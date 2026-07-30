Med Book on Behalf kan du boka möten åt andra med kunder eller kollegor. Oavsett om du är chefsassistent och hanterar ett schema, bokar möten mellan två kollegor eller ordnar ett möte mellan någon i ditt säljteam och en kund, kan Book on Behalf hjälpa dig.

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Hur fungerar det?

Vårt Customer Success-team höll nyligen ett webbinarium för att gå igenom hur man använder Book on behalf och hur det kan hjälpa dig. Du hittar en inspelning av webbinariet här.

Tänk dig att du är chefsassistent åt en upptagen VD. Hen har ett fullspäckat schema och behöver din hjälp med att boka möten med kunder och medarbetare. Du behöver inte delta i dessa möten, så funktionen ”Boka å andras vägnar” underlättar den här processen för dig.

Med funktionen ”Boka å andras vägnar” kan du dölja din egen tillgänglighet när du bokar åt andra.

Dessutom kan den kontrollera om det finns konflikter i de anslutna kalendrarna för att säkerställa att den överenskomna tiden passar alla.

Så här använder du den i tre enkla steg:

Prenumerera på de kalendrar som du vill lägga in händelser i hos din kalenderleverantör. Gå till avsnittet ”Kontrollera konflikter” i din Bookable-kalender och avmarkera din kalender. Lägg till de kalendrar som du vill boka in i. Hitta en ledig mötestid och boka.

Från vår integration med Microsoft Outlook till att lägga till anpassade frågor i Bookable Calendar – vi har åstadkommit mycket under 2020. Du kan se vad, här.