Plánování řeší zásadní obchodní problémy
Jak se ve vaší organizaci řeší schůzky? Zajišťuje si je každý sám? Nebo se o plánování starají týmy, jejichž jedinou odpovědností je dohlížet na organizaci schůzek pro vedoucí pracovníky nebo vybrané skupiny? Pokud plánování nezajišťuje administrativní personál, pak se od každého zaměstnance pravděpodobně očekává, že si bude spravovat svůj vlastní kalendář. Ať už plánování schůzek zajišťuje kdokoli, s největší pravděpodobností se při tom spoléhá na digitální nástroje. A pokud se spoléháte na základní digitální nástroje, jako je kalendář a e-mail, nepochybně trávíte neúměrně mnoho času snahou naplánovat tyto schůzky.
Najít vhodný termín schůzky pro skupinu jakékoli velikosti je výzva. Plánování schůzek v rámci celé organizace pomocí nástrojů, které k tomu nejsou vhodné, není jen ztrátou času; může to také vést ke snížení produktivity a zhoršení morálky zaměstnanců. Podle naší zprávy „State of Meetings Report“ z roku 2019 může výměna e-mailů za účelem nalezení vhodného termínu pro jednu schůzku trvat až 30 minut. Ještě větší výzvou jsou komplexní schůzky s účastníky z několika různých organizací. Když se neefektivita při plánování schůzek vynásobí počtem zaměstnanců ve firmě, může být zátěž na firemní zdroje ohromná.
Nástroje pro kalendáře a e-maily prostě nejsou vhodné pro řešení potřeb plánování v komplexním moderním podniku. To vedlo k nárůstu poptávky po sofistikovanějších technologických platformách pro plánování, které umožní firmám – a jejich zaměstnancům – být při schůzkách produktivnější, spolupracovat lépe a pracovat efektivněji. Konečným výsledkem bude udržitelná inovace a růst podniku.
Co je to platforma pro plánování?
Platforma pro plánování schůzek (STP) je softwarová platforma, která firmám umožňuje efektivně a účelně plánovat schůzky v rámci celé organizace. STP se přizpůsobí specifickým parametrům schůzek ve vaší organizaci. Mezi ně patří účastníci potřební pro schůzku (ať už máš přístup k jejich kalendářům, nebo ne), typ schůzky a možné dny a časy konání. V podstatě se jedná o informace „kdo“, „co“, „kdy“ a „kde“ tvé naplánované schůzky.
STP by také mělo fungovat napříč celou řadou kontaktních bodů, kde k němu mají jednotlivci přístup a mohou s ním interagovat. Může se jednat o nativní aplikace (iOS, Android), desktopové aplikace, webové prohlížeče, rozšíření prohlížečů atd. Kromě toho mohou tato STP umožňovat hostování externích aplikací nebo produktů, které umožňují různé scénáře použití využívající stejný technologický rámec nebo na něm postavené. STP lze rozdělit do tří kategorií na základě jejich funkcí, složitosti a schopnosti zvládat různé scénáře použití.
Tři úrovně technologických platforem pro plánování
Úroveň 1: Jednotlivé typy schůzek STP úrovně 1 mají omezenou funkčnost a možnosti integrace s jinými nástroji. Funkčně obvykle umožňují plánovat pouze jeden druh schůzky: individuální schůzky, skupinové schůzky (pro více než dvě osoby) nebo termíny (pasivní plánování schůzek). STP úrovně 1 se integrují s tvým kalendářem ve dvou samostatných rovinách. Umožňují prohlížení schůzek při plánování nadcházejících setkání. Umožňují také synchronizaci ukončených schůzek s připojeným kalendářem. Často jsou tyto integrace navázány přímo se službami Microsoftu nebo Googlu. Lze je také řešit nepřímo prostřednictvím základní exportní funkce online kalendáře – ICS kanálu.
Úroveň 2: Více typů schůzek + integrace Pokud STP pomáhá organizaci plánovat více než jeden typ schůzky – nebo se dokáže integrovat s nástroji mimo kalendář – považuje se za STP úrovně 2. STP úrovně 2 se mohou propojit s kalendáři zaměstnanců na úrovni celé organizace. Dokážou efektivně organizovat schůzky velkých skupin (jako jsou zasedání představenstva nebo týmové porady) i plánovat samostatné individuální schůzky mezi členy týmu. Skupinové schůzky a individuální schůzky naplánované pomocí STP úrovně 2 se automaticky synchronizují s připojenými kalendáři účastníků.
STP úrovně 2 lze nativně integrovat s jiným softwarem, například s CRM (jako je Salesforce), nebo je lze propojit s jiným podnikovým softwarem prostřednictvím nástroje třetí strany, jako je například Zapier. Většina STP, které jsou v současné době na trhu, patří do úrovně 2.
Úroveň 3: Integrované, flexibilní a bezpečné plánování pro moderní podniky Čím se STP úrovně 3 liší od STP úrovně 2? Zdroji, investicemi a bezpečnostními funkcemi, které přinášejí organizaci ještě větší přidanou hodnotu.
STP úrovně 3 dokážou plánovat různé typy schůzek, integrovat se s dalšími obchodními nástroji, umožňují vytváření aplikací v rámci svého technologického rámce pro plánování a nabízejí podporu plánování prostřednictvím aplikačního programového rozhraní (API). STP v této kategorii také splňují požadavky velkých společností na bezpečnost, ochranu osobních údajů a škálovatelnost.
Schůzky se efektivně vytvářejí pomocí základního plánovacího rámce STP. Jsou přiřazeny vstupy, vybrány možné možnosti dne a času (nebo automaticky identifikovány v pokročilejších STP) a finální událost se poté přidá do kalendářů účastníků. STP úrovně 3 mohou tento rámec využívat nebo jej nabízet ostatním k vytváření produktů, které uspokojí širší spektrum použití nebo vyřeší problémy s plánováním specifické pro jednotlivé podniky. Mohou také podnikům umožnit přístup k určitým funkcím a datům nebo plánovat schůzky programově prostřednictvím API.
Moderní podniky s tisíci zaměstnanci mají komplexní potřeby, a to nejen z hlediska organizační efektivity (tj. plánování schůzek mezi tisíci zaměstnanci), ale také z hlediska bezpečnosti, protože je zásadní zajistit, aby každá z aplikací používaných těmito tisíci zaměstnanci byla bezpečná. STP na této úrovni podporují jednotné přihlášení (SSO), což je bezpečný webový mechanismus ověřování, který minimalizuje vnější hrozby pro IT infrastrukturu organizace. STP na této úrovni jsou také dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobovaly růstu vaší společnosti a podporovaly každodenní potřeby plánování desítek tisíc zaměstnanců, kteří nyní pracují na dálku.
Proč tvoje firma potřebuje plánování
Máš potíže najít čas na schůzku s kolegy nebo klienty?
Máš příliš mnoho schůzek nebo se účastníš zbytečných schůzek?
Posíláš si e-maily sem a tam nebo porovnáváš rozvrhy s ostatními?
Plánuješ často schůzky s lidmi mimo svůj tým, ale nemáš přístup k jejich kalendářům?
Máš zaměstnance pracující na dálku a v různých lokalitách? Je pro tebe obtížné orientovat se v časových pásmech?
Jsou projekty pozastaveny nebo postupují příliš pomalu, protože se ti nedaří dát dohromady ty správné lidi, kteří by rozhodovali?
Máš pocit, že přicházíš o tržby nebo příležitosti, protože se tvým zákazníkům nedostává náležité péče?
Pokud jsi na některou z výše uvedených otázek odpověděl kladně, technologie pro plánování by mohla být tou správnou volbou pro tvou společnost. Pro více informací nás prosím kontaktuj.
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