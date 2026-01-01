दूरस्थ बैठकें अब मेरी नई सामान्य दिनचर्या बन गई हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ। Miro द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत कर्मचारियों ने सात दिनों में कम से कम चार दूरस्थ बैठकें कीं। इसका बहुत कुछ लेना-देना प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य से है, जिसने दुनिया भर में वैश्विक रूप से वितरित और दूरस्थ कार्यबल की संख्या में भारी वृद्धि की है।

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आज हमने एक जोड़ा है ज़ूम के साथ नया एकीकरण, दुनिया के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में से एक, दूरस्थ बैठक के अनुभव को सरल, स्वचालित और बेहतर बनाने के लिए।

इस एकीकरण और व्यवसायों के लिए इसके महत्व को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए, मैंने हमारे उत्पाद प्रबंधकों में से एक, टिमोटेओ कैनोनिका के साथ बातचीत की।

ज़ूम को अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स से क्या अलग बनाता है? इस एकीकरण के लिए उनके साथ साझेदारी करना क्यों समझदारी भरा था?

टिमोतेओ: CNBC में हाल ही के एक लेख के अनुसार, ज़ूम ने 2020 में पहले ही 2.22 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता जोड़े हैं, जबकि 2019 में उसने 1.99 मिलियन जोड़े थे। ये आंकड़े इस बात को बखूबी दर्शाते हैं कि ज़ूम दुनिया भर के व्यवसायों – और बिक्री, विपणन, मानव संसाधन और उत्पाद पेशेवरों – द्वारा उपयोग किया जाने वाला पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल क्यों बन गया है। और Doodle में, हम अपने उत्पाद-केंद्रित वेबिनार आयोजित करने के लिए ज़ूम का उपयोग करते हैं।

क्या आपको लगता है कि शेड्यूलिंग की अक्षमता और मीटिंग में अनुपस्थिति के बीच कोई संबंध है? आपको कैसे लगता है कि Doodle-ज़ूम एकीकरण इसे कैसे हल करेगा?

टिमोतेओ: मुझे पूरी तरह से लगता है कि अनुसूचीकरण की अक्षमताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। बैठक में अनुपस्थितिकोई भी यह पसंद नहीं करता कि मीटिंग में किसी के आने का इंतज़ार करते रहें और वह व्यक्ति कभी न आए। दुर्भाग्यवश, कुख्यात मीटिंग में न आने की घटना हमारी पसंद से कहीं अधिक बार होती है। जब यह किसी वास्तविक कारण (आपदा या अंतिम समय में प्राथमिकताओं में बदलाव) के कारण हो, तो हम इसे समझते हैं; हम समायोजन कर लेते हैं; हम इससे उबर जाते हैं।

लेकिन जब शेड्यूलिंग में खामियों के कारण कोई उपस्थित नहीं होता – सिर्फ इसलिए कि आयोजक ज़ूम लिंक बनाना भूल गया और इसे कैलेंडर निमंत्रण में जोड़ें – यह बेहद परेशान करने वाला है।

दुर्भाग्यवश, व्यापार जगत में अक्सर लोग उपस्थित नहीं होते। क्यों? क्योंकि अधिकांश व्यावसायिक पेशेवरों पर भारी कार्यभार होता है, हर सप्ताह उन्हें पूरा करने के लिए कार्यों और परियोजनाओं की लंबी सूची होती है, और उनकी भूमिकाओं में उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और केपीआई को पूरा करना होता है। तो जब वे बैठकें निर्धारित करते हैं (चाहे वह आंतरिक टीमों और हितधारकों के साथ हो, या बाहरी ग्राहकों, भागीदारों और विक्रेताओं के साथ), तो वे शेड्यूलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह आमतौर पर बाद में सोचा जाने वाला काम होता है।

अधिकांश लोग बैठक शेड्यूलिंग के हिस्से पर यथासंभव कम समय खर्च करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे जल्दी से एक कैलेंडर निमंत्रण बनाते हैं, प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं और भेज देते हैं। लेकिन अक्सर वे अपने कैलेंडर में 'स्थान' टैब को खाली छोड़ देते हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कुछ प्रतिभागी अन्य कार्यालयों में स्थित हो सकते हैं (या दूर से काम करते हैं)। इसलिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। बेशक, मीटिंग आयोजक का पूरा इरादा कैलेंडर निमंत्रण को अपडेट करने का होता है। बाद में एक बार जब वे आवश्यक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्थापित कर लें।

लेकिन याद रखें कि आजकल ज्यादातर पेशेवर कितने व्यस्त रहते हैं? काम बहुत व्यस्त हो जाता है; समय बीतता रहता है और अचानक तय की गई मीटिंग शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। लेकिन अचानक आयोजक को एहसास होता है कि वह ज़ूम लिंक सेट अप करना भूल गया (ज़ूम वेबसाइट पर अपने ज़ूम खाते में लॉग इन करना, एक नई मीटिंग बनाना, ज़ूम लिंक को कॉपी/पेस्ट करना और फिर उस ज़ूम लिंक के साथ कैलेंडर निमंत्रण को अपडेट करना)। यह बहुत सारे अतिरिक्त कदम हैं, जिनमें अलग-अलग टूल्स (और वेबसाइटों/ऐप्स) के बीच तालमेल बिठाना शामिल है, और इस समय को हमारे नए Doodle-ज़ूम इंटीग्रेशन से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया में, यह मीटिंग में न आने की बढ़ती प्रवृत्ति को पलट सकता है। यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है।

आजकल अधिकांश कार्यस्थलों में दूरस्थ कार्य और वितरित टीमें एक नई सामान्य स्थिति बन गई हैं। कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद यह विशेष रूप से सच है। क्या आपको लगता है कि Doodle-ज़ूम एकीकरण दूरस्थ और वितरित टीमों को भौतिक बाधाओं को पार करने और एकता तथा साझा समुदाय की भावना को विकसित करने में मदद कर सकता है?

टिमोतेओ: बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जो इस समय एक अनूठी स्थिति में हैं क्योंकि उनकी कंपनियों ने कोरोनावायरस के प्रकोप को नियंत्रित किए जाने (और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने) तक अनिश्चित काल के लिए एक पूरी तरह से दूरस्थ परिचालन मॉडल लागू कर दिया है। लेकिन जब कर्मचारी अपने टीम के सदस्यों, प्रत्यक्ष प्रबंधकों, सहकर्मियों और नेतृत्व से भौतिक रूप से दूर होते हैं, तो दूसरों से अलग-थलग होना और जुड़ाव खो देना आसान हो सकता है। यहीं पर ज़ूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ने उन चुनौतियों से निपटने में अनिवार्य भूमिका निभाई है। एक के अनुसार गीगाओम रिसर्च का अध्ययनवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने पर 87 प्रतिशत दूरस्थ कर्मचारी अपनी टीमों और पूरी प्रक्रिया से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरस्थ और वितरित टीमों को अधिक जुड़ाव और संलग्नता महसूस कराने की शक्ति है, तो यह स्वाभाविक है कि वीडियो और शेड्यूलिंग तकनीक मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहतर ढंग से काम करें।

इन दूरस्थ टीमों के लिए Doodle-Zoom एकीकरण का उपयोग करने का एक तरीका (जुड़ाव और सहभागिता महसूस करने के लिए) यह है कि वे दैनिक वर्चुअल कॉफ़ी चैट आयोजित करें। एक-से-एक समय सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के साथ। इस समय का उपयोग व्यक्तिगत किस्से साझा करने, उनके जीवन की अपडेट देने, वर्तमान घटनाओं पर चर्चा करने या जो कुछ भी स्वाभाविक लगे, करने में किया जाना चाहिए। और अगर वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, तो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पर वीडियो फ़ंक्शनल्टी चालू रखें। इसे चालू रखने से, दूरस्थ टीमें देख सकती हैं कि उनके साथी कब मुस्कुराते हैं, हँसते हैं या उनका नन्हा बच्चा अनजाने में (और मज़ेदार ढंग से) वीडियो में आ जाता है।

यह नेतृत्व के लिए भी एक अवसर है और मानव संसाधन टीमें कार्यस्थल की संस्कृति को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए डिजिटल उपकरणों की शक्ति का लाभ उठाना। समूह बैठकों (जैसे कि सभी की बैठक, साप्ताहिक गेम नाइट्स, शुक्रवार की बीयर) को रद्द करने के बजाय, उन्हें बस वर्चुअल बना दें। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने फ्रिज से एक बीयर (या यदि आप चाहें तो वाइन) निकालें और समूह की वर्चुअल मीटिंग में शामिल हों, जहाँ वे बातचीत जारी रख सकते हैं।

यह वीडियो देखें कि Doodle-ज़ूम इंटीग्रेशन वास्तव में कैसे काम करता है – और यह मीटिंग में अनुपस्थिति को कैसे कम कर सकता है तथा दूरस्थ टीमों के लिए सहयोग बढ़ा सकता है।

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