Zaměstnanci tráví více času prací než svým soukromým životem. Mezi duševním zdravím zaměstnanců a jejich výkonností existuje nevyhnutelná souvislost. Pokud jsou zaměstnanci ve stresu a cítí se přetíženi svým pracovním prostředím či povinnostmi, může to mít vážný dopad na jejich duševní zdraví a pohodu.
Přechod na práci na plný úvazek na dálku může být obtížnou a složitou změnou. V mnoha případech to také vedlo k výraznému nárůstu počtu schůzek konaných každý týden. Zatímco dříve měl zaměstnanec za celý týden třeba jen 10 schůzek, v současné situaci se tento počet může vyšplhat až na 30 schůzek za týden.
Vedení produktivních a poutavých online schůzek vyžaduje cílené úsilí, přípravu a praxi. To platí zejména v případě, kdy jde o zapojení klientů a budování důvěry s nimi. Zvaž nyní toto: 77 procent respondentů v průzkumu společnosti Deloitte „Workplace Burnout Survey“ uvedlo, že se ve svém současném zaměstnání setkali s vyhořením zaměstnanců, přičemž více než polovina z nich uvedla více než jeden případ.
Díky organizaci, kreativitě a praxi budou virtuální schůzky dokonalé
Za to, aby schůzky byly efektivní, plynulé a poutavé, nejsou zodpovědní jen jejich organizátoři. Stejnou odpovědnost nesou i účastníci. Podle výsledků naší studie existuje několik jednoduchých kroků, které mohou účastníci podniknout, aby se na online schůzky připravili. Nejběžnějším a nejúčinnějším krokem přípravy je například zaslání programu schůzky předem (31 procent). Mezi další účinné strategie patří: rešerše (12 procent), prostudování relevantních materiálů (12 procent) a určení „vedoucího“ schůzky (10 procent).
Závěr
Jak ukazuje naše studie, na firmy je vyvíjen velký tlak, aby udržely své klienty spokojené, zapojené a loajální. V jistém smyslu to motivuje zaměstnance k větší proaktivitě, organizovanosti a kreativitě při komunikaci s klienty prostřednictvím online schůzek. Zároveň to však zaměstnance fyzicky i psychicky vyčerpává, protože se snaží ze všech sil být dynamickými a poutavými virtuálními prezentátory a důvěryhodnými partnery.
Vzhledem k tomu, že se nyní všechna jednání konají online, dochází také k výraznému nárůstu počtu online schůzek, které se každý týden konají. V důsledku toho se zaměstnanci potýkají s přetížením schůzkami, což u nich může vyvolávat pocity vyčerpání, stresu a vyhoření. Tyto pocity mohou mít vážné důsledky pro duševní zdraví a pohodu zaměstnanců.
A co je nejdůležitější, naše studie odhaluje skutečnost, o které většina odborníků v oboru dosud nemluvila. I když bude budoucnost práce automatizovaná, digitálně podporovaná a vzdálená, osobní setkání budou vždy zásadní součástí udržování vztahů s klienty.
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