बुक ऑन बिहाफ आपको ग्राहकों या टीम के लिए समय निर्धारित करने में मदद करता है। इसलिए चाहे आप एक कार्यकारी सहायक हों जो शेड्यूल का प्रबंधन कर रहे हों, दो सहकर्मियों के बीच समय तय कर रहे हों या अपनी बिक्री टीम के किसी सदस्य और ग्राहक के बीच समय निर्धारित कर रहे हों, बुक ऑन बिहाफ आपकी मदद कर सकता है।

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यह कैसे काम करता है?

हमारी ग्राहक सफलता टीम ने हाल ही में एक वेबिनार आयोजित किया था, जिसमें बताया गया कि Book on behalf का उपयोग कैसे करें और यह आपकी कैसे मदद कर सकता है। आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग पा सकते हैं। यहाँ.

कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त सीईओ के कार्यकारी सहायक हैं। उनका कार्यक्रम व्यस्त है और उन्हें आपसे अपने ग्राहकों और टीम के साथ अपनी बैठकें बुक करवाने की आवश्यकता है। आपको इन बैठकों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए Book on behalf इस प्रक्रिया को आपके लिए आसान बनाता है।

बुक ऑन बिहाफ आपको दूसरों की ओर से शेड्यूल करते समय अपनी उपलब्धता हटाने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, यह जुड़े हुए कैलेंडरों में टकराव की जांच कर सकता है ताकि तय किया गया समय सभी के लिए उपयुक्त हो।

इसे तीन सरल चरणों में इस तरह इस्तेमाल करें:

अपने कैलेंडर प्रदाता में जिन कैलेंडरों को आप शेड्यूल करना चाहते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करें। अपने बुक करने योग्य कैलेंडर में, 'टकराव जांचें' अनुभाग पर जाएँ और अपना कैलेंडर अनचुनें। जिन कैलेंडरों के लिए आप शेड्यूल करना चाहते हैं, उन्हें जोड़ें। एक मुफ्त मीटिंग स्लॉट खोजें और बुक करें।

हमारे Microsoft Outlook इंटीग्रेशन से लेकर बुक करने योग्य कैलेंडर में कस्टम प्रश्न जोड़ने तक, हमने 2020 में बहुत कुछ हासिल किया। आप देख सकते हैं कि क्या, यहाँ।