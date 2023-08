Book on behalf vous aide à organiser du temps avec des clients ou une équipe pour d'autres personnes. Que vous soyez une assistante de direction chargée de gérer un emploi du temps, d'organiser le temps entre deux collègues ou d'organiser le temps entre un membre de votre équipe de vente et un client, Book on Behalf peut vous aider.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Notre équipe chargée de la réussite des clients a récemment organisé un webinaire pour expliquer comment utiliser Book on Behalf et comment il peut vous aider. Vous pouvez trouver un enregistrement du webinaire ici.

Imaginez que vous êtes l'assistant de direction d'un PDG très occupé. Il a un emploi du temps chargé et a besoin de vous pour réserver ses réunions avec ses clients et son équipe. Comme vous n'avez pas besoin d'assister à ces réunions, Book on behalf vous aide à faciliter ce processus.

L'inscription pour le compte d'autrui vous permet de supprimer votre propre disponibilité tout en programmant pour le compte d'autrui.

En outre, il peut vérifier les conflits dans les calendriers connectés pour s'assurer que l'heure fixée convient à tout le monde.

Voici comment l'utiliser en trois étapes simples :

Souscrivez aux calendriers que vous souhaitez programmer dans votre fournisseur de calendrier. Dans votre calendrier réservable, allez dans la section Vérifier les conflits et désélectionnez votre calendrier. Ajoutez les calendriers que vous voulez programmer. Trouvez un créneau de réunion libre et réservez-le.

De notre intégration à Microsoft Outlook à l'ajout de questions personnalisées à Bookable Calendar, nous avons accompli beaucoup de choses en 2020. Vous pouvez voir ce que, here.**