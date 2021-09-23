5 statistieken die de rol en waarde van technologie in het onderwijs aantonen

De academische wereld staat er van oudsher om bekend dat ze technologie maar langzaam omarmt. Dat is voor niemand echt nieuws. Academische instellingen hebben hun eigen manier van werken, en die pakt al tientallen jaren goed uit. Als het nog werkt, waarom zou je het dan veranderen, toch? Niet per se.

Technologie biedt zoveel voordelen, zoals we ook in andere sectoren hebben gezien. Vooral in het onderwijs kan technologie het leven van studenten, docenten, professoren, faculteitsleden, bestuurders en ondersteunend personeel een stuk makkelijker maken. Om te beginnen kan het enorm nuttig zijn bij het indelen van je tijd, iets wat voor veel docenten heel belangrijk is en vaak schaars is. Dat is wat we ontdekten in ons onderzoek, waarin we 1.109 Amerikaanse hogeschool- en universiteitsstudenten hebben ondervraagd.

Om nog eens te benadrukken hoe belangrijk technologie is en welke rol die speelt in de leerervaring, volgt hier een lijst met vijf statistieken die dat laten zien.

STATISTIEK #1: 65% van de Amerikaanse studenten aan hogescholen en universiteiten gebruikt dagelijks tussen de 6 en 15 digitale tools en apps.

Volgens ons onderzoek ‘Tijdmanagement in het onderwijs’ gebruikt 65 procent van de hogescholen en universiteiten dagelijks tussen de zes en vijftien digitale tools en apps. Wat betreft de soorten apps die worden gebruikt, stonden e-mailbeheer (59 procent), communicatie en samenwerking (56 procent), documentbeheer (56 procent), videoconferenties (48 procent) en planning/agendabeheer (47 procent) bovenaan de lijst.

Wat zegt dit ons? Ten eerste dat de meerderheid van de studenten ‘digital natives’ zijn. Ze zitten aan hun mobiele apparaten gekluisterd, checken meerdere keren per dag hun sociale media, gebruiken dagelijks meer dan 15 apps en nemen, waar mogelijk, content digitaal tot zich.

De resultaten van ons onderzoek bevestigen dit nog eens. Toen we studenten vroegen hoe ze hun studiebijeenkomsten organiseren, zei bijna de helft (46 procent) dat ze groepsberichten sturen via sociale media en/of sms-apps. Dat is niet zo verrassend, gezien het feit dat 44 procent van Gen Z (studenten) kijkt af en toe even op sociale media minstens elk uur, waarbij 7 procent vaker dan om de 15 minuten even kijkt.

Dat klinkt wel zo’n beetje.

STATISTIEK #2: 55% van de studenten aan hogescholen en universiteiten in de VS zegt dat technologie het leren flexibeler en gemakkelijker maakt.

Nu veel studenten weer naar school gaan voor het herfstsemester (hetzij fysiek op de campus, hetzij via online lessen), staan docenten en medewerkers voor een aantal uitdagingen.

Hoe kun je studenten gemotiveerd houden om te leren in een online omgeving? Hoe kun je het aantal afwezigheden in de lessen tot een minimum beperken? Hoe kun je de administratieve taken en processen goed bijhouden, zodat de leerervaring niet in het gedrang komt? Hoe kun je snel en efficiënt individuele gesprekken met je studenten inplannen? Hoe kun je je studenten begeleiden naar academische topprestaties en hen helpen zich voor te bereiden op de toekomst?

Veel hiervan kan met technologie worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een een online planningsprogramma dat kan worden geïntegreerd met de videoconferentiesoftware Zoom kan het gedoe rond het coördineren van online lessen een stuk makkelijker maken. Het kan ook voorkomen dat je die veelvoorkomende blunder maakt: de Zoom-link in de agenda-uitnodiging over het hoofd zien (en dat pas een minuut voordat de les begint opmerken). Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt.

Een planningsprogramma dat samenwerkt met Zoom maakt leren dus zeker flexibeler en makkelijker. Dat is iets wat iedereen op dit moment hard nodig heeft, nu COVID-19 de boel op zijn kop zet, de situatie elke dag verandert en zoveel scholen hun deuren hebben moeten sluiten en zijn overgestapt op afstandsonderwijs.

STATISTIEK #3: 32% van de studenten zegt dat ze liever een online planningstool gebruiken om spreekuren bij hun docenten te boeken.

Dat is een flink percentage studenten dat het proces voor het inrichten van spreekuren graag zou willen automatiseren. Dat is logisch, zeker als je kijkt naar het andere cijfer dat ik eerder noemde (65 procent van de studenten gebruikt dagelijks tussen de 6 en 15 digitale tools of apps).

Een online planningstool kan zoveel aspecten van het proces automatiseren, waardoor iedereen die erbij betrokken is zich op zijn of haar werk kan concentreren (of het nu gaat om het maken van opdrachten, het leren voor tentamens, lesprogramma’s, administratieve rompslomp of afdelingsbegrotingen). En zoals uit ons onderzoek blijkt, geloven studenten nu al in de kracht van technologie om het leren flexibeler te maken, de samenwerking met medestudenten te verbeteren, de toegang tot docenten en faculteitsleden te vergroten en hun algehele productiviteit te verhogen. Bovendien hoeven studenten niet meer dagenlang te wachten op een goed gesprek met hun docent voor feedback op opdrachten, studiebegeleiding en loopbaanadvies. Docenten die technologie omarmen, zullen ook merken dat ze hun tijd beter kunnen benutten. Het is zo makkelijk om te verdwalen in een zee van colleges, groepsbijeenkomsten, spreekuren, administratieve vergaderingen, lesvoorbereiding, het nakijken van werkstukken en het bijwonen van schoolactiviteiten. Dat is nu eenmaal het leven van een docent. Door tijdvakken in je agenda in te plannen en vast te leggen, kun je je tijd beter afschermen tegen andere eisen. Dit zal ook de beslissingsmoeheid Dat is nou eenmaal een veelvoorkomend gevolg van het wennen aan nieuwe, onverwachte taken.

STATISTIEK #4: 66% van de docenten houdt nog steeds vast aan verouderde methoden en gebruikt e-mail of vermeldingen in de syllabus om hun spreekuren te regelen.

Spreekuren zijn een vast onderdeel van het leven op hogescholen en universiteiten. Docenten worden aangemoedigd om fysieke (en tegenwoordig ook virtuele) spreekuren te houden om buiten de colleges om contact te maken met studenten, een hechtere band op te bouwen en beter bereikbaar te zijn voor vragen, feedback en begeleiding.

Als je een praktijkgerichte academicus bent, zoals Simon Tarr, hoogleraar mediakunst en directeur van de bacheloropleiding aan de Universiteit van South Carolina, een paar uur per week is niet altijd genoeg om je studenten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Of je nu workshops, feedbacksessies of groepsbesprekingen plant, het inplannen van spreekuren met studenten kan een langdurig en inefficiënt proces worden.

Volgens professor Tarr: „Academici zijn echt het schoolvoorbeeld van het soort mensen waarvoor Doodle perfect is, want als iedereen dezelfde 9-tot-5-baan heeft, hoef je alleen maar Excel- of Exchange-agenda’s op elkaar af te stemmen.”

Weet je nog dat cijfer van daarnet – dat 32 procent van de studenten liever een online plannings- of afspraaktool gebruikt om spreekuren bij docenten te boeken? Nou, het blijkt dat de meeste docenten niet zo digitaal ingesteld zijn. Slechts 17 procent van de docenten gebruikt een online plannings-tool om hun spreekuren met hun studenten af te stemmen.

Dat is een groot verschil tussen wat studenten nodig hebben en hoe er in de praktijk aan die behoeften wordt voldaan. Maar nog belangrijker: het is een kans voor jullie als docenten om de nodige stappen te zetten om de traditionele opzet van spreekuren te moderniseren. Dat brengt ons bij een duidelijke oplossing: het is tijd om de handgeschreven Inschrijflijst te vervangen door een online inschrijftool.

Er zijn verschillende soorten online aanmeldtools die in deze context kunnen werken, zoals:

Doodle: Met onze planningstool kun je makkelijk en intuïtief tijdvakken in de agenda inplannen voor spreekuren, zodat je snel afspraken kunt maken met studenten, docenten en medewerkers. Dit artikel op StreamingProfessor leidt je stap voor stap door een handig proces voor het aanmelden voor spreekuren.

OpenScholar: Aanmeldingen voor spreekuren worden aangeduid als Evenementen.

Canvas: Gebruik de tool ‘Calendar Scheduler’ in Canvas om online inschrijvingen mogelijk te maken voor studenten die voor cursussen zijn ingeschreven.

Office 365: Als je nog niet helemaal klaar bent om de spreekuren volledig te digitaliseren, kun je met Microsoft Excel een formulier maken dat via het web toegankelijk is. Dit is niet de meest efficiënte manier, maar het is zeker beter dan een papieren Inschrijflijst op de kantoordeur hangen.

STAT #5: 83% van de studenten vindt dat hun docenten meer technologie zouden moeten gebruiken in hun dagelijkse werk.

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, gebruikt een groot deel van de docenten nog steeds verouderde methoden (zoals e-mail of vermelding in de syllabus) om spreekuren aan te kondigen en te coördineren. Online planningstools worden daarentegen veel minder vaak gebruikt.

Waarom is dat zo? Misschien komt het doordat het schoolbestuur of de schoolleiding niet echt begrijpt wat online planningshulpmiddelen allemaal kunnen. Zou het kunnen zijn dat niemand de tijd en kosten heeft berekend die gepaard gaan met het gebruik van ouderwetse methoden, zoals e-mail of inschrijflijsten voor spreekuren? Het punt is: ik weet uit verhalen van onze universiteitsklanten dat Doodle docenten duizenden dollars en maanden aan tijd heeft bespaard (tijd die ze nu weer kunnen besteden aan hun rol als docent).

Het kan ook te maken hebben met het feit dat roostertools niet als essentieel worden gezien voor de dagelijkse gang van zaken op school. Ik vermoed dat dit iets te maken heeft met de kosten die men aan zulke tools verbindt. Roostertools zijn gratis te gebruiken, of tegen een heel laag bedrag met een heleboel extra functies. Het is jammer dat veel schoolbestuurders, door de misvatting dat online planningsprogramma’s te duur zijn, bang zijn dat ze geen budgetgoedkeuring krijgen van de leiding. Daardoor nemen ze misschien niet eens de moeite om online planningsprogramma’s te overwegen.

Download ons volledige onderzoeksrapport ‘Tijdmanagement in het onderwijs’ voor meer statistieken en inzichten.