Les mots "travail à distance" et "réunions virtuelles" sont partout où je regarde. Lorsque je consulte mon fil d'actualités quotidien, le travail à distance apparaît dans presque tous les articles. Ces derniers temps, lorsque je reçois des messages de groupe de ma famille sur Whatsapp, l'un d'entre nous partage généralement des liens vers des articles de presse relatifs au coronavirus et à son impact sur l'économie, les lieux de travail et les personnes.

Comme je suis curieux de nature, j'ai décidé de creuser plus avant pour savoir ce que nous observons parmi les utilisateurs de Doodle Premium, et si la situation actuelle a entraîné un passage radical des réunions en face à face aux réunions virtuelles. Lorsque j'ai regardé les données pour la première fois, j'ai été choqué. Mais examinons les chiffres et vous comprendrez pourquoi.

Pour les besoins de ce blog, nous avons analysé les données de notre plateforme relatives à nos utilisateurs Premium (dans le monde entier) et nous nous sommes concentrés sur la période du 1er au 20 mars (par rapport à la même période en février).

La folie de mars prend un tout nouveau sens, avec un bond massif des réunions virtuelles.

En mars, nous avons constaté une 42% d'augmentation du nombre de réunions virtuelles - comprenant à la fois les Réunions de groupe et les réunions 1:1 - créées par les utilisateurs premium de Doodle par rapport à la même période en février. Cela est logique, étant donné que la majorité de nos utilisateurs premium sont des professionnels.

**De plus, un total de 1 309 165 minutes de réunions ont été réservées sur Doodle ce mois-ci.

Compte tenu du climat actuel et du fait que presque toutes les entreprises, y compris la nôtre, sont passées à un modèle opérationnel entièrement à distance, il va de soi que le nombre de réunions virtuelles va continuer à augmenter - et rapidement. Nous suivrons l'évolution de la situation au cours des semaines et des mois à venir, et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

Les employés se réservent du temps pour davantage de réunions virtuelles en tête-à-tête afin de rester productifs et d'atteindre les objectifs de croissance de l'entreprise.

J'ai trouvé particulièrement intéressant de constater que le nombre de réunions virtuelles 1:1 en mars a augmenté de 33 % d'un mois sur l'autre. Pourquoi est-ce si intéressant, me direz-vous ? Lorsque les gens travaillent à distance, il peut être difficile de rester concentré et productif. Ainsi, les gens se laissent souvent distraire par les nombreuses choses présentes dans leur maison (réfrigérateur, télévision, partenaires, enfants). Et dans certains cas, les gens peuvent être enclins à annuler les réunions individuelles pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire (c'est-à-dire donner à manger à leurs enfants, leur faire faire l'école à la maison tout en travaillant à domicile, etc.) ). Mais nos données indiquent que les employés se réservent davantage de temps en tête-à-tête avec les membres de leur équipe, leurs collègues, leurs responsables, leurs clients, leurs partenaires et d'autres personnes indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Les réunions de groupe virtuelles sont le parfait antidote à la solitude de la "distanciation sociale".

Le travail à distance à long terme ne m'est pas étranger. Dans une fonction précédente, je vivais à Londres et travaillais à distance à plein temps (alors que notre bureau britannique était basé à Stansted). Les premiers mois, c'était nouveau, rafraîchissant et libérateur de travailler à distance à plein temps. Mais ensuite, l'excitation initiale s'est dissipée et j'ai commencé à me sentir seule. Je sais donc de première main ce que beaucoup de gens ressentent en ce moment.

Mais ce que je n'avais pas, c'était un système de soutien - virtuel - parmi les membres de l'équipe, les collègues, les responsables, les clients et les partenaires. Comme le révèlent nos données, la situation est différente pour les travailleurs à distance actuellement touchés par l'épidémie de coronavirus. En mars, par exemple, nous avons constaté une augmentation de 48 % du nombre de réunions de groupe virtuelles créées par les utilisateurs premium de Doodle, par rapport à la même période en février.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'énorme pic que nous observons dans le nombre de réunions de groupes virtuels programmées dans le seul but de "socialiser numériquement" pour combattre la solitude de la "distanciation sociale". En mars, par exemple, il y a eu une augmentation de 44 % du nombre de réunions de groupe réservées spécifiquement pour des soirées de jeux, de trivia et de quiz uniquement virtuels. (Nous aimons un bon jeu).

Ce mois-ci, nous avons également constaté une augmentation de 100 % du nombre de réunions de groupe réservées à des séances virtuelles de yoga, de danse, d'exercices, de fitness, d'aérobic et de pilates. De plus, nous avons constaté une augmentation de 296 % du nombre de réunions de groupe réservées à des happy hours, des cocktails et des soirées vin/bière/boisson en mars, par rapport au mois précédent. Il suffit de regarder ces taux de croissance - 100 % et 296 %, respectivement. Cela en dit long sur l'attitude et la mentalité positives des travailleurs à distance - et des employés en général. Bien qu'ils soient coincés à l'intérieur et, dans certains cas, coincés par des fermetures à l'échelle nationale, les gens exploitent le pouvoir du numérique et des groupes pour se motiver les uns les autres - et rester en forme, actifs, mentalement engagés et motivés.

Les gens protègent mieux leur temps et pratiquent une meilleure gestion du temps.

D'après nos données, les réunions virtuelles 1:1 programmées en mars ont été, en moyenne, d'une durée de 6 % plus courte que le mois précédent. Cela pourrait être attribué au fait que les gens protègent mieux leur temps et qu'ils pratiquent une meilleure gestion du temps (c'est-à-dire qu'ils limitent la durée des réunions au temps réellement nécessaire pour atteindre les objectifs). Il s'agit d'un aspect extrêmement important à l'heure actuelle : mieux nous gérerons notre temps, plus nous serons concentrés et productifs. Et plus nous pourrons tous nous sentir épanouis dans notre travail et maintenir la dynamique de notre développement de carrière.