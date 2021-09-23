Onderzoek en rapporten
- Onderzoek en rapporten
Verslag over de stand van zaken op het gebied van vergaderingen 2023Leestijd: 10 minuten27 nov, 2023
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Top 10 van landen voor telewerkersLeestijd: 8 minuten4 sep, 2023
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De Doodle-enquête over de balans tussen werk en privéleven 2020Leestijd: 6 minuten16 nov, 2021
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De stand van zaken op het gebied van vergaderen in 2019Leestijd: 9 minuten16 nov, 2021
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Overzicht van vergaderingen in het tweede kwartaal van 2020Leestijd: 10 minuten4 okt, 2021
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Op afstand de klantloyaliteit vergrotenLeestijd: 10 minuten27 sep, 2021
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Carrièreontwikkeling tijdens een pandemieLeestijd: 18 minuten27 sep, 2021
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Tijdmanagement in het onderwijsLeestijd: 12 minuten23 sep, 2021
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Verslag over de stand van zaken op het gebied van vergaderen 2021Leestijd: 14 minuten23 sep, 2021
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Het rapport over tijdindelingLeestijd: 12 minuten23 sep, 2021