Die Worte "Fernarbeit" und "virtuelle Meetings" sind überall zu finden. Wenn ich meinen täglichen Nachrichten-Feed überprüfe, taucht das Thema Fernarbeit in fast jedem Artikel auf. Wenn ich in letzter Zeit Gruppennachrichten von meiner Familie auf Whatsapp erhalte, teilt einer von uns in der Regel Links zu Nachrichtenartikeln über das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft, Arbeitsplätze und Menschen.

Da ich von Natur aus neugierig bin, beschloss ich, genauer nachzuforschen, was wir bei unseren Doodle-Premium-Nutzern beobachten - und ob die aktuelle Situation zu einer drastischen Verlagerung von persönlichen Treffen zu virtuellen Meetings geführt hat. Als ich mir die Daten zum ersten Mal ansah, war ich schockiert. Aber wenn wir uns die Zahlen genauer ansehen, werden Sie sehen, warum.

Für diesen Blog haben wir die Daten unserer Plattform in Bezug auf unsere Premium-Nutzer (weltweit) analysiert und uns auf den Zeitraum vom 1. bis 20. März konzentriert (im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Februar).

Der März-Wahnsinn hat eine ganz neue Bedeutung, mit einem massiven Anstieg der virtuellen Meetings.

Im März ist die Zahl der von Doodle-Premium-Nutzern erstellten virtuellen Meetings, die sowohl [Gruppenmeetings als auch 1:1-Meetings] (https://doodle.com/en/features/) umfassen, im Vergleich zum Februar um 42% gestiegen. Das macht Sinn, denn die Mehrheit unserer Premium-Nutzer sind Geschäftsleute.

**Zudem wurden in diesem Monat insgesamt 1'309'165 Minuten an Meetings auf Doodle gebucht.

In Anbetracht des aktuellen Klimas und der Tatsache, dass fast alle Unternehmen, uns eingeschlossen, zu einem vollständig ferngesteuerten Arbeitsmodell übergegangen sind, ist es nur logisch, dass die Zahl der virtuellen Meetings weiter zunehmen wird - und zwar schnell. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten beobachten, wie sich die Dinge entwickeln, und werden an dieser Stelle über die neuesten Entwicklungen berichten.

Die Mitarbeiter nehmen sich mehr Zeit für virtuelle Einzelgespräche, um produktiv zu bleiben und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Besonders interessant fand ich, dass die Zahl der virtuellen 1:1-Meetings im März im Vergleich zum Vormonat um 33 % gestiegen ist. Warum ist das so interessant, werden Sie sich fragen? Wenn Menschen aus der Ferne arbeiten, kann es schwierig sein, konzentriert und produktiv zu bleiben. So werden sie oft durch die vielen Dinge in ihrem Zuhause (Kühlschrank, Fernseher, Partner, Kinder) abgelenkt. Und in manchen Fällen neigen die Mitarbeiter dazu, 1:1-Sitzungen abzusagen, um das zu tun, was sie tun müssen (z. B. ihre Kinder mit Mittagessen füttern, die Kinder zu Hause unterrichten und gleichzeitig von zu Hause aus arbeiten usw.). Unsere Daten zeigen jedoch, dass sich die Mitarbeiter tatsächlich mehr Zeit für persönliche Gespräche mit ihren Teammitgliedern, Kollegen, Managern, Kunden, Partnern und anderen Personen nehmen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben wichtig sind.

Virtuelle Gruppentreffen sind das perfekte Gegenmittel gegen die Einsamkeit der "sozialen Distanzierung".

Langfristige Fernarbeit ist für mich kein Fremdwort. In einer früheren Position lebte ich in London und arbeitete Vollzeit aus der Ferne (während sich unser britisches Büro in Stansted befand). In den ersten Monaten fühlte es sich neu, erfrischend und befreiend an, Vollzeit im Außendienst zu arbeiten. Aber dann verflog die anfängliche Aufregung und es wurde einsam. Ich weiß also aus erster Hand, wie sich viele Leute jetzt fühlen.

Aber was ich nicht hatte, war ein Unterstützungssystem - virtuell - unter Teammitgliedern, Kollegen, Managern, Kunden und Partnern. Wie unsere Daten zeigen, ist die Situation für die von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Mitarbeiter anders. Im März haben wir zum Beispiel eine 48%ige Zunahme der von Doodle-Premium-Nutzern erstellten virtuellen Gruppenmeetings im Vergleich zur gleichen Periode im Februar festgestellt.

Besonders interessant ist der enorme Anstieg der virtuellen Gruppentreffen, die ausschliesslich zum Zweck der "digitalen Geselligkeit" geplant werden, um die Einsamkeit der "sozialen Distanzierung" zu bekämpfen. Im März gab es zum Beispiel einen 44%igen Anstieg der Gruppentreffen, die speziell für virtuelle Spiele-, Quiz- und Quizabende gebucht wurden. Diese Art von geselligen Gruppentreffen werden auch von Mitarbeitern hier bei Doodle gebucht. (Wir lieben ein gutes Spiel).

In diesem Monat haben wir auch einen 100%igen Anstieg der Gruppentreffen verzeichnet, die speziell für virtuelle Yoga-, Tanz-, Übungs-, Workout-, Fitness-, Aerobic- und Pilates-Sitzungen gebucht wurden. Außerdem haben wir im März einen 296%igen Anstieg der Gruppentreffen verzeichnet, die als virtuelle Happy Hours, Cocktailstunden und Wein-/Bier-/Getränkeabende gebucht wurden, verglichen mit dem Vormonat. Schauen Sie sich diese Wachstumsraten an - 100 % bzw. 296 %. Dies spricht für die positive Einstellung und Mentalität von Fernarbeitern - und Mitarbeitern im Allgemeinen. Trotz der Tatsache, dass sie im Haus festsitzen und in einigen Fällen durch landesweite Abriegelungen gefangen sind, nutzen die Menschen die Macht der digitalen Medien und Gruppen, um sich gegenseitig zu motivieren - und fit, aktiv, geistig engagiert und motiviert zu bleiben.

Die Menschen gehen sorgsamer mit ihrer Zeit um und üben sich in einem besseren Zeitmanagement.

Unseren Daten zufolge waren virtuelle 1:1-Meetings, die im März anberaumt wurden, im Durchschnitt 6 % kürzer als im Vormonat. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen ihre Zeit besser einteilen und ein besseres Zeitmanagement praktizieren (d. h. die Dauer der Besprechungen auf die Zeit beschränken, die tatsächlich für die Erreichung der Ziele erforderlich ist). Dies ist gerade jetzt äußerst wichtig - je besser wir unsere Zeit einteilen können, desto konzentrierter und produktiver werden wir sein. Und umso mehr werden wir uns in unserer Arbeit erfüllt fühlen und unsere berufliche Entwicklung weiter vorantreiben können.