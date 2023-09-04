Top 10 zemí pro práci na dálku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Připadá to jako věčnost, ale pandemie COVID-19 měla zásadní a trvalý dopad na náš pracovní život. Obecně platí, že postoje k tomu, jak pracujeme, a důraz na lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem jsou důležitá témata, o kterých diskutujeme dodnes.
Pro mnohé je možnost pracovat z domova něco, čeho se nechtěli vzdát ani po odeznění pandemie COVID-19. Nově nabytá svoboda, která jim umožnila flexibilitu, se pro mnohé stala stejně důležitá jako jejich plat.
Zpočátku mnoho firem rádo povolovalo určitou formu práce na dálku, protože statistiky ukázaly, zaměstnanci byli při práci z domova téměř o 30 procent produktivnější.
Jak se však rok 2023 pomalu chýlí ke konci, objevuje se stále více zpráv o firmách, které od svých zaměstnanců vyžadují návrat do kanceláře – ať už na plný nebo částečný úvazek.
S ohledem na to vše jsme analyzovali miliony schůzek za poslední tři roky, abychom ti přinesli definitivní seznam nejlepších míst na světě pro práci na dálku. Jdeme na to.
1. Kostarika
Tato středoamerická země se dostala na první místo díky 44procentnímu nárůstu počtu vzdálených schůzek za poslední tři roky. Je známá svými úchvatnými přírodními scenériemi a krásnými plážemi, takže je snadné pochopit, proč se lidé hrnou na její pobřeží.
Nejde však jen o krajinu, mnoho lidí miluje pohodový přístup k životu a skutečný důraz na užívání si volného času a jasné oddělení práce od zábavy.
Navíc pro ty, kteří si chtějí užít životní styl práce na dálku, nabízí Kostarika vízum pro digitální nomády, které umožňuje pracovníkům na dálku žít v zemi bez nutnosti platit daň z příjmu a zůstat zde až dva roky.
2. Portoriko, USA
Portoriko, malá část USA ukrytá v Karibiku, zaujímá druhé místo v našem žebříčku deseti nejlepších. Za poslední tři roky zde došlo k nárůstu počtu vzdálených schůzek o 42 procent.
Stejně jako Kostarika nabízí i Portoriko skvělé daňové pobídky pro občany USA, kteří se tam přestěhují – s dotacemi až do výše 40 000 dolarů pro start-upy a čtyřprocentní sazbou daně z příjmů právnických osob.
Kromě toho, jako součást USA, stále používá dolar, leží ve stejném časovém pásmu jako New York City a má výrazně nižší životní náklady ve srovnání s mnoha jinými částmi kontinentálních Spojených států.
Pravděpodobně právě proto na ostrově došlo k prudkému nárůstu počtu technologických startupů.
3. Slovensko
První evropskou zemí na seznamu je vnitrozemský stát Slovensko, kde za poslední tři roky došlo k 38procentnímu nárůstu počtu schůzek na dálku.
Ačkoli Slovensko nenabízí vízum pro digitální nomády ani daňové pobídky, jeho popularitu lze vysvětlit relativně nízkými životními náklady ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Každý občan členského státu EU se může přestěhovat na Slovensko bez nutnosti víza.
Díky centrální poloze na kontinentu je navíc pro zaměstnance pracující na dálku snadné poznat více z Evropy, aniž by si museli brát příliš mnoho volna.
4. Indie
Indie, první ze dvou asijských zemí na našem seznamu, zaznamenala od roku 2020 32procentní nárůst počtu vzdálených schůzek.
Již mnoho let poskytuje tato nejlidnatější země světa outsourcingové služby mnoha zemím po celém světě, včetně USA a Velké Británie. V poslední době však zaznamenala růst v oblasti technologických služeb, včetně webových řešení a digitálního marketingu.
Životní náklady v Indii jsou také neuvěřitelně nízké ve srovnání s mnoha jinými zeměmi – zejména pro ty, kteří pracují v IT. Například průměrný byt s jednou ložnicí v New Yorku stojí téměř o 570 procent více než srovnatelný byt v Bombaji.
5. Argentina
Argentina, která patří mezi jihoamerické země, kde je nejjednodušší získat vízum, zaznamenala za poslední tři roky 31procentní nárůst počtu vzdálených schůzek.
V roce 2022 zavedla argentinská vláda vízum pro digitální nomády. Stejně jako v případě kostarického víza se nemusí platit daň z příjmu, pokud je práce vykonávána pro společnost se sídlem mimo zemi. Možný důvod nárůstu počtu vzdálených schůzek.
Argentina je také jednou z nejlevnějších jihoamerických zemí, kde se dá žít, a nabízí skvělý životní styl pro každého, kdo má slušný příjem.
Kromě toho se tato země pyšní úžasnými přírodními krásami a živou kulturou.
6. Polsko
Polsko, druhá evropská země na seznamu, prošlo od svého vstupu do EU v roce 2004 ekonomickou transformací. Není proto překvapivé, že od roku 2020 došlo k 30procentnímu nárůstu počtu virtuálních schůzek.
Stejně jako na Slovensku může každý občan členského státu EU žít a pracovat v Polsku bez nutnosti víza.
V roce 2023 Polsko posílilo práva lidí na práci z domova. Zaměstnavatelům je zakázáno odmítnout žádost rodičů malých dětí, pečovatelů o osoby se zdravotním postižením a těhotných žen.
Polsko má také rostoucí technologický průmysl , který někteří popisují jako jeden z nejrychleji rostoucích na světě. Je to díky jeho evropským vazbám a dostatku dostupných talentů. To by také mohlo částečně vysvětlovat, proč Polsko zaujímá šesté místo na našem seznamu.
7. Maroko
Maroko, jediná africká země na našem seznamu, se umístilo na sedmém místě s 30procentním nárůstem počtu vzdálených schůzek za poslední tři roky.
Stejně jako další země na našem seznamu nabízí i Maroko vízum pro digitální nomády, které umožňuje lidem pracujícím na dálku pobývat v zemi až jeden rok.
Ve velkých městech, jako je Marrákeš, je spousta coworkingových a colivingových prostorů, které by mohly být ideální pro digitální nomády, kteří si chtějí najít nové přátele.
Navíc Maroko nabízí úžasné krajiny a poutavou kulturu, které zanechají u lidí pracujících na dálku jedinečné a nezapomenutelné vzpomínky.
8. Tchaj-wan
Tchaj-wan, jeden z nejrychleji rostoucích center pro práci na dálku na světě, je naší druhou asijskou zemí a na seznamu zaujímá osmé místo s 28procentním nárůstem virtuálních schůzek od roku 2020.
Ačkoli tento ostrovní stát nenabízí vízum pro digitální nomády, nabízí alternativu, která je k dispozici pro lidi pracující ve vybraných odvětvích, včetně vzdělávání, financí a technologií.
Existuje řada důvodů, proč by se Tchaj-wan mohl dostat na náš seznam, včetně jedněch z nejrychlejších internetových připojení na světě, vzkvétajícího technologického průmyslu, úžasných kulinářských a kulturních zážitků a přátelských místních obyvatel.
9. Guadeloupe
Toto francouzské zámořské departement následuje Tchaj-wan a zaujímá deváté místo na našem seznamu, rovněž s nárůstem počtu vzdálených schůzek o 28 procent od roku 2020.
Jelikož je součástí Francie, je snadné pochopit, proč se mnoho Evropanů hrne do tohoto karibského ráje. To také znamená, že v každodenním životě na ostrově je silný francouzský vliv – od jazyka až po kulturu.
Pro digitální nomády, kteří touží po pohodovém životním stylu, nabízí Guadeloupe křišťálově čistou vodu, tropické klima a nádherné pláže, kde si mohou svůj volný čas užít naplno.
10. Chile
Poslední zemí na našem seznamu je jihoamerické Chile, kde za poslední tři roky došlo k 27procentnímu nárůstu počtu vzdálených schůzek.
Existuje řada důvodů, proč tomu tak může být, ale jedním z nich může být to, že pro občany USA, kteří pracují na dálku pro amerického zaměstnavatele, není vízum nutné.
Stále je třeba splnit některé daňové povinnosti (což tento program trochu odlišuje od víz pro digitální nomády, jaká nabízí například Kostarika), ale díky mnohem nižším životním nákladům se ti to rozhodně vyplatí.
Kromě toho se Santiago, hlavní město země, rychle šplhá v žebříčku nejlepších měst světa díky rostoucímu technologickému centru, dostupným životním nákladům a časovému pásmu podobnému západní části Spojených států.
Naše metodika
Prozkoumali jsme anonymizovaná data, která ukazují počet rezervovaných vzdálených schůzek v době vrcholu pandemie COVID-19 a to, zda se tento počet ve srovnání se stejným obdobím letošního roku zvýšil nebo snížil. Na základě těchto dat jsme mohli sestavit žebříček zemí a prozkoumat, proč popularita práce na dálku buď rostla, nebo klesala.
Z našeho žebříčku deseti nejlepších jsme vyloučili všechny země, které se v současné době nacházejí ve stavu politických nepokojů, protože z pochopitelných důvodů v nich exponenciálně vzrostla práce na dálku. Ačkoli se v našem žebříčku deseti nejlepších neobjevují, zahrnuli jsme je do tabulky.
Rádi bychom také upozornili, že ačkoli samotný Omán není ve stavu občanských nepokojů, byl silně zasažen přílivem uprchlíků ze sousedního Jemenu (který se v současné době nachází ve stavu občanské války). Domníváme se, že tento příliv vysídlených osob výrazně zkreslil výsledky Ománu, a proto jej zařazujeme mezi země ve stavu občanských nepokojů.
Při ověřování, zda se v dané zemi vyskytují občanské nepokoje, jsme využili řadu zdrojů, včetně OSN, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Amnesty International, stejně jako místních, důvěryhodných zpravodajských zdrojů.
Náš výzkum
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