We hebben honderden werknemers ondervraagd om erachter te komen welke factoren de productiviteit op de werkplek het meest beïnvloeden.

Amerikanen werken harder dan ooit, maar hebben daar minder van over

Uit het ‘Work-Life’-onderzoek onder fulltime leidinggevenden bij Fortune 500-bedrijven komt een zorgwekkende trend naar voren: Amerikanen besteden steeds meer tijd aan hun werk en laten hun privéleven links liggen, zonder dat ze daardoor productiever worden. Het gevoel dat je gedwongen wordt om overuren te maken, is niet ongewoon; een kwart van alle respondenten vindt het cruciaal om zo hun carrière vooruit te helpen.

De meeste medewerkers werken buiten de normale kantooruren en hebben tijdens een feestdag vergaderingen bijgewoond

44 procent van de leidinggevenden werkt nu gemiddeld 52 uur per week en dat aantal loopt op tot 58 bij senior medewerkers, van wie 65 procent aangeeft overuren te maken. En dat is geen verrassing als je bedenkt dat meer dan een kwart van de ondervraagde werknemers toegeeft dat ze in één week wel 20 uur of meer aan vergaderingen hebben besteed. Die extra uren worden ook niet per se op kantoor doorgebracht – ze dringen zich op in het privéleven:

Bijna alle ondervraagde leidinggevenden (99%) hebben via PTO aan een vergadering deelgenomen; bij het niet-leidinggevende personeel was dat 85%.

Meer dan de helft van de topmanagers (53%) had een vergadering op een officiële feestdag.

Van de leidinggevenden die niet tot het topmanagement behoren, nam 57% tijdens een persoonlijke afspraak deel aan een vergadering en belde 40% in terwijl ze op vakantie waren.

Leidinggevenden zeggen hun persoonlijke plannen gemiddeld twee keer per maand af; bij 20% van de topmanagers loopt dat aantal op tot vijf of meer per maand.

Hoewel afspraken met vrienden en familie kunnen worden verplaatst en vakanties weer kunnen doorgaan nadat een telefoongesprek is afgelopen, zijn er bepaalde mijlpalen en once-in-a-lifetime-gebeurtenissen die niet kunnen wachten vanwege je werk. Uit het onderzoek van Doodle bleek:

Meer dan een kwart (28%) van de ondervraagden heeft de bruiloft van een familielid of goede vriend gemist.

Bijna een derde (29%) van de ondervraagden geeft aan dat ze een diploma-uitreiking hebben gemist.

Het overslaan van verjaardagsfeestjes kwam het vaakst voor (45%).

Het meest hartverscheurende was dat 26% de eerste woordjes van hun kind miste omdat ze overwerkten.

De vergaderingen waar ze naartoe gaan, leveren niets op

Wat vooral frustrerend is voor mensen die hun eigen plannen moeten laten varen, is dat de vergaderingen waar ze aan meedoen vaak slecht worden geleid en niets opleveren (59%) – of zelfs vergaderingen zijn waar ze helemaal niet bij hoefden te zijn (60%). Slecht geleide vergaderingen zorgen ervoor dat medewerkers hun motivatie verliezen en dat deelnemers hun tijd gaan vullen met andere dingen, zoals:

Video’s kijken

Selfies maken

In slaap vallen

Sms’jes versturen

De kamer verlaten om nog een telefoontje aan te nemen

Met andere dingen bezig zijn

Het is oneerlijk om de schuld bij de vergaderingen zelf te leggen – enkele van de grootste innovaties, ideeën en bedrijven van onze tijd zijn allemaal begonnen met een vergadering. We maken verkeerd gebruik van vergaderingen en gaan eraan beginnen zonder duidelijke kaders en doelen. Bij bedrijven die experimenteerden met de vierdaagse werkweek, steeg de productiviteit juist omdat mensen veel efficiënter met hun tijd moesten omgaan; er werden grote winstboeken behaald door de vergadertijd te beperken, het aantal deelnemers te beperken en een duidelijke agenda en doel te hebben.

Wil je tips om vergaderingen beter te laten verlopen en je medewerkers wat tijd terug te geven? Kijk dan eens bij Doodle’s blog.