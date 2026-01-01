Aplikacja „Book on Behalf” pomaga w ustalaniu terminów spotkań z klientami lub członkami zespołu w imieniu innych osób. Niezależnie od tego, czy jesteś asystentem kierownictwa zarządzającym harmonogramem, koordynujesz spotkania między dwoma współpracownikami, czy też organizujesz spotkanie między członkiem zespołu sprzedaży a klientem — aplikacja „Book on Behalf” może Ci w tym pomóc.

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Jak to działa?

Nasz zespół ds. sukcesu klienta zorganizował niedawno webinarium, podczas którego omówiono, jak korzystać z funkcji „Book on behalf” i w jaki sposób może ona Państwu pomóc. Nagranie z webinarium można znaleźć tutaj.

Wyobraź sobie, że jesteś asystentką wykonawczą zapracowanego dyrektora generalnego. Ma on napięty harmonogram i potrzebuje, abyś rezerwowała dla niego spotkania z klientami i członkami zespołu. Nie musisz uczestniczyć w tych spotkaniach, więc funkcja „Rezerwuj w imieniu” ułatwi ci ten proces.

Funkcja „Rezerwacja w imieniu” pozwala na wyłączenie własnej dostępności podczas planowania rezerwacji w imieniu innych osób.

Ponadto aplikacja może sprawdzić, czy w połączonych kalendarzach nie ma konfliktów, aby upewnić się, że ustalony termin odpowiada wszystkim.

Oto jak z niego korzystać w trzech prostych krokach:

Subskrybuj kalendarze, z których chcesz korzystać do planowania, w swoim serwisie kalendarzowym. W kalendarzu Bookable przejdź do sekcji „Sprawdź konflikty” i odznacz swój kalendarz. Dodaj kalendarze, w których chcesz planować terminy. Znajdź wolny termin spotkania i zarezerwuj go.

Od integracji z programem Microsoft Outlook po dodanie pytań niestandardowych do kalendarza rezerwacji – w 2020 roku osiągnęliśmy naprawdę wiele. Możesz sprawdzić, co dokładnie, tutaj.