Právní systém je do značné míry závislý na schůzkách. Například největší právnické firmy mohou mít až 2 000 právníků pracujících ve 20 pobočkách po celém světě a za jediný rok uspořádat přes 50 000 schůzek. To není malé číslo.
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Může se jednat o celofiremní schůzky, schůzky s administrativními pracovníky, schůzky s vedoucími partnery, úvodní schůzky s klienty, schůzky za účelem výslechu svědků, abychom jmenovali alespoň některé. V každém z těchto případů je zásadní, aby byly schůzky naplánovány rychle a efektivně, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním nebo problémům s probíhajícími případy. Pokud je však zapsání schůzek do kalendářů všech zúčastněných pomalý, zdlouhavý a komplikovaný proces, mohlo by to poškodit pověst vaší advokátní kanceláře a snížit loajalitu klientů.
Právě zde se uplatňuje nástroj pro plánování na podnikové úrovni . Pomůže zefektivnit provozní procesy ve vaší advokátní kanceláři, zajistí rychlejší (a efektivnější) domluvení důležitých schůzek a umožní vašim týmům soustředit se na vyhrávání případů a udržení významných klientů. Všechny tyto výhody vaší advokátní kanceláři zajistí nejen přežití současné krize, ale také růst a prosperitu i dlouho poté.
Zjednoduš si složité schůzky s různými stranami na více místech
Na přípravu a vyhrávání soudních sporů je potřeba celá vesnice. Ve středně velké až velké advokátní kanceláři se na výzkumu, přípravě a sepsání právních podání podílí pravděpodobně více než 30 lidí. Jakmile jsou tato právní podání sepsána, je třeba je nechat zkontrolovat a schválit seniorními partnery ve vaší advokátní kanceláři. A samozřejmě budete muset před odchodem k soudu všechny svolat, abyste naplánovali strategii, přidělili konkrétní úkoly a ujistili se, že jste předem promysleli všechny možné scénáře. Ale vsadím se, že všichni tito vedoucí partneři, právníci, výzkumní asistenti, právní asistenti a administrativní pracovníci nesídlí v téže kanceláři. S největší pravděpodobností sídlí v různých městech, státech a dokonce i zemích – to by mohlo znamenat koordinaci harmonogramů napříč 10 různými časovými pásmy. Kdybych měl tento scénář popsat jedním slovem, bylo by to „komplikované“.
Ačkoli by to někteří mohli považovat za drobný, neškodný problém, já si to nemyslím. Pokus o naplánování schůzek s více než 30 zúčastněnými stranami v více než 10 časových pásmech by ve skutečnosti mohl mít pro vaši advokátní kancelář katastrofální důsledky. Pokud se důležitá schůzka zpozdí o 30 dní jen proto, že se vám nepodařilo dát dohromady všechny zúčastněné, aby přijali klíčová rozhodnutí, může dojít ke zpoždění případu vašeho klienta, což by mohlo ovlivnit jeho důvěru ve vaši schopnost případ zvládnout. Mohlo by to také vést k nedorozuměním mezi vašimi interními týmy, což by mohlo mít za následek špatnou realizaci vaší právní strategie a nakonec vést k negativnímu výsledku případu.
Faktem je, že plánování schůzek v právním prostředí je mnohem víc než jen administrativní záležitost. Vzhledem k tomu, že schůzky jsou pro úspěch právních případů zásadní, tvrdím, že jde o nesmírně důležitou záležitost. Většinou však brání vaší schopnosti vytvářet a realizovat právní strategie pro klienty. Jak tedy mohou advokátní kanceláře využít online nástroj pro plánování schůzek k zjednodušení složitostí spojených se schůzkami s různými stranami na více místech?
Vytvoř si jedinečnou URL adresu, známou jako Bookable Calendar
Svolej každý týden všechny senior partnery své advokátní kanceláře, abyste společně zhodnotili růst firmy a pokrok v konkrétních případech – pozvi je na skupinovou schůzku. Nech každého vybrat si z nabídky termínů a časů schůzky (na základě dostupnosti v propojeném kalendáři každého účastníka). Poté sleduj, jak se hromadí hlasy pro nejvhodnější termín schůzky, a vyber konečnou variantu. To, co by za normálních okolností vyžadovalo více než 30 e-mailů a mohlo trvat až 30 dní, lze nyní vyřídit během několika minut.
Domluv si individuální osobní schůzky se svými nejvýznamnějšími klienty, abys změřil jejich spokojenost, vyhodnotil úspěšnost své právní strategie a poskytoval průběžnou zpětnou vazbu.
Zlepši komunikaci a transparentnost s klienty
Komunikace je to nejdůležitější. Co řekneš, jak to řekneš, kdy to řekneš a kde to řekneš – to vše může ovlivnit, jak bude tvá zpráva přijata. To platí zejména pro advokátní kanceláře. I když jsi advokátní kancelář, nezapomeň, že tví klienti jsou nejsou právní experti. Až tedy přijde čas s nimi komunikovat, dělejte to často a vyhýbejte se složitému právnickému žargonu. Čím snáze vašim klientům usnadníte pochopení vaší zprávy, tím menší je pravděpodobnost nedorozumění, zmatku a frustrace. To nejsou emoce, které byste u svých klientů chtěli vyvolávat.
I když jsi nepochybně odborníkem na vše, co se týká práva, nenech, aby ti to bránilo v tom, abys naslouchal svým klientům. Pokud organizuješ online skupinovou schůzku s 10 zúčastněnými stranami od jednoho z tvých nejvýznamnějších klientů, požádej všechny, aby si vypnuli mikrofon (pokud zrovna nemluví). Také počítejte s přirozenými pauzami a volným časem a vítejte je, aby se lidé mohli zapojit s otázkami, postřehy nebo zpětnou vazbou.
Méně času stráveného administrativními úkoly znamená více času a soustředění na klienty
Fakturovatelné hodiny jsou pro advokátní kanceláře životně důležité. Jedná se o hodiny práce právníků, za které klienti přímo platí. Advokátní kanceláře také věnují spoustu času a energie jejich měření a sledování, protože mohou mít přímý dopad na zisk vaší advokátní kanceláře.
Nefakturovatelné hodiny jsou však čas, který nelze přímo vyúčtovat klientům. Úkoly, jako je vedení kalendáře, přemýšlení a budování sítí kontaktů, spadají přesně do kategorie nefakturovatelných hodin. To představuje pro mnoho právnických firem určitý oříšek. Schůzky jsou pro váš úspěch nezbytné. A bez plánování schůzek je nemůžete zapsat do evidence. Plánování schůzek však nespadá do oblasti fakturovatelných hodin. Pokud je však plánování pomalé, neefektivní a příliš komplikované, může to ukrajovat z vašich fakturovatelných hodin.
Jelikož plánování schůzek není považováno za činnost, za kterou lze účtovat honorář, ale může zároveň přímo ovlivnit tvou schopnost řídit případy, nemůže plánování pokračovat tak, jak tomu bylo dosud. To prostě není schůdné řešení. Tvé advokátní kanceláři ani tvým klientům to nijak neprospěje. Jak tedy může vaše advokátní kancelář využít technologii pro plánování schůzek k pokrytí všech vašich potřeb v této oblasti, aniž byste museli ztrácet čas, a věnovat tento čas a pozornost svým klientům?
Pokud vaše advokátní kancelář používá Slack jako interní komunikační nástroj pro všechny své týmy, pak se vám věci brzy výrazně zjednoduší. Slack nedávno spustil funkci Zkratky, která uživatelům nabízí integrované, bleskově rychlé způsoby, jak zahájit běžné úkoly a pracovní postupy. Můžete přistupovat a používat Doodle Bot v nabídce zkratek aplikace Slack navrhnout termíny schůzek, vybrat správné účastníky, zvolit nejvhodnější data a časy schůzek a dát vše k hlasování – a to vše můžete udělat zcela přímo ve Slacku.
Využij funkci Doodle Botu založenou na umělé inteligenci, Book it!. Tato funkce nabízí chytré návrhy nejvhodnějších termínů schůzek na základě dostupnosti v kalendářích všech účastníků a umožňuje ti rezervovat schůzku přímo ze Slacku. Jen se ujisti, že tvůj kalendář je již propojen s Doodle a že tvůj účet Doodle je propojen s vaším pracovním prostorem Slack.
Vzhledem k tomu, jak vzácné je, aby se všechny strany nacházely na stejném místě, je vaše advokátní kancelář pravděpodobně častým uživatelem aplikace Zoom pro online schůzky. Jednou z nejčastějších chyb při online schůzkách je samozřejmě situace, kdy zbývají jen minuty do začátku schůzky a teprve tehdy si uvědomíte, že chybí odkaz na Zoom. To se mi určitě stalo už vícekrát. To často vede k opožděnému zahájení schůzky nebo dokonce k neúčasti některých účastníků. S Doodle však existuje řešení tohoto problému. Můžete propojit svůj účet Zoom s účtem Doodle , takže se nebudete muset obávat, že zapomenete zkopírovat a vložit odkaz na schůzku v Zoomu do pozvánky v kalendáři.
Možná se to zdá jako malé a bezvýznamné kroky, ale ujišťuji tě, že tomu tak není. Každé z těchto doporučení ti může ušetřit značné množství času. A jak jsme zjistili v naší nedávné zprávě „State of Meetings“, 26 procent profesionálů uvedlo, že špatně organizované schůzky mají dopad na jejich vztahy s klienty, zatímco 44 procent má pocit, že to ovlivňuje jejich schopnost skutečně vykonávat svou práci.
Čím méně času tvoje advokátní kancelář stráví neúčtovatelnými úkoly, jako je plánování schůzek, tím více času můžeš věnovat přípravě silné argumentace pro své klienty a v konečném důsledku je ohromit svou pracovní morálkou a výkonem. To snad zajistí, že se klienti budou do tvé advokátní kanceláře vracet s dalšími zakázkami a vybuduje se tak důvěryhodný vztah, který přispěje k růstu zisku.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může platforma pro plánování zjednodušit provoz vaší advokátní kanceláře a zlepšit úspěch vašich klientů, stáhni si naši bílou knihu „Komplexní průvodce technologickými platformami pro plánování“.
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