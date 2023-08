Book on behalf vi aiuta a organizzare il tempo con i clienti o con un team per gli altri. Che si tratti di un'assistente esecutiva che gestisce un'agenda, di due colleghi o di un cliente, Book on Behalf può aiutarvi a organizzare l'orario di una persona del vostro team di vendita.

Come funziona?

Il nostro Customer Success Team ha recentemente organizzato un webinar per spiegare come utilizzare Book on Behalf e come può aiutarvi. È possibile trovare la registrazione del webinar qui.

Immaginate di essere gli assistenti esecutivi di un amministratore delegato molto impegnato. Questi ha un'agenda fitta di impegni e ha bisogno di voi per prenotare le riunioni con i clienti e il suo team. Non dovete partecipare a queste riunioni, quindi Book on behalf vi aiuta a semplificare questo processo.

Prenota per conto vi permette di rimuovere la vostra disponibilità mentre programmate per conto di altri.

Inoltre, è in grado di verificare la presenza di conflitti nei calendari collegati per assicurarsi che l'orario concordato vada bene per tutti.

Ecco come utilizzarlo in tre semplici passaggi:

Iscrivetevi ai calendari che volete programmare nel vostro provider di calendario. Nel vostro calendario prenotabile, andate alla sezione Verifica conflitti e deselezionate il vostro calendario. Aggiungere i calendari che si desidera pianificare. Trovate uno spazio libero per le riunioni e prenotate.

