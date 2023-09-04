Top 10 van landen voor telewerkers

Het voelt alsof het al een eeuwigheid geleden is, maar de COVID-19-pandemie heeft een ingrijpende en blijvende invloed gehad op ons werkleven. Over het algemeen zijn de manier waarop we werken en de focus op een betere balans tussen werk en privé nog steeds belangrijke onderwerpen waar we het vandaag de dag nog steeds over hebben.

Voor veel mensen was de mogelijkheid om thuis te werken iets wat ze niet wilden opgeven toen de COVID-19-situatie wat verbeterde. Die nieuwe vrijheid, die flexibiliteit bood, werd voor velen net zo belangrijk als het salaris dat ze kregen.

In het begin stonden veel bedrijven er graag voor open om een of andere vorm van thuiswerken toe te staan, omdat uit de statistieken bleek medewerkers waren bijna 30 procent productiever als ze thuis werkten.

Maar nu we langzaam door 2023 heen gaan, duiken er steeds meer verhalen op over bedrijven die van hun werknemers eisen dat ze weer naar kantoor komen – hetzij fulltime, hetzij parttime.

Met dit alles in gedachten hebben we de afgelopen drie jaar miljoenen vergaderingen geanalyseerd om je de ultieme lijst te geven met ’s werelds beste plekken voor telewerkers. Laten we beginnen.

1. Costa Rica

Dit Midden-Amerikaanse land staat bovenaan onze lijst dankzij een stijging van 44 procent in het aantal vergaderingen op afstand in de afgelopen drie jaar. Het staat bekend om zijn adembenemende natuurlandschappen en prachtige stranden, dus het is makkelijk te begrijpen waarom mensen massaal naar de kust trekken.

Maar het gaat niet alleen om het landschap; veel mensen houden van de ontspannen levenshouding en de nadruk die er echt op ligt om van je vrije tijd te genieten en een duidelijke scheiding te maken tussen werk en vrije tijd.

Bovendien biedt Costa Rica voor mensen die van het leven als telewerker willen genieten een ‘Digital Nomad’-visum aan, waarmee je in het land kunt wonen zonder inkomstenbelasting te hoeven betalen en er maximaal twee jaar kunt blijven.

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2. Puerto Rico, VS

Puerto Rico, een klein stukje van de VS dat verscholen ligt in het Caribisch gebied, staat op de tweede plaats in onze top tien. De afgelopen drie jaar is het aantal vergaderingen op afstand daar met 42 procent gestegen.

Net als Costa Rica biedt Puerto Rico geweldige belastingvoordelen voor Amerikaanse burgers die daarheen verhuizen – met subsidies tot wel 40.000 dollar voor start-ups en een vennootschapsbelastingtarief van vier procent.

Bovendien gebruikt het, als onderdeel van de VS, nog steeds de dollar, ligt het in dezelfde tijdzone als New York City en zijn de kosten van levensonderhoud er aanzienlijk lager dan in veel andere delen van het vasteland van de Verenigde Staten.

Dat is waarschijnlijk de reden waarom het aantal tech-startups op het eiland zo sterk is gestegen.

3. Slowakije

Het eerste Europese land op de lijst, het door land omgeven Slowakije, heeft de afgelopen drie jaar een stijging van 38 procent gezien in het aantal vergaderingen op afstand.

Hoewel Slowakije geen visum voor digitale nomaden of fiscale voordelen biedt, valt de populariteit van het land wel te verklaren door de relatief lage kosten van levensonderhoud in vergelijking met andere Europese landen. Elke burger uit een EU-lidstaat kan zonder visum naar Slowakije verhuizen.

Bovendien zorgt de centrale ligging op het continent ervoor dat telewerkers makkelijk meer van Europa kunnen zien zonder al te veel vrije dagen op te hoeven nemen.

4. India

India, het eerste van de twee Aziatische landen op onze lijst, heeft sinds 2020 een stijging van 32 procent gezien in het aantal vergaderingen op afstand.

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Al jarenlang verzorgt het land met de grootste bevolking ter wereld outsourcing voor tal van landen over de hele wereld, waaronder de VS en het VK. De laatste tijd zie je daar echter een groei in technologische diensten, zoals weboplossingen en digitale marketing.

De kosten van levensonderhoud in India zijn ook ongelooflijk laag vergeleken met veel andere landen – vooral voor mensen die in de IT werken. Zo kost een gemiddeld appartement met één slaapkamer in New York bijna 570 procent meer dan een vergelijkbaar appartement in Mumbai.

5. Argentinië

Argentinië is een van de Zuid-Amerikaanse landen waar je het makkelijkst een visum kunt krijgen, en daar is het aantal vergaderingen op afstand de afgelopen drie jaar met 31 procent gestegen.

In 2022 heeft de Argentijnse regering een visum voor digitale nomaden ingevoerd. Net als bij de Costa Ricaanse variant hoef je geen inkomstenbelasting te betalen, zolang je maar voor een bedrijf buiten het land werkt. Misschien wel een reden voor de toename van vergaderingen op afstand.

Argentinië is ook een van de goedkoopste Zuid-Amerikaanse landen om in te wonen, en biedt een geweldige levensstijl voor iedereen met een behoorlijk inkomen.

Daarnaast heeft het land een adembenemende natuur en een levendige cultuur.

6. Polen

Polen, het tweede Europese land op de lijst, heeft sinds de toetreding tot de EU in 2004 een economische transformatie doorgemaakt. Het is dan ook geen verrassing dat het aantal virtuele vergaderingen sinds 2020 met 30 procent is gestegen.

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Net als in Slowakije kan elke EU-burger zonder visum in Polen wonen en werken.

In 2023 heeft Polen de rechten op thuiswerken versterkt. Werkgevers mogen een verzoek van ouders van jonge kinderen, verzorgers van mensen met een beperking en zwangere vrouwen niet afwijzen.

Polen heeft ook een de groeiende tech-sector Sommigen noemen het zelfs een van de snelste ter wereld. Dat komt door de Europese connecties en de overvloed aan beschikbaar talent. Dit zou ook een beetje kunnen verklaren waarom Polen op nummer zes staat op onze lijst.

7. Marokko

Marokko, het enige Afrikaanse land op onze lijst, staat op de zevende plek met een stijging van 30 procent in het aantal vergaderingen op afstand in de afgelopen drie jaar.

Net als andere landen op onze lijst biedt Marokko een visum voor digitale nomaden aan, waarmee telewerkers tot een jaar in het land mogen verblijven.

In de grote steden, zoals Marrakesh, zijn er heel veel coworking- en colivingruimtes, die perfect zouden kunnen zijn voor een digitale nomade die nieuwe vrienden wil maken.

Bovendien biedt Marokko prachtige landschappen en een meeslepende cultuur die telewerkers unieke herinneringen voor het leven zullen bezorgen.

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8. Taiwan

Als een van de snelst groeiende hubs voor werken op afstand ter wereld is Taiwan ons tweede Aziatische land en staat het op nummer acht in de lijst, met een groei van 28 procent in virtuele vergaderingen sinds 2020.

Hoewel het eiland geen visum voor digitale nomaden aanbiedt, is er wel een alternatief voor mensen die in bepaalde sectoren werken, zoals het onderwijs, de financiële sector en de technologiesector.

Er zijn een aantal redenen waarom Taiwan op onze lijst zou kunnen staan, zoals een van de snelste internetsnelheden ter wereld, een bloeiende tech-industrie, geweldige culinaire en culturele hoogstandjes en vriendelijke inwoners.

9. Guadeloupe

Dit Franse overzeese departement volgt Taiwan op en staat op de negende plek in onze lijst, met eveneens een stijging van 28 procent in het aantal vergaderingen op afstand sinds 2020.

Omdat het bij Frankrijk hoort, snap je wel waarom veel Europeanen massaal naar dit Caribische paradijs trekken. Dat betekent ook dat er een sterke Franse invloed is op het dagelijks leven op het eiland – van de taal tot de cultuur.

Voor de digitale nomade die op zoek is naar een relaxte levensstijl biedt Guadeloupe kristalhelder water, een tropisch klimaat en prachtige stranden om in je vrije tijd volop van te genieten.

10. Chili

Het laatste land op onze lijst is het Zuid-Amerikaanse Chili, waar het aantal vergaderingen op afstand de afgelopen drie jaar met 27 procent is gestegen.

Er zijn een aantal redenen waarom dit zo zou kunnen zijn, maar een daarvan zou kunnen zijn dat Amerikaanse staatsburgers die op afstand voor een Amerikaanse werkgever werken, geen visum nodig hebben.

Er zijn nog wel wat belastingverplichtingen (waardoor dit een beetje anders is dan het visum voor digitale nomaden dat bijvoorbeeld Costa Rica aanbiedt), maar met veel lagere kosten van levensonderhoud krijg je hier zeker meer waar voor je geld.

Daarnaast schiet Santiago, de hoofdstad van het land, omhoog op de wereldranglijst van beste steden, dankzij een groeiend tech-centrum, betaalbare kosten van levensonderhoud en een tijdzone die vergelijkbaar is met die van het westen van de Verenigde Staten.

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Onze werkwijze

We hebben gekeken naar geanonimiseerde gegevens over het aantal vergaderingen op afstand dat tijdens het hoogtepunt van COVID was geboekt, en of dat aantal was gestegen of gedaald in vergelijking met een vergelijkbare periode dit jaar. Aan de hand van deze gegevens konden we een ranglijst van landen opstellen en onderzoeken waarom werken op afstand aan populariteit won of juist aan populariteit verloor.

In onze top tien hebben we alle landen weggelaten die momenteel in politieke onrust verkeren, omdat het telewerken daar om voor de hand liggende redenen exponentieel is toegenomen. Hoewel ze niet in onze top tien staan, hebben we ze wel in de tabel opgenomen.

We willen er ook op wijzen dat Oman zelf weliswaar niet in een toestand van burgerlijke onrust verkeert, maar wel zwaar is getroffen door de grote stroom vluchtelingen uit buurland Jemen (waar momenteel een burgeroorlog woedt). We denken dat deze toestroom van ontheemden de resultaten van Oman flink heeft vertekend, dus zetten we het land in één adem met landen waar burgeroorlog woedt.

Om te checken of er in een land onrust heerste, hebben we een aantal bronnen geraadpleegd, waaronder: de VN, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en Amnesty International, maar ook lokale, betrouwbare nieuwsbronnen.

Ons onderzoek