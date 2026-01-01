Livro em nome ajuda a organizar o tempo com os clientes ou uma equipe para outros. Assim, quer você seja um assistente executivo administrando um horário, arranjando tempo entre dois colegas ou estabelecendo tempo entre alguém de sua equipe de vendas e um cliente, Book on Behalf pode ajudar.

Como funciona?

Nossa Equipe de Sucesso do Cliente realizou recentemente um webinar para falar sobre como usar o Book em seu nome e como ele pode ajudá-lo. Você pode encontrar uma gravação do webinar aqui.

Imagine um assistente executivo de um CEO ocupado. Eles têm uma agenda muito ocupada e precisam que você marque suas reuniões com os clientes e sua equipe. Você não precisa estar nestas reuniões, portanto, reservar em seu nome ajuda a facilitar este processo para você.

O livro em nome permite que você remova sua própria disponibilidade enquanto agende em nome de outros.

Além disso, pode verificar a existência de conflitos nos calendários conectados para garantir que o tempo arranjado funcione para todos.

Veja como você pode utilizá-lo em três passos simples:

Assine os calendários que você deseja agendar em seu provedor de calendários. Em seu Calendário Reservável, vá para a seção Verificar conflitos e desmarque seu calendário. Adicione nos calendários que você deseja agendar. Encontre uma vaga de reunião e reserve gratuitamente.

Desde nossa integração com o Microsoft Outlook até acrescentar perguntas personalizadas ao Calendário Reservável, conseguimos muito em 2020. Você pode ver o que, here.**