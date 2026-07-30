Orden ”distansarbete” och ”virtuella möten” dyker upp överallt jag vänder blicken. När jag kollar mitt dagliga nyhetsflöde dyker distansarbete upp i nästan varje artikel. När jag på senare tid får gruppmeddelanden från min familj på WhatsApp brukar någon av oss dela länkar till nyhetsartiklar om coronaviruset och dess inverkan på ekonomin, arbetsplatserna och människorna.

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Eftersom jag är nyfiken av naturen bestämde jag mig för att gräva djupare i vad vi ser bland våra Doodle Premium-användare – och om den nuvarande situationen har lett till en drastisk övergång från fysiska möten till virtuella möten. När jag först tittade på siffrorna blev jag helt chockad. Men låt oss gräva djupare i siffrorna så kommer du att förstå varför.

För denna blogg har vi analyserat data från vår plattform som rör våra Premium-användare (världen över) och fokuserat på tidsperioden 1–20 mars (i jämförelse med motsvarande period i februari).

”March Madness” har fått en helt ny innebörd i och med den enorma ökningen av virtuella möten.

I mars har vi sett en 42 % ökning av antalet virtuella möten – inklusive både Gruppmöten och 1:1-möten – skapade av Doodle Premium-användare jämfört med samma period i februari. Detta är inte förvånande med tanke på att majoriteten av våra Premium-användare är yrkesverksamma inom näringslivet.

Dessutom har möten motsvarande totalt 1 309 165 minuter bokats via Doodle den här månaden.

Med tanke på det rådande läget och det faktum att nästan alla företag, inklusive vi själva, har övergått till en helt distansbaserad verksamhetsmodell, är det rimligt att anta att antalet virtuella möten kommer att fortsätta öka – och det i snabb takt. Vi kommer att följa utvecklingen under de kommande veckorna och månaderna för att se hur situationen förändras – och återkommer här med uppdateringar.

Medarbetarna avsätter tid för fler virtuella enskilda möten för att bibehålla produktiviteten och hålla kursen mot företagets tillväxtmål.

Jag tyckte det var särskilt intressant att se att Antalet virtuella 1:1-möten i mars ökade med 33 % jämfört med föregående månad. Varför är det här så intressant, kanske du undrar? När människor arbeta på distans, Det kan vara svårt att hålla fokus och vara produktiv. Därför blir man ofta distraherad av alla saker som finns hemma (kylskåp, TV, partner, barn). I vissa fall kan människor känna sig benägna att ställa in 1:1-möten för att hinna med det de behöver göra (t.ex. ge barnen lunch, undervisa barnen hemma samtidigt som de arbetar hemifrån osv.). Men våra data visar att medarbetarna faktiskt avsätter mer tid för enskilda samtal med sina teammedlemmar, kollegor, chefer, kunder, samarbetspartners och andra som är avgörande för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Virtuella gruppmöten är det perfekta botemedlet mot den ensamhet som ”social distansering” medför.

Jag är inte främmande för långvarigt distansarbete. I ett tidigare jobb bodde jag i London och arbetade på distans på heltid (medan vårt brittiska kontor låg i Stansted). De första månaderna kändes det nytt, uppfriskande och befriande att arbeta på distans på heltid. Men sedan avtog den initiala entusiasmen och oj, vad ensamt det blev. Så jag vet av egen erfarenhet hur många känner sig just nu.

Men det jag saknade var ett stödnätverk – i praktiken – bland teammedlemmar, kollegor, chefer, kunder och samarbetspartner. Som våra data visar ser situationen annorlunda ut för distansarbetare som just nu drabbas av coronautbrottet. I mars har vi till exempel sett en ökning med 48 % av antalet virtuella gruppmöten skapade av Doodle Premium-användare, jämfört med samma period i februari.

Det som är särskilt intressant är den enorma ökningen vi ser i antalet virtuella gruppmöten som bokas in enbart i syfte att ”umgås digitalt” för att motverka den ensamhet som ”social distansering” medför. I mars har det till exempel skett en Antalet gruppmöten som bokats specifikt för spel-, frågesport- och quizkvällar som enbart hålls virtuellt har ökat med 44 %. Även här på Doodle bokar våra medarbetare den här typen av träffar för sociala grupper. (Vi älskar ett bra spel.)

Den här månaden har vi också sett en Antalet bokade gruppträffar som uteslutande är avsedda för virtuella pass inom yoga, dans, träning, fitness, aerobics och pilates har ökat med 100 %. Dessutom har vi sett en Antalet gruppmöten som bokats som enbart virtuella happy hours, cocktailkvällar och vin-, öl- och drinkträffar har ökat med 296 % i mars, jämfört med föregående månad. Titta bara på dessa tillväxttal – 100 % respektive 296 %. Det säger en hel del om den positiva inställningen och mentaliteten hos distansarbetare – och hos anställda i allmänhet. Trots att de är fast inne och, i vissa fall, instängda på grund av landsomfattande nedstängningar, utnyttjar människor kraften i digitala verktyg och grupper för att motivera varandra – och hålla sig i form, aktiva, mentalt engagerade och motiverade.

Människor värnar mer om sin tid och blir allt bättre på att hantera den.

Enligt våra uppgifter, De virtuella 1:1-möten som planerats in i mars har i genomsnitt varit 6 % kortare än föregående månad. Detta kan bero på att människor är mer noga med att värna om sin tid och har bättre tidsplaneringsförmåga (dvs. att de begränsar mötenas längd till den tid som faktiskt behövs för att uppnå målen). Detta är något som är oerhört viktigt just nu – ju bättre vi är på att hantera vår tid, desto mer fokuserade och produktiva blir vi. Och desto mer kommer vi alla att kunna känna oss tillfredsställda i vårt arbete och hålla fart på vår karriärutveckling.