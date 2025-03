Las palabras "trabajo a distancia" y "reuniones virtuales" están por todas partes. Cuando consulto mis noticias diarias, el trabajo a distancia aparece en casi todos los artículos. Últimamente, cuando recibo mensajes de grupo de mi familia en Whatsapp, uno de nosotros suele compartir enlaces a artículos relacionados con el coronavirus y su impacto en la economía, los lugares de trabajo y las personas.

Como soy curioso por naturaleza, decidí profundizar en lo que estamos viendo entre nuestros usuarios premium de Doodle, y si la situación actual ha provocado un cambio drástico de las reuniones presenciales a las virtuales. Cuando vi los datos por primera vez, me quedé de piedra. Pero analicemos las cifras y veremos por qué.

Para este blog, hemos analizado los datos de nuestra plataforma relativos a nuestros usuarios Premium (de todo el mundo) y nos hemos centrado en el periodo del 1 al 20 de marzo (en comparación con el mismo periodo de febrero).

La locura de marzo tiene un significado totalmente nuevo, con un salto masivo en las reuniones virtuales.

En marzo, hemos visto un aumento del 42% en el número de reuniones virtuales -incluyendo tanto Reuniones de grupo como reuniones 1:1- creadas por usuarios premium de Doodle en comparación con el mismo periodo de febrero. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que la mayoría de nuestros usuarios Premium son profesionales.

**Además, este mes se han reservado un total de 1.309.165 minutos de reuniones en Doodle.

Dada la situación actual y el hecho de que casi todas las empresas, incluidas las nuestras, han pasado a un modelo operativo totalmente a distancia, es lógico que el número de reuniones virtuales siga creciendo, y rápidamente. En las próximas semanas y meses seguiremos de cerca esta evolución e informaremos aquí de las novedades.

Los empleados dedican cada vez más tiempo a las reuniones virtuales individuales para seguir siendo productivos y alcanzar los objetivos de crecimiento de la empresa.

Me pareció especialmente interesante ver que el número de reuniones virtuales 1:1 en marzo aumentó un 33% de un mes a otro. ¿Por qué es tan interesante? Cuando la gente trabaja a distancia (https://doodle.com/en/resources/blog/prolonged-remote-work-in-a-coronavirus-world-3-major-pitfalls-and-how-to/), puede resultar difícil mantener la concentración y la productividad. Por eso, a menudo se distraen con las muchas cosas que tienen en casa (nevera, televisión, pareja, hijos). Y en algunos casos, la gente puede inclinarse a cancelar las reuniones 1:1 para poder hacer lo que necesitan (por ejemplo, dar de comer a sus hijos, educar a los niños en casa mientras siguen trabajando desde casa, etc.). Pero nuestros datos indican que, en realidad, los empleados dedican más tiempo a las reuniones individuales con los miembros de su equipo, compañeros, jefes, clientes, socios y otras personas que son vitales para el desempeño de sus funciones.

Las reuniones virtuales de grupo son el antídoto perfecto contra la soledad del "distanciamiento social".

No soy ajeno al trabajo a distancia a largo plazo. En un puesto anterior, vivía en Londres y trabajaba a distancia a tiempo completo (mientras que nuestra oficina en el Reino Unido estaba en Stansted). Los primeros meses, trabajar a distancia a tiempo completo me pareció algo nuevo, refrescante y liberador. Pero luego se me pasó el entusiasmo inicial y me sentí muy sola. Así que sé de primera mano lo que mucha gente está sintiendo ahora mismo.

Pero lo que yo no tenía era un sistema de apoyo -virtual- entre los miembros del equipo, colegas, directivos, clientes y socios. Como revelan nuestros datos, la situación es distinta para los trabajadores a distancia afectados actualmente por el brote de coronavirus. En marzo, por ejemplo, hemos visto un aumento del 48% en el número de reuniones de grupo virtuales creadas por usuarios premium de Doodle, en comparación con el mismo periodo de febrero.

Lo que es especialmente interesante es el enorme aumento que estamos viendo en el número de reuniones de grupos virtuales que se programan con el único propósito de "socializar digitalmente" para combatir la soledad del "distanciamiento social". En marzo, por ejemplo, ha habido un aumento del 44% en el número de reuniones de grupo reservadas específicamente para juegos virtuales, trivialidades y noches de preguntas y respuestas. (Nos encantan los juegos).

Este mes, también hemos visto un aumento del 100% en el número de reuniones de grupo reservadas específicamente para sesiones virtuales de yoga, baile, ejercicio, entrenamiento, fitness, aeróbic y pilates. Además, hemos visto un aumento del 296% en el número de reuniones de grupo reservadas como happy hours, cocktail hours y wine/beer/drink socials virtuales en marzo, en comparación con el mes anterior. Fíjese en esas tasas de crecimiento: 100% y 296%, respectivamente. Esto dice mucho de la actitud y mentalidad positivas de los trabajadores remotos, y de los empleados en general. A pesar de estar encerrados en casa y, en algunos casos, atrapados por cierres patronales en todo el país, la gente aprovecha el poder de lo digital y de los grupos para motivarse mutuamente y mantenerse en forma, activos, mentalmente comprometidos y motivados.

La gente protege más su tiempo y practica mejores técnicas de gestión del tiempo.

Según nuestros datos, las reuniones virtuales 1:1 programadas en marzo han tenido, de media, un 6% menos de duración que el mes anterior. Esto podría atribuirse al hecho de que la gente está protegiendo más su tiempo y practicando mejores habilidades de gestión del tiempo (es decir, manteniendo la duración de las reuniones a la cantidad de tiempo que realmente se necesita para lograr los objetivos). Esto es muy importante ahora mismo: cuanto mejor gestionemos nuestro tiempo, más centrados y productivos seremos. Y cuanto mejor gestionemos nuestro tiempo, más centrados y productivos seremos, y más realizados nos sentiremos en nuestro trabajo y mantendremos el impulso de nuestra carrera profesional.