Book on behalf te ayuda a organizar el tiempo con clientes o un equipo para otros. Así que si eres un asistente ejecutivo que gestiona una agenda, organizas el tiempo entre dos compañeros o estableces el tiempo entre alguien de tu equipo de ventas y un cliente, Book on Behalf puede ayudarte.

¿Cómo funciona?

Nuestro equipo de atención al cliente organizó recientemente un seminario web para explicarle cómo utilizar Book on behalf y cómo puede ayudarle. Puede encontrar una grabación del webinar aquí.

Imagina que eres el asistente ejecutivo de un director general muy ocupado. Tiene una agenda muy apretada y necesita que reserves sus reuniones con clientes y con su equipo. Tú no tienes por qué estar en esas reuniones, así que Book on behalf te ayuda a facilitar este proceso.

Book on behalf le permite eliminar su propia disponibilidad mientras programa en nombre de otros.

Además, puede comprobar si hay conflictos en los calendarios conectados para asegurarse de que la hora concertada es adecuada para todos.

A continuación te explicamos cómo utilizarlo en tres sencillos pasos:

Suscríbase a los calendarios para los que desea programar en su proveedor de calendarios. En su calendario reservable, vaya a la sección Comprobar conflictos y anule la selección de su calendario. Añada los calendarios para los que desea programar. Busque un hueco libre y resérvelo.

Desde nuestra integración con Microsoft Outlook hasta la adición de Preguntas Personalizadas a Bookable Calendar, hemos conseguido mucho en 2020. Puedes ver lo que, here.**