Book on Behalf ti pomůže domluvit schůzku s klienty nebo s týmem za někoho jiného. Ať už jsi tedy asistentka vedení, která spravuje rozvrh, domlouváš schůzku mezi dvěma kolegy nebo sjednáváš schůzku mezi někým z tvého prodejního týmu a klientem, Book on Behalf ti s tím pomůže.
Chceš začít?
Jak to funguje?
Náš tým Customer Success nedávno uspořádal webinář, na kterém vysvětlil, jak používat funkci „Book on behalf“ a jak ti může pomoci. Záznam z webináře najdeš zde.
Představ si, že jsi asistentka zaneprázdněného generálního ředitele. Má nabitý program a potřebuje, abys mu domlouvala schůzky s klienty a jeho týmem. Na těchto schůzkách nemusíš být přítomná, takže funkce „Rezervovat jménem“ ti tento proces usnadní.
Funkce „Rezervovat jménem“ ti umožňuje při plánování schůzek za jiné osoby skrýt svou vlastní dostupnost.
Kromě toho dokáže zkontrolovat, zda v propojených kalendářích nedochází ke kolizím, aby se zajistilo, že domluvený termín vyhovuje všem.
Takto to můžeš použít ve třech jednoduchých krocích:
Přihlas se k odběru kalendářů, které chceš zahrnout do svého kalendáře, u svého poskytovatele kalendářových služeb.
Ve svém kalendáři Bookable přejdi do sekce Zkontrolovat konflikty a zruš výběr svého kalendáře. Přidej kalendáře, pro které chceš plánovat.
Najdi volný termín schůzky a zarezervuj si ho.
Od integrace s Outlookem až po přidání vlastních otázek do kalendáře Bookable Calendar jsme v roce 2020 dosáhli mnoha úspěchů. Co přesně, se dozvíš zde.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021