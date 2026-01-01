Rok 2020 był, z braku lepszego słowa, interesujący. I dla wielu z nas to rok, który z radością zostawiamy za sobą. Jednak pomimo wyzwań biznesowych i emocjonalnego obciążenia związanego z pandemią wciąż jest wiele powodów do wdzięczności.

W firmie Doodle mieliśmy szczęście obserwować dynamiczny rozwój i osiągnąć w 2020 roku kilka ważnych kamieni milowych. Oto podsumowanie minionego roku – co robiliśmy i jakie ulepszenia udało nam się wprowadzić dla naszych użytkowników na całym świecie.

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Firma Doodle nawiązała współpracę z Zoomem, aby ułatwić rezerwację spotkań online

W kwietniu dodaliśmy nowa integracja z Zoomem. Z wirtualne spotkania stają się nową normą, połączenie Zoom i Doodle w celu uproszczenia, zautomatyzowania i optymalizacji procesu planowania było oczywistym wyborem.

W ciągu ostatnich kilku lat Zoom bez trudu stał się najpopularniejszym narzędziem do wideokonferencji w świecie biznesu. Raport „Business @ Work” firmy Okta z 2020 roku Jak podaje, w ciągu ostatnich trzech lat firma Zoom odnotowała wzrost o 876 procent. To o 785 procent więcej niż jej najbliższy konkurent.

Jeśli ustawisz Zoom jako domyślne narzędzie do wideokonferencji w serwisie Doodle, za każdym razem, gdy będziesz planować spotkania grupowe lub indywidualne, w zaproszeniu kalendarzowym automatycznie pojawi się link do Zoom.

Nie musisz się martwić, że zapomnisz dodać link do Zoomu w zaproszeniach do kalendarza. Co więcej, uczestnicy od samego początku mają wszystkie potrzebne informacje, dzięki czemu spotkania mogą rozpocząć się w produktywny sposób. Naszym zdaniem to rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

Aplikacja Doodle została w pełni zintegrowana z programem Microsoft Outlook

Biorąc pod uwagę ponad 400 milionów użytkowników na całym świecie, nic dziwnego, że program Microsoft Outlook stał się jednym z najczęściej wybieranych narzędzi komunikacyjnych w miejscach pracy na całym świecie.

Ponieważ chcemy pomóc pracownikom zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i ograniczyć konieczność przełączania się między zadaniami, zdawaliśmy sobie sprawę, że Microsoft Outlook to właśnie miejsce, w którym Doodle powinno się znaleźć. Dlatego uruchomiliśmy Dodatek Doodle do programu Microsoft Outlook.

Dlaczego jest to tak korzystne dla użytkowników aplikacji Doodle i programu Microsoft Outlook? Pozwólcie, że wam to wyjaśnię.

Możesz uzyskać przegląd wszystkich swoich spotkań bezpośrednio w programie Microsoft Outlook.

Możesz natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich linków do kalendarza Bookable – i wysyłać je bezpośrednio z poczty e-mail w programie Outlook.

Nie musisz już przełączać się między aplikacją Doodle a programem Microsoft Outlook – wszystko możesz załatwić bezpośrednio z miejsca, w którym właśnie jesteś.

Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie świetnie (wiem, że dla mnie tak jest), możesz Dowiedz się, jak korzystać z wtyczki Doodle do programu Outlook, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

Doodle Bot zyskał nowe możliwości dzięki technologii sztucznej inteligencji w ramach projektu „Book it!”

Slack jest zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem do komunikacji wewnętrznej w firmach na całym świecie. Potwierdzają to dane – serwis ten miał ponad 12 milionów użytkowników do 2020 roku.

Doodle Bot był już dostępny w Slacku i okazał się niezwykle przydatny oraz cieszył się dużą popularnością wśród użytkowników biznesowych. Ponieważ innowacje i technologia stanowią podstawę wszystkiego, co robimy, postanowiliśmy rozszerzyć funkcjonalność Doodle Bota o sugestie oparte na sztucznej inteligencji. W ten sposób Funkcja „Zarezerwuj!” powstało w ramach Doodle Bot w Slacku.

Kiedy w 2019 roku pojawił się Doodle Bot, już wtedy ułatwiał planowanie spotkań, rozmów indywidualnych i ankiet grupowych. Teraz dzięki funkcji „Book It!” możesz porównać kalendarze wszystkich zaproszonych osób, a aplikacja wskaże Ci terminy, które pasują większości – jeśli nie wszystkim – zaproszonym. Potem wystarczy tylko kliknąć „Book It!”

Użytkownicy Slacka mogą uzyskać dostęp do Doodle Bot z menu skrótów w Slacku

Kiedy na początku tego roku udostępniono funkcję Doodle w skrócie Slacka, byliśmy bardzo dumni, że opublikowane na blogu serwisu Slack jako jedno z narzędzi zwiększających wydajność, obok Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com i Workato.

„Aplikacja Doodle Bot idealnie pasowała do funkcji „Skróty”, ponieważ jest to sprytne, intuicyjne rozwiązanie do planowania spotkań, które już teraz pozwala użytkownikom zaoszczędzić czas (i uniknąć frustracji!)„

Oznacza to, że możesz organizować spotkania grupowe i indywidualne bez konieczności opuszczania aplikacji Slack, w której spędzasz znaczną część dnia pracy, komunikując się ze współpracownikami, partnerami i klientami. Wystarczy kliknąć przycisk z symbolem błyskawicy, wprowadzić odpowiednie informacje dotyczące spotkania i gotowe.

Kevin Owens objął stanowisko dyrektora ds. produktów

W maju z wielką radością powitaliśmy w naszym zespole Kevina Owensa jako nowego dyrektora ds. produktów. Nie jest on nowicjuszem w branży technologii B2B i od ponad dwóch dekad zajmuje stanowiska związane z zarządzaniem produktami.

Owens pełnił ostatnio funkcję wiceprezesa ds. produktów w firmie Reveleer, gdzie kierował transformacją przedsiębiorstwa z firmy świadczącej usługi oparte na technologii w wiodącą w branży platformę SaaS dla sektora opieki zdrowotnej. Jako dyrektor ds. produktów Owens będzie się skupiał przede wszystkim na realizacji wizji firmy dotyczącej produktów dla przedsiębiorstw w 2021 roku i w kolejnych latach.

Według Kevina Owensa: „Istnieją trzy kluczowe obszary, którymi musimy się zająć, jeśli chcemy sprostać potrzebom i priorytetom firm w zakresie planowania. Po pierwsze, zbadamy, co jest potrzebne, aby włączyć do zestawu funkcji produktu procesy oparte na pracy zespołowej. Kolejnymi dwoma priorytetami będą nawiązanie współpracy z innymi dostawcami oprogramowania i twórcami aplikacji w celu zapewnienia kompleksowej oferty integracji, a następnie rozszerzenie możliwości analitycznych naszej platformy, aby zapewnić wgląd na poziomie przedsiębiorstwa w to, w jaki sposób pracownicy współpracują z zespołami, współpracownikami i klientami”.

W ciągu pierwszego roku pracy w Doodle ściśle współpracował z naszymi zespołami nad poprawą innowacyjności produktów, analizą opinii klientów, integracją z partnerami oraz wprowadzaniem produktów na rynek – by wymienić tylko kilka obszarów. Jednym z kluczowych obszarów, na który wywarł już ogromny wpływ, jest poprawa współpracy między zespołem ds. rozwoju produktu a zespołami ds. marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, wsparcia technicznego i projektowania. Dzięki temu jako zgrany zespół i firma będziemy mogli dostarczać wyjątkowy produkt i zapewniać klientom doskonałe doświadczenia.

Dodaliśmy funkcję „Pytania niestandardowe” do kalendarza rezerwacji, aby poprawić efekty spotkań

Jak irytujące jest pojawienie się na źle zaplanowanym spotkaniu? Mogę wam powiedzieć, że to jedna z rzeczy, które mnie najbardziej denerwują. Ale zdarza się to często. BARDZO CZĘSTO.

Wiesz, o czym mówię. Ludzie tak naprawdę nie przygotowują się ani nie zbierają informacji przed spotkaniem. Albo organizator nie zadaje uczestnikom odpowiednich pytań z wyprzedzeniem – w rezultacie pierwsze ponad 15 minut spotkania marnuje się na omówienie podstawowych kwestii i ustalenie kontekstu. To czas, który można by z łatwością zaoszczędzić – i dzięki temu spotkanie byłoby bardziej ukierunkowane i pozwoliłoby osiągnąć zamierzone cele.

Właśnie dlatego my dodano pole „Pytania niestandardowe” do kalendarza rezerwacji.

Dzięki funkcji „Pytania niestandardowe” możesz poprosić uczestników spotkania o udzielenie odpowiedzi na pytanie (ustalając, czy ma to charakter opcjonalny, czy obowiązkowy) przed rozpoczęciem spotkania.

Dlaczego to taka dobra rzecz?

Mniej czasu się marnuje w trakcie spotkanie.

Dzięki temu uczestnicy są w równym stopniu odpowiedzialni za sukces wydarzenia, co organizatorzy.

Dzięki temu spotkania przebiegają zgodnie z planem i nie przekraczają wyznaczonego czasu.

Dzięki większej ilości informacji spotkania mogą być bardziej ukierunkowane i przynosić lepsze wyniki.

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z Bookable Calendar, możesz dowiedzieć się o nim więcej tutaj.

W styczniu uruchomimy naszą nową funkcję „Rezerwacja w imieniu”

Wspominałem już, jak irytujące jest uczestnictwo w źle zaplanowanym spotkaniu, ale czy wiecie, co jest równie uciążliwe? Sama próba znalezienia czasu na spotkanie z zespołem.

Czasami wydaje się, że żeby uporać się ze wszystkimi tymi kolizjami w kalendarzu, trzeba mieć magisterkę z organizacji.

„Book on Behalf” to nasza najnowsza funkcja które mogą ci w tym pomóc.

Nie tylko automatycznie sprawdza, czy nie ma kolizji w kalendarzach członków zespołu, ale także uwzględnia dni świąteczne i urodziny.

Aby pokazać Państwu, jak działa ta funkcja, nasz menedżer ds. sukcesu klienta, Hichem Naftahi, poprowadzi w środę 27 stycznia webinarium.

Rejestracja rozpocznie się w Nowym Roku, więc będziemy Was na bieżąco informować, jak zapewnić sobie miejsce.

Dziękujemy za to, że nadal oceniasz Doodle jako jedna z najlepszych aplikacji do planowania spotkań na świecie. W 2021 roku mamy dla was jeszcze mnóstwo atrakcji.