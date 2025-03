2020 tem sido interessante, por falta de uma palavra melhor. E é um ano que muitos de nós estamos felizes de ver no espelho retrovisor. Mas, apesar dos desafios comerciais e do impacto emocional da pandemia, ainda há muito por que agradecer.

Para nós da Doodle, fomos abençoados em ver um forte crescimento e alcançar vários marcos em 2020. Aqui está uma retrospectiva deste ano - o que temos feito e que melhorias temos sido capazes de trazer para nossos usuários ao redor do mundo.

Doodle fez parceria com Zoom para tornar as reuniões on-line mais fáceis de reservar

Em abril, acrescentamos uma nova integração Zoom. Com reuniões virtuais se tornando o novo normal, reunir o Zoom e o Doodle para simplificar, automatizar e otimizar o processo de agendamento foi uma tarefa fácil.

Nos últimos anos, o Zoom se tornou facilmente a ferramenta de videoconferência preferida dos negócios. O relatório 2020 Business @ Work da Okta diz que nos últimos três anos, o Zoom cresceu 876 por cento. Isso é 785 por cento a mais do que seu rival mais próximo.

Ao definir o Zoom como sua ferramenta padrão de videoconferência dentro do Doodle, sempre que você agendar suas reuniões de grupo ou reuniões 1:1, um link Zoom será automaticamente preenchido no convite do calendário.

Você não precisa se preocupar em esquecer de adicionar o link Zoom em seu calendário de convites. Além disso, os participantes têm todas as informações necessárias desde o início e as reuniões podem ter um início produtivo. Isso é um ganho para todos em nossos livros.

O Doodle ficou totalmente conectado ao Microsoft Outlook

Com mais de 400 milhões de usuários no mundo todo, não é de se admirar que o Microsoft Outlook tenha se tornado uma das ferramentas de comunicação nos locais de trabalho ao redor do mundo.

Como queremos ajudar os funcionários a economizar tempo, ser mais produtivos e reduzir a mudança de contexto, sabíamos que o Microsoft Outlook estava onde o Doodle precisava estar. Foi por isso que lançamos o suplemento Doodle para Microsoft Outlook.

Por que isso é uma coisa tão boa para os usuários do Doodle e do Microsoft Outlook? Deixe-me dizer-lhe.

Você pode obter um instantâneo de todas as suas reuniões diretamente dentro do Microsoft Outlook.

Você pode acessar imediatamente todos os links do seu Calendário Reservável - e enviá-los diretamente de seu e-mail Outlook.

Você pode evitar trocar entre o Doodle e o Microsoft Outlook - faça tudo a partir de onde você já está.

Se tudo isso lhe parece ótimo (eu sei que me soa bem), você pode aprender a usar o plug-in Doodle para Outlook seguindo estas instruções.

O Doodle Bot recebeu um impulso alimentado por IA com o Book it!

A folga é, de longe, a ferramenta de comunicação interna para as empresas em todo o mundo. Os números comprovam isso - tinha mais de 12 milhões de usuários até 2020

Já tínhamos o Doodle Bot disponível em Slack e o achamos imensamente útil e popular entre os usuários comerciais. Como inovação e tecnologia estão no centro de tudo o que fazemos, queríamos expandir a funcionalidade do Doodle Bot para usar sugestões alimentadas por IA. Foi assim que o Book it! feature ganhou vida dentro da Doodle Bot in Slack.

Quando a Doodle Bot foi lançada em 2019, ela já havia facilitado o agendamento de reuniões, 1:1s e pesquisas de grupo. Agora com o Book It! você pode comparar os calendários de todos os convidados e ele lhe dirá quais são os horários mais adequados, se não todos, seus convidados. Então tudo o que você tem que fazer é reservar!

Usuários de Slack podem acessar o Doodle Bot a partir do menu de atalhos Slack

Quando o Doodle foi tornado acessível em Slack Shortcuts no início deste ano, estávamos tão orgulhosos de ser apresentados no blog do Slack como uma das ferramentas de produtividade ao lado da Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com e Workato.

"Botão de Bota foi um ajuste natural para o Shortcuts, pois é uma solução inteligente e intuitiva para agendar reuniões que já poupa tempo (e frustração!)](https://doodle.com/en/solutions/enterprise/)".

Isto significa que você pode organizar reuniões de grupo e reuniões 1:1 sem ter que sair de Slack, onde você passa uma boa parte de seu dia de trabalho comunicando-se com colegas, parceiros e clientes. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão do relâmpago, adicionar as informações relevantes da reunião e pronto.

Kevin Owens assumiu as rédeas como nosso Diretor de Produtos

Em maio, tivemos o prazer de trazer Kevin Owens como nosso novo Chief Product Officer. Ele não é um estranho para o espaço tecnológico B2B e vem trabalhando em funções de gerenciamento de produtos há mais de duas décadas.

Owens foi recentemente VP de Produto na Reveleer, onde liderou a transformação da empresa de uma empresa de serviços com tecnologia para uma plataforma SaaS líder do setor de saúde. Como Diretor de Produtos, Owens estará focado no avanço da visão de produtos corporativos da empresa até 2021 e além.

De acordo com Kevin Owens, "Há três áreas-chave que precisamos abordar se quisermos apoiar as necessidades e prioridades de programação das empresas. Primeiro, vamos explorar o que é necessário para construir fluxos de trabalho em equipe no conjunto de recursos do produto. As duas prioridades seguintes serão a parceria com outros fornecedores de software/desenvolvedores de software para fornecer uma oferta completa de integrações e, em seguida, expandir nossa análise de plataforma para fornecer insights de nível empresarial sobre como os funcionários estão interagindo com as equipes, colegas e clientes".

Ao longo de seu primeiro ano na Doodle, ele tem trabalhado de perto com nossas equipes para melhorar a inovação de produtos, o feedback dos clientes, integrações com parceiros, lançamentos GTM, para citar alguns. Uma área chave na qual ele já causou um grande impacto é melhorar o nível de colaboração entre a equipe de desenvolvimento de produto e as equipes de marketing, vendas, sucesso do cliente, suporte e design. Isto nos permitirá, como equipe e negócios coletivos, oferecer uma experiência excepcional de produto e cliente.

Adicionamos Perguntas Personalizadas ao Calendário de Reservas para conduzir melhores resultados nas reuniões

Quão irritante é comparecer a uma reunião mal planejada? Posso lhe dizer que é um dos meus maiores bichinhos de estimação. Mas isso acontece muito. MUITO.

Você sabe do que estou falando. As pessoas realmente não fazem nenhuma pesquisa ou trabalho preparatório antes da reunião. Ou o organizador não faz perguntas relevantes aos participantes antes do tempo - assim, as primeiras 15+ atas das reuniões são consumidas cobrindo as bases e preparando o contexto. É tempo que poderia ter sido facilmente economizado - e garantir que a reunião seja mais focada e atinja os objetivos necessários.

É por isso que acrescentamos o campo Perguntas Personalizadas ao Calendário Reservável.

Com as perguntas personalizadas, você tem a opção de pedir aos participantes da reunião que respondam a uma pergunta (tornando-a opcional ou obrigatória) antes que a reunião ocorra.

Por que isso é uma coisa tão boa?

Menos tempo é desperdiçado durante a reunião.

Isso torna os participantes tão responsáveis pelo sucesso da reunião quanto os organizadores.

Mantém as reuniões nos trilhos para que eles não excedam o tempo alocado.

Mais informação significa que as reuniões podem ser mais focadas e conduzir a melhores resultados.

Se você nunca usou o Calendário Reservável antes, você pode saber mais sobre ele aqui

Nossa nova característica, Book on Behalf, é lançada em janeiro

Já falei sobre como é irritante ir a uma reunião mal planejada, mas você sabe o que é igualmente ruim? Tentar conseguir tempo com sua equipe para ter uma reunião em primeiro lugar.

s vezes parece que você precisa de um mestrado em organização apenas para trabalhar em todos os diferentes conflitos do calendário.

Book on Behalf é nosso último recurso que pode ajudá-lo com isto.

Não só pode verificar automaticamente se há conflitos na agenda de sua equipe, mas também pode levar em conta os feriados e aniversários.

Para mostrar a você como este recurso funciona, nosso gerente de sucesso do cliente Hichem Naftahi, irá realizar um webinar na quarta-feira, 27 de janeiro.

Inscreva-se para esta abertura no Ano Novo, para que possamos mantê-lo informado sobre como você pode ter certeza de conseguir seu lugar.

Obrigado por continuar a classificar o Doodle como um dos melhores aplicativos de agendamento de reuniões no mundo. Temos muito mais para lhe trazer em 2021.