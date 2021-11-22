Vzdálené schůzky se pro mě staly novou normou. A nejsem v tom sám. Průzkum společnosti Miro zjistil, že 73 procent zaměstnanců absolvovalo za sedm dní alespoň čtyři schůzky na dálku. To souvisí především s konkurenčním podnikatelským prostředím, které vedlo k výraznému nárůstu počtu globálně rozptýlených a vzdálených pracovníků po celém světě.
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Dnes jsme přidali novou integraci se Zoomem, jedním z nejdůvěryhodnějších a nejoblíbenějších nástrojů pro videokonference na světě, abychom zjednodušili, automatizovali a vylepšili zážitek ze vzdálených schůzek.
Abych ti přiblížil tuto integraci a to, co znamená pro firmy, popovídal jsem si s jedním z našich produktových manažerů, Timoteem Canonica.
Čím se Zoom liší od jiných nástrojů pro videokonference? Proč dávalo smysl navázat s nimi partnerství pro tuto integraci?
Timoteo: Podle nedávného článku na CNBC si Zoom v roce 2020 připsal již 2,22 milionu aktivních uživatelů měsíčně, zatímco v roce 2019 to bylo 1,99 milionu. Tato čísla jasně ukazují, proč se Zoom stal preferovaným nástrojem pro videokonference, který využívají firmy – i odborníci v oblasti prodeje, marketingu, lidských zdrojů a produktového vývoje – po celém světě. A my v Doodle používáme Zoom k pořádání našich webinářů zaměřených na produkty.
Myslíš si, že existuje souvislost mezi neefektivním plánováním a neúčastí na schůzkách? Jak podle tebe integrace Doodle a Zoom tento problém vyřeší?
Timoteo: Jsem pevně přesvědčen, že neefektivní plánování má přímý dopad na neúčasti na schůzkách. Nikdo nemá rád, když musí čekat, až někdo dorazí na schůzku, a ten člověk se nakonec vůbec neobjeví. Toto nechvalně známé nedostavení se na schůzku se bohužel stává častěji, než by se komukoli z nás líbilo. Pokud k tomu existuje oprávněný důvod (kvůli mimořádné události nebo změně priorit na poslední chvíli), chápeme to; přizpůsobíme se; přejdeme to.
Ale když dojde k neúčasti kvůli neefektivnímu plánování – jednoduše proto, že organizátor zapomněl vytvořit odkaz na Zoom a přidat ho do pozvánky v kalendáři – je to k vzteku.
Bohužel se v obchodním světě často stává, že se účastníci nedostaví. Proč? Většina obchodních profesionálů má totiž velkou pracovní zátěž, dlouhý seznam úkolů a projektů, které musí každý týden dokončit, a jasně stanovené cíle a KPI, které musí ve svých rolích splnit. Když tedy domlouvají schůzky (ať už s interními týmy a zainteresovanými stranami, nebo s externími zákazníky, partnery a dodavateli), nevěnují plánování schůzek přílišnou pozornost. Obvykle je to až druhořadá záležitost.
Většina lidí se snaží věnovat samotnému plánování schůzky co nejméně času. Rychle tedy vytvoří pozvánku do kalendáře, pozvou účastníky a kliknou na „odeslat“. Často však nechávají pole „místo konání“ v kalendáři prázdné, hlavně proto, že se mohou účastnit i lidé z jiných poboček (nebo pracující na dálku). Nástroj pro videokonference tedy bude nevyhnutelně nutný. Organizátor schůzky má samozřejmě v úmyslu pozvánku v kalendáři aktualizovat později jakmile nastaví potřebný odkaz na videokonferenci.
Ale pamatuješ si, jak jsou dnes většina profesionálů zaneprázdněná? V práci je rušno; čas letí a najednou zbývá jen pár minut do plánované schůzky. A hle, organizátor si uvědomí, že zapomněl nastavit odkaz na Zoom (přihlásit se do svého účtu na webu Zoom, vytvořit novou schůzku, zkopírovat a vložit odkaz na Zoom a poté aktualizovat pozvánku v kalendáři tímto odkazem). To je spousta zbytečných kroků, přeskakování mezi různými nástroji (a webovými stránkami/aplikacemi) a čas, který lze díky naší nové integraci Doodle-Zoom zcela ušetřit. A zároveň by to mohlo zvrátit rostoucí trend neúčasti na schůzkách. To je výhodné pro všechny.
Práce na dálku a rozptýlené týmy se dnes staly novou normou na většině pracovišť. To platí zejména v souvislosti s pandemií koronaviru. Myslíš si, že integrace Doodle a Zoomu by mohla pomoci týmům pracujícím na dálku a v různých lokalitách překonat fyzické bariéry a vybudovat pocit sounáležitosti a společné komunity?
Timoteo: Existuje velké množství zaměstnanců, kteří se právě teď nacházejí v jedinečné situaci, protože jejich společnosti zavedly model práce výhradně na dálku na dobu neurčitou, dokud nebude možné zvládnout šíření koronaviru (a zajistit bezpečnost zaměstnanců). Když jsou však zaměstnanci fyzicky vzdáleni od členů svého týmu, přímých nadřízených, kolegů a vedení, může snadno dojít k izolaci a ztrátě kontaktu s ostatními. Právě v tomto ohledu se nástroj pro videokonference, jako je Zoom, stal nepostradatelným při řešení těchto výzev. Podle studie společnosti GigaOm Researchse zdá, že 87 procent zaměstnanců pracujících na dálku pociťuje silnější propojení se svými týmy a celým procesem, když využívají videokonference. Pokud tedy videokonference mají schopnost posílit pocit propojení a zapojení u týmů pracujících na dálku a v různých lokalitách, dává to naprostý smysl, aby technologie pro videokonference a plánování spolu lépe spolupracovaly, aby se toho dosáhlo.
Jedním ze způsobů, jak mohou tyto týmy pracující na dálku využít integraci Doodle a Zoom (aby se cítily propojené a zapojené), je zorganizovat každodenní virtuální kávové povídání pro osobní rozhovory s kolegy a členy týmu. Tento čas by měl být věnován sdílení osobních příhod, novinek z jejich života, diskusi o aktuálních událostech nebo čemkoli jiném, co přijde přirozeně. A pokud se konají virtuální schůzky, nechte ve svém nástroji pro videokonference zapnutou funkci videa. Díky tomu mohou týmy na dálku vidět, kdy se jejich kolegové usmívají, smějí se nebo když jim do záběru nechtěně (a k velkému pobavení) vběhne batole.
Je to také příležitost pro vedoucí pracovníky a personálních týmů využít sílu digitálních nástrojů k udržení a posílení firemní kultury. Místo rušení skupinových setkání (např. celofiremních schůzek, týdenních herních večerů, pátečních piv) je prostě přesuňte do virtuálního prostředí. Povzbuď zaměstnance, aby si vzali pivo ze své ledničky (nebo víno, pokud dáváte přednost tomu) a připojili se ke skupinové virtuální schůzce, kde mohou udržovat vzájemnou interakci.
Chceš-li se zblízka podívat na to, jak integrace Doodle a Zoomu ve skutečnosti funguje – a jak může snížit počet neúčasti na schůzkách a zlepšit spolupráci u týmů pracujících na dálku – podívej se na toto video.
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