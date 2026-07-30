Book on Behalf hilft Ihnen, Zeit mit Kunden oder einem Team für andere zu vereinbaren. Ganz gleich, ob Sie eine Assistentin der Geschäftsleitung sind, die einen Terminplan verwaltet, Zeit zwischen zwei Kollegen vereinbart oder Zeit zwischen jemandem aus Ihrem Vertriebsteam und einem Kunden einplant - Book on Behalf kann Ihnen dabei helfen.

Wie funktioniert es?

Unser Customer Success Team hat kürzlich ein Webinar abgehalten, in dem wir Ihnen erklärt haben, wie Sie Book on Behalf nutzen können und wie es Ihnen helfen kann. Eine Aufzeichnung des Webinars finden Sie hier.

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Assistent eines vielbeschäftigten CEOs. Er hat einen vollen Terminkalender und braucht Sie, um seine Besprechungen mit Kunden und seinem Team zu buchen. Sie müssen nicht an diesen Besprechungen teilnehmen, und Book on behalf hilft Ihnen, diesen Prozess zu vereinfachen.

Mit der Funktion "Buchen im Auftrag" können Sie Ihre eigene Verfügbarkeit löschen, während Sie im Namen anderer Personen Termine planen.

Darüber hinaus kann das Programm nach Konflikten in verbundenen Kalendern suchen, um sicherzustellen, dass die vereinbarte Zeit für alle passt.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Funktion in drei einfachen Schritten nutzen können:

Abonnieren Sie die Kalender, für die Sie einen Termin planen möchten, bei Ihrem Kalenderanbieter. Gehen Sie in Ihrem buchbaren Kalender zum Abschnitt Auf Konflikte prüfen und heben Sie die Auswahl Ihres Kalenders auf. Fügen Sie die Kalender hinzu, für die Sie Termine planen möchten. Suchen Sie einen freien Termin und buchen Sie.

Von der Microsoft Outlook-Integration bis hin zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Fragen zu Bookable Calendar haben wir im Jahr 2020 eine Menge erreicht. Sie können sehen, was, hier.**