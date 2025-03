L'année 2020 a été intéressante, par manque d'un meilleur mot. Et c'est une année que beaucoup d'entre nous sont heureux de voir dans le rétroviseur. Mais malgré les défis commerciaux et le poids émotionnel de la pandémie, il y a encore beaucoup de raisons d'être reconnaissant.

Chez Doodle, nous avons eu la chance de connaître une forte croissance et de franchir plusieurs étapes importantes en 2020. Voici une rétrospective de cette année - ce que nous avons fait et les améliorations que nous avons pu apporter à nos utilisateurs dans le monde entier.

Doodle s'est associé à Zoom pour faciliter l'organisation de réunions en ligne.

En avril, nous avons ajouté une nouvelle intégration Zoom. Les réunions virtuelles devenant la nouvelle norme, le rapprochement de Zoom et de Doodle pour simplifier, automatiser et optimiser le processus de planification était une évidence.

Au cours des dernières années, Zoom est facilement devenu l'outil de vidéoconférence préféré des entreprises. Le rapport 2020 Business @ Work d'Okta indique qu'au cours des trois dernières années, Zoom a connu une croissance de 876 %. C'est 785 % de plus que son plus proche rival.

En faisant de Zoom votre outil de vidéoconférence par défaut dans Doodle, lorsque vous planifiez vos réunions de groupe ou vos réunions individuelles, un lien Zoom sera automatiquement inséré dans l'invitation au calendrier.

Vous n'avez pas à vous soucier d'oublier d'ajouter le lien Zoom dans vos invitations de calendrier. De plus, les participants disposent de toutes les informations dont ils ont besoin dès le début et les réunions peuvent commencer de manière productive. Pour nous, c'est du gagnant-gagnant.

Doodle s'est totalement intégré à Microsoft Outlook.

Avec plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, il n'est pas étonnant que Microsoft Outlook soit devenu l'un des outils de communication les plus utilisés sur les lieux de travail du monde entier.

Parce que nous voulons aider les employés à gagner du temps, à être plus productifs et à réduire les changements de contexte, nous savions que Microsoft Outlook était le lieu où Doodle devait être présent. C'est pourquoi nous avons lancé le module complémentaire Doodle pour Microsoft Outlook.

Pourquoi est-ce une si bonne chose pour Doodle et les utilisateurs de Microsoft Outlook ? Laissez-moi vous le dire.

Vous pouvez obtenir un aperçu de toutes vos réunions directement dans Microsoft Outlook.

Vous pouvez accéder instantanément à tous les liens de votre calendrier Bookable - et les envoyer directement depuis votre messagerie Outlook.

Vous pouvez éviter de faire des allers-retours entre Doodle et Microsoft Outlook - tout faire à partir de l'endroit où vous vous trouvez déjà.

Si tout cela vous semble génial (je sais que c'est le cas pour moi), vous pouvez apprendre à utiliser le plug-in Doodle pour Outlook en suivant ces instructions.

Le robot Doodle a reçu un coup de pouce de l'IA avec Book it !

Slack est, de loin, l'outil de communication interne le plus utilisé par les entreprises du monde entier. Les chiffres le prouvent : il comptait plus de 12 millions d'utilisateurs en 2020.

Nous disposions déjà de Doodle Bot dans Slack et avons constaté qu'il était immensément utile et populaire parmi les utilisateurs professionnels. Parce que l'innovation et la technologie sont au cœur de tout ce que nous faisons, nous avons voulu étendre les fonctionnalités de Doodle Bot pour utiliser des suggestions alimentées par l'IA. C'est ainsi que la fonctionnalité Book it ! a vu le jour au sein de Doodle Bot dans Slack.

Lorsque Doodle Bot a été lancé en 2019, il avait déjà facilité la planification des réunions, des 1:1 et des sondages de groupe. Désormais, avec Book It ! vous pouvez comparer les calendriers de toutes les personnes que vous invitez et il vous indiquera les horaires qui conviennent à la plupart, voire à la totalité, de vos invités. Il ne vous reste plus qu'à Book It !

Les utilisateurs de Slack peuvent accéder à Doodle Bot depuis le menu des raccourcis de Slack.

Lorsque Doodle a été rendu accessible dans les raccourcis de Slack au début de l'année, nous étions si fiers d'être présentés dans le blog de Slack comme l'un des outils de productivité aux côtés de Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com et Workato.

"Doodle Bot était tout naturellement adapté aux raccourcis, car il s'agit d'une solution intelligente et intuitive pour planifier des réunions qui fait déjà gagner du temps (et de la frustration !) aux utilisateurs".

Cela signifie que vous pouvez organiser des réunions de groupe et des réunions 1:1 sans jamais avoir à quitter Slack, où vous passez une bonne partie de votre journée de travail à communiquer avec vos collègues, partenaires et clients. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton éclair, d'ajouter les informations pertinentes sur la réunion et le tour est joué.

Kevin Owens a pris les rênes de la société en tant que chef de produit.

En mai, nous avons été ravis d'accueillir Kevin Owens comme nouveau chef de produit. Il n'est pas étranger à l'espace technologique B2B et occupe des fonctions de gestion de produits depuis plus de vingt ans.

M. Owens était récemment vice-président des produits chez Reveleer, où il a dirigé la transformation de l'entreprise, qui est passée d'une société de services technologiques à une plateforme SaaS de soins de santé de premier plan. En tant que directeur des produits, M. Owens s'attachera à faire progresser la vision des produits d'entreprise de la société jusqu'en 2021 et au-delà.

Selon Kevin Owens, "il y a trois domaines clés que nous devons aborder si nous voulons soutenir les besoins et les priorités des entreprises en matière de programmation. Tout d'abord, nous allons explorer ce qui est nécessaire pour intégrer les flux de travail en équipe dans les fonctionnalités du produit. Les deux priorités suivantes seront d'établir des partenariats avec d'autres fournisseurs de logiciels/développeurs d'applications afin de proposer une offre complète d'intégrations, puis d'étendre l'analyse de notre plateforme afin de fournir des informations au niveau de l'entreprise sur la manière dont les employés interagissent avec les équipes, les collègues et les clients."

Au cours de sa première année chez Doodle, il a travaillé en étroite collaboration avec nos équipes pour améliorer l'innovation produit, les retours clients, les intégrations avec les partenaires, les lancements GTM, pour n'en citer que quelques-uns. L'un des domaines clés sur lequel il a déjà eu un impact considérable est l'amélioration du niveau de collaboration entre l'équipe de développement des produits et les équipes de marketing, de vente, de succès client, de support et de conception. Cela nous permettra, en tant qu'équipe collective et entreprise, d'offrir un produit et une expérience client exceptionnels.

Nous avons ajouté des questions personnalisées à Bookable Calendar pour améliorer les résultats des réunions.

N'est-il pas ennuyeux de se présenter à une réunion mal planifiée ? Je peux vous dire que c'est l'une de mes pires bêtes noires. Mais cela arrive souvent. TRÈS SOUVENT.

Vous savez de quoi je parle. Les gens ne font pas vraiment de recherche ou de travail préparatoire avant la réunion. Ou bien l'organisateur ne pose pas les questions pertinentes aux participants à l'avance, ce qui fait que les 15 premières minutes de la réunion sont consacrées à couvrir les bases et à mettre en place le contexte. C'est du temps qui aurait pu facilement être gagné - et faire en sorte que la réunion soit plus ciblée et atteigne les objectifs fixés.

C'est pourquoi nous avons ajouté le champ Questions personnalisées à Bookable Calendar.

Grâce aux questions personnalisées, vous avez la possibilité de demander aux participants à la réunion de répondre à une question (en la rendant facultative ou obligatoire) avant que la réunion n'ait lieu.

Pourquoi est-ce une si bonne chose ?

Moins de temps est perdu pendant la réunion.

Cela rend les participants tout aussi responsables du succès de la réunion que les organisateurs.

Les réunions restent sur la bonne voie et ne dépassent pas le temps imparti.

Plus d'informations signifie que les réunions peuvent être plus ciblées et produire de meilleurs résultats.

Si vous n'avez jamais utilisé Bookable Calendar, vous pouvez en savoir plus à son sujet ici.

Notre nouvelle fonctionnalité, Book on Behalf, sera lancée en janvier.

J'ai déjà dit à quel point il est ennuyeux d'assister à une réunion mal planifiée, mais savez-vous ce qui est tout aussi désagréable ? Essayer de trouver du temps avec votre équipe pour organiser une réunion en premier lieu.

On a parfois l'impression d'avoir besoin d'une maîtrise en organisation rien que pour résoudre les différents conflits de calendrier.

Notre dernière fonctionnalité Book on Behalf peut vous aider dans cette tâche.

Non seulement elle vérifie automatiquement les conflits dans les agendas de votre équipe, mais elle peut également tenir compte des jours fériés et des anniversaires.

Pour vous montrer comment cette fonctionnalité fonctionne, notre Customer Success Manager, Hichem Naftahi, organisera un webinaire le mercredi 27 janvier.

Les inscriptions seront ouvertes au début de l'année et nous vous tiendrons informés de la manière dont vous pourrez vous assurer d'obtenir votre place.

Merci de continuer à classer Doodle comme une des meilleures applications de planification de réunions*** au monde. Nous avons encore beaucoup à vous apporter en 2021.