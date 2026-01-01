'रिमोट वर्क' और 'वर्चुअल मीटिंग्स' शब्द जहाँ भी मैं देखता हूँ, हर जगह दिखते हैं। जब मैं अपनी दैनिक न्यूज़ फ़ीड देखता हूँ, तो रिमोट वर्क लगभग हर कहानी में दिख जाता है। जब हाल ही में मुझे व्हाट्सएप पर अपने परिवार से ग्रुप संदेश मिलते हैं, तो हम में से कोई एक आमतौर पर कोरोनावायरस और इसके अर्थव्यवस्था, कार्यस्थलों और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित समाचार लेखों के लिंक साझा कर रहा होता है।

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चूंकि मैं स्वभाव से जिज्ञासु हूँ, मैंने यह जानने के लिए गहराई से विश्लेषण करने का निर्णय लिया कि हमारे Doodle Premium उपयोगकर्ताओं के बीच हम क्या देख रहे हैं – और क्या वर्तमान स्थिति ने आमने-सामने की बैठकों से वर्चुअल बैठकों की ओर एक बड़ा बदलाव ला दिया है। जब मैंने पहली बार डेटा देखा, तो मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन आइए आंकड़ों में झाँकें और आप देखेंगे कि क्यों।

इस ब्लॉग के उद्देश्य के लिए, हमने अपने Premium उपयोगकर्ताओं (विश्वव्यापी) से संबंधित अपने प्लेटफ़ॉर्म डेटा का विश्लेषण किया और मार्च 1-20 की समय अवधि पर ध्यान केंद्रित किया (फरवरी की समान अवधि की तुलना में)।

मार्च की पागलपन को एक बिल्कुल नया अर्थ मिल गया है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स में भारी उछाल आया है।

मार्च में, हमने एक देखा है वर्चुअल बैठकों की संख्या में 42% की वृद्धि – दोनों को शामिल करते हुए समूह बैठकें और एक-से-एक बैठकें – फरवरी की समान अवधि की तुलना में Doodle Premium उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाया गया। यह समझ में आता है क्योंकि हमारे अधिकांश Premium उपयोगकर्ता व्यावसायिक पेशेवर हैं।

इसके अलावा, इस महीने Doodle पर कुल 1,309,165 मिनट की मीटिंग्स बुक की गई हैं।

वर्तमान माहौल और इस तथ्य को देखते हुए कि लगभग हर व्यवसाय, हम स्वयं सहित, पूरी तरह से दूरस्थ परिचालन मॉडल पर स्थानांतरित हो गया है, यह तर्कसंगत है कि वर्चुअल बैठकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। हम अगले कुछ हफ्तों और महीनों में इसकी निगरानी करेंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं – और यहां अपडेट के साथ रिपोर्ट करेंगे।

कर्मचारी उत्पादक बने रहने और व्यावसायिक विकास के लक्ष्यों पर बने रहने के लिए अधिक वर्चुअल एक-से-एक बैठकों के लिए समय निकाल रहे हैं।

मुझे यह विशेष रूप से दिलचस्प लगा कि मार्च में वर्चुअल 1:1 मीटिंग्स की संख्या महीने-दर-महीने 33% बढ़ी।. आप पूछ सकते हैं कि यह इतना दिलचस्प क्यों है? जब लोग दूर से काम करें ध्यान केंद्रित रखना और उत्पादक बने रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लोग अक्सर अपने घरों में मौजूद कई चीज़ों (फ्रिज, टीवी, साथी, बच्चे) से विचलित हो जाते हैं। और कुछ मामलों में, लोग अपनी ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए 1:1 मीटिंग्स रद्द करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं (जैसे अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाना, घर से काम करते हुए बच्चों को होमस्कूल करना, आदि)। लेकिन हमारे डेटा से पता चलता है कि कर्मचारी वास्तव में अपनी टीम के सदस्यों, सहकर्मियों, प्रबंधकों, ग्राहकों, भागीदारों और अन्य लोगों के साथ अधिक एक-से-एक समय निकाल रहे हैं जो उनके भूमिकाओं को निभाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आभासी समूह बैठकें 'सामाजिक दूरी' की एकाकीपन का उत्तम इलाज हैं।

मैं लंबे समय तक रिमोट काम करने से अपरिचित नहीं हूँ। पिछली भूमिका में, मैं लंदन में रहता था और पूर्णकालिक रिमोट काम करता था (जबकि हमारा यूके कार्यालय स्टैनस्टेड में स्थित था)। पहले कुछ महीनों में, पूरे समय रिमोट काम करना नया, ताज़गी भरा और मुक्तिदायक लगा। लेकिन फिर शुरुआती उत्साह खत्म हो गया और सच कहूँ तो, बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। इसलिए मुझे खुद से पता है कि अभी बहुत से लोग क्या महसूस कर रहे हैं।

लेकिन मेरे पास जो नहीं था, वह टीम के सदस्यों, सहकर्मियों, प्रबंधकों, ग्राहकों और भागीदारों के बीच एक समर्थन प्रणाली – लगभग – थी। जैसा कि हमारे डेटा से पता चलता है, कोरोनावायरस प्रकोप से वर्तमान में प्रभावित दूरस्थ कर्मचारियों के लिए स्थिति बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, मार्च में हमने देखा है आभासी समूह बैठकों की संख्या में 48% की वृद्धि Doodle Premium उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाया गया, फरवरी की समान अवधि की तुलना में।

विशेष रूप से दिलचस्प यह है कि 'सामाजिक दूरी' की एकाकीपन से निपटने के लिए केवल 'डिजिटल सामाजिकीकरण' के उद्देश्य से निर्धारित की जा रही वर्चुअल समूह बैठकों की संख्या में हम जो भारी उछाल देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, मार्च में, एक केवल वर्चुअल गेम, ट्रिविया और क्विज़ नाइट्स के लिए बुक की गई समूह बैठकों की संख्या में 44% की वृद्धि। यहाँ Doodle में भी कर्मचारी इस तरह की सामाजिक समूह बैठकें बुक कर रहे हैं। (हमें एक अच्छी खेल पसंद है।)

इस महीने, हमने एक भी देखा है। केवल वर्चुअल योग, नृत्य, व्यायाम, वर्कआउट, फिटनेस, एरोबिक्स, पिलेट्स सत्रों के लिए विशेष रूप से बुक की गई समूह बैठकों की संख्या में 100% की वृद्धि। इसके अलावा, हमने एक देखा है केवल वर्चुअल हैप्पी आवर, कॉकटेल आवर और वाइन/बियर/ड्रिंक सोशल के रूप में बुक की गई समूह बैठकों की संख्या में 296% की वृद्धि मार्च में, पिछले महीने की तुलना में। बस उन विकास दरों को देखें – क्रमशः 100% और 296%। यह दूरस्थ कर्मचारियों – और सामान्य रूप से कर्मचारियों – के सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता को दर्शाता है। घर के अंदर फंसे होने और कुछ मामलों में देशव्यापी लॉकडाउन में कैद होने के बावजूद, लोग एक-दूसरे को प्रेरित करने – और फिट, सक्रिय, मानसिक रूप से व्यस्त और प्रेरित रहने के लिए डिजिटल और समूहों की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं।

लोग अपने समय की अधिक रक्षा कर रहे हैं और बेहतर समय प्रबंधन कौशल का अभ्यास कर रहे हैं।

हमारे डेटा के अनुसार, मार्च में निर्धारित वर्चुअल 1:1 बैठकें, औसतन, अवधि में 6% छोटी रही हैं। पिछले महीने की तुलना में। इसका कारण यह हो सकता है कि लोग अपने समय की अधिक रक्षा कर रहे हैं और बेहतर समय प्रबंधन कौशल का अभ्यास कर रहे हैं (यानी बैठकों की अवधि को वास्तव में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय तक सीमित रखना)। यह अभी के समय में बेहद महत्वपूर्ण है – हम अपने समय का प्रबंधन जितना बेहतर करेंगे, उतने ही अधिक केंद्रित और उत्पादक होंगे। और हम सभी उतना ही अधिक अपने काम में संतुष्ट महसूस कर पाएँगे और अपने करियर विकास की गति को बनाए रख पाएँगे।