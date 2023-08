Book på vegne hjælper dig med at arrangere tid med kunder eller et team for andre. Så uanset om du er en ledelsesassistent, der administrerer en tidsplan, arrangerer tid mellem to kolleger eller arrangerer tid mellem en person i dit salgsteam og en kunde, kan Book on Behalf hjælpe dig.

Hvordan virker det?

Vores Customer Success Team afholdt for nylig et webinar for at fortælle om, hvordan du bruger Book on behalf, og hvordan det kan hjælpe dig. Du kan finde en optagelse af webinaret her.

Forestil dig, at du er assistent for en travl administrerende direktør. De har en travl kalender og har brug for, at du booker deres møder med kunder og deres team. Du behøver ikke at deltage i disse møder, så Book on behalf hjælper med at gøre denne proces let for dig.

Book on behalf giver dig mulighed for at fjerne din egen tilgængelighed, mens du planlægger på andres vegne.

Desuden kan den kontrollere for konflikter i forbundne kalendere for at sikre, at det aftalte tidspunkt fungerer for alle.

Her er, hvordan du kan bruge det i tre enkle trin:

Abonnér på de kalendere, du ønsker at planlægge for i din kalenderudbyder. I din bookbare kalender skal du gå til afsnittet Tjek for konflikter og fjerne markeringen af din kalender. Tilføj de kalendere, du vil planlægge for. Find en ledig mødeplads, og book.

