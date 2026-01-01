Gdziekolwiek spojrzę, wszędzie pojawiają się słowa „praca zdalna” i „spotkania wirtualne”. Kiedy przeglądam codzienne wiadomości, temat pracy zdalnej pojawia się niemal w każdym artykule. Kiedy ostatnio otrzymuję wiadomości grupowe od rodziny na WhatsAppie, zazwyczaj ktoś z nas udostępnia linki do artykułów dotyczących koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę, miejsca pracy oraz ludzi.

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Ponieważ z natury jestem ciekawski, postanowiłem dokładniej przyjrzeć się temu, co obserwujemy wśród użytkowników Doodle Premium – i sprawdzić, czy obecna sytuacja doprowadziła do radykalnego przejścia ze spotkań twarzą w twarz na spotkania wirtualne. Kiedy po raz pierwszy spojrzałem na dane, byłem w szoku. Przyjrzyjmy się jednak tym liczbom, a zrozumiecie dlaczego.

Na potrzeby tego wpisu na blogu przeanalizowaliśmy dane z naszej platformy dotyczące użytkowników Premium (na całym świecie), skupiając się na okresie od 1 do 20 marca (w porównaniu z tym samym okresem w lutym).

„Marcowe szaleństwo” nabrało zupełnie nowego znaczenia w związku z ogromnym wzrostem liczby wirtualnych spotkań.

W marcu zaobserwowaliśmy Wzrost liczby spotkań wirtualnych o 42% – w tym zarówno Spotkania grupowe i indywidualne – utworzone przez użytkowników Doodle Premium w porównaniu z tym samym okresem w lutym. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że większość naszych użytkowników z subskrypcją Premium to przedstawiciele świata biznesu.

Ponadto w tym miesiącu za pośrednictwem serwisu Doodle zarezerwowano spotkania o łącznym czasie trwania 1 309 165 minut.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz fakt, że niemal każda firma, w tym również nasza, przeszła na model pracy całkowicie zdalnej, można się spodziewać, że liczba wirtualnych spotkań będzie nadal rosła – i to w szybkim tempie. Będziemy śledzić tę sytuację w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, aby zobaczyć, jak się ona zmienia – i będziemy na bieżąco informować o zmianach w tym miejscu.

Pracownicy znajdują czas na organizowanie większej liczby wirtualnych spotkań indywidualnych, aby zachować wydajność i realizować cele związane z rozwojem firmy.

Szczególnie interesujące było dla mnie to, że liczba wirtualnych spotkań indywidualnych w marcu wzrosła o 33% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Można by zapytać: dlaczego to jest takie interesujące? Kiedy ludzie pracować zdalnie, Trudno jest zachować koncentrację i wydajność. W związku z tym ludzie często dają się rozpraszać przez różne rzeczy w domu (lodówka, telewizor, partnerzy, dzieci). W niektórych przypadkach pracownicy mogą być skłonni do odwoływania spotkań indywidualnych, aby móc zająć się tym, co muszą zrobić (np. podać dzieciom obiad, prowadzić naukę w domu, jednocześnie pracując z domu itp.). Jednak nasze dane wskazują, że pracownicy w rzeczywistości poświęcają więcej czasu na indywidualne rozmowy z członkami swojego zespołu, współpracownikami, przełożonymi, klientami, partnerami i innymi osobami, które są kluczowe dla wykonywania ich obowiązków.

Wirtualne spotkania grupowe to idealne lekarstwo na samotność wynikającą z „dystansu społecznego”.

Długotrwała praca zdalna nie jest mi obca. Na poprzednim stanowisku mieszkałem w Londynie i pracowałem zdalnie w pełnym wymiarze godzin (podczas gdy nasze brytyjskie biuro mieściło się w Stansted). Przez pierwsze kilka miesięcy praca zdalna w pełnym wymiarze godzin wydawała mi się czymś nowym, odświeżającym i dającym poczucie wolności. Potem jednak początkowy entuzjazm opadł i, o rany, zrobiło się naprawdę samotnie. Wiem więc z własnego doświadczenia, co wielu ludzi teraz czuje.

Brakowało mi jednak – w sensie wirtualnym – systemu wsparcia ze strony członków zespołu, współpracowników, przełożonych, klientów i partnerów. Jak pokazują nasze dane, sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracowników zdalnych, których obecnie dotknęła pandemia koronawirusa. Na przykład w marcu zaobserwowaliśmy, że wzrost liczby wirtualnych spotkań grupowych o 48% utworzone przez użytkowników Doodle Premium w porównaniu z tym samym okresem w lutym.

Szczególnie interesujący jest ogromny wzrost liczby wirtualnych spotkań grupowych organizowanych wyłącznie w celu „cyfrowego spędzania czasu w gronie znajomych”, co ma pomóc w walce z samotnością wynikającą z „dystansu społecznego”. Na przykład w marcu odnotowano Wzrost o 44% liczby zarezerwowanych spotkań grupowych przeznaczonych wyłącznie na wirtualne wieczory z grami, quizami i konkursami wiedzy. Tego typu spotkania towarzyskie rezerwują również pracownicy naszej firmy, Doodle. (Uwielbiamy dobre gry).

W tym miesiącu byliśmy również świadkami Liczba zarezerwowanych zajęć grupowych przeznaczonych wyłącznie na wirtualne sesje jogi, tańca, ćwiczeń, treningów, fitnessu, aerobiku i pilatesu wzrosła o 100%. Poza tym zauważyliśmy, że Wzrost o 296% liczby zarezerwowanych spotkań grupowych w formie wyłącznie wirtualnych spotkań towarzyskich typu „happy hour”, „cocktail hour” oraz spotkań przy winie, piwie lub innych napojach w marcu, w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wystarczy spojrzeć na te wskaźniki wzrostu – odpowiednio 100% i 296%. To wiele mówi o pozytywnym nastawieniu i mentalności osób pracujących zdalnie – a także pracowników w ogóle. Pomimo tego, że ludzie są uwięzieni w domach, a w niektórych przypadkach nawet w wyniku ogólnokrajowych lockdownów, wykorzystują oni potencjał technologii cyfrowych i grup, by wzajemnie się motywować – oraz dbać o kondycję fizyczną, aktywność, zaangażowanie umysłowe i motywację.

Ludzie coraz bardziej dbają o swój czas i coraz lepiej radzą sobie z zarządzaniem nim.

Zgodnie z naszymi danymi, Wirtualne spotkania indywidualne zaplanowane na marzec trwały średnio o 6% krócej niż w poprzednim miesiącu. Można to przypisać temu, że ludzie bardziej dbają o swój czas i lepiej zarządzają nim (tj. ograniczają czas trwania spotkań do tego, co faktycznie jest potrzebne do osiągnięcia celów). Jest to obecnie niezwykle ważne – im lepiej zarządzamy swoim czasem, tym bardziej jesteśmy skoncentrowani i produktywni. A tym samym wszyscy będziemy mogli czerpać większą satysfakcję z pracy i utrzymać tempo rozwoju zawodowego.