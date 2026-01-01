रिमोट वर्क, टेलीकम्यूटिंग, घर से काम (या आप इसे जो भी नाम देना चाहें) कोई नई घटना या प्रवृत्ति नहीं है। यह एक जीवनशैली है उस दुनिया में जहाँ डिजिटल/मोबाइल उपकरण और तकनीकें चौबीसों घंटे हमारे जीवन पर राज करती हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ? फिर से सोचिए। एक ग्लोबल वर्कप्लेस एनालिटिक्स का अध्ययन यह खुलासा हुआ कि 2005 से दूरस्थ कर्मचारियों की संख्या में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जब आप कई लाभों – बढ़ी हुई लचीलापन, उत्पादकता, स्वायत्तता, विश्वास और कार्य-जीवन संतुलन – पर विचार करते हैं, तो यह समझ में आता है कि दूरस्थ कार्य कर्मचारी संतुष्टि, जुड़ाव और प्रतिधारण को आकार देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेटा इस बात का समर्थन करता है, के साथ 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने बताया कि यदि उनके पास घर से काम करने जैसे अधिक लचीले कार्य विकल्प होते, तो वे अधिक वफादार होते।क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि दूरस्थ कार्य HR की प्रतिभा भर्ती और प्रतिधारण रणनीतियों में उपयोग किए जाने वाले सबसे लाभदायक (और प्रभावी) लाभों में से एक है?

लेकिन इसके सभी आकर्षक फायदों के बावजूद, रिमोट वर्क (दूरस्थ कार्य) में कुछ कमियाँ भी हैं जो कर्मचारी संतुष्टि, उत्पादकता, सहयोग और जुड़ाव पर बुरा असर डाल सकती हैं। देखिए कि हम अभी कहाँ हैं। वर्तमान कोरोनावायरस महामारी के मद्देनज़र, जिसने दूर-दूर तक तबाही मचाई है (118 से अधिक देशों में, और यह संख्या बढ़ रही है), अमेरिका, यूरोप और एशिया में व्यवसाय कर्मचारी सुरक्षा के एक उपाय के रूप में उन्हें दूर से काम करने के लिए कहकर सतर्कता बरत रहे हैं (कुछ मामलों में, यह एक सुझाव है, लेकिन कई लोगों के लिए, अब इसे दो सप्ताह से लेकर एक महीने तक की अनिवार्य नीति के रूप में लागू किया जा रहा है)। और मेरी राय में, यह सही भी है। पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए।

क्या आपको वे समस्याएँ याद हैं जो मैंने पहले बताई थीं? खैर, अब वे कम से कम दस गुना बढ़ जाएँगी। आपकी संगठन की HR और C-सुइट टीमों के सदस्य के रूप में, आपके पास इस नए परिदृश्य में अपने नए दूरस्थ कर्मचारियों को सूचित करने, संवाद करने और पोषित करने का अवसर है – और उन्हें यथासंभव उत्पादक, संलग्न और सहयोगात्मक बने रहने के लिए संसाधन और उपकरण प्रदान करने का।

खतरा #1: सामाजिक अलगाव अकेलापन पैदा कर सकता है।

कर्मचारी मानवीय संपर्क और बातचीत की लालसा रखते हैं। हर दिन कार्यालय में जाने का एक बड़ा लाभ सहकर्मियों के साथ बने संबंध हैं। कार्यालय के कर्मचारी दोपहर के भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं (या साथ में रेस्तरां जाते हैं); वे अपने सामाजिक अनुभवों, परिवारों और दोस्तों के बारे में व्यक्तिगत कहानियाँ साझा करते हैं; वे एक-दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं; और वे छुट्टियों, सामाजिक आयोजनों और अन्य अवसरों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा करते हैं।

तो जब आप उन नियमित और सार्थक मानवीय अंतःक्रियाओं को लंबे समय तक दूर कर देते हैं तो क्या होता है? कोरोनावायरस महामारी के मद्देनज़र, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित दुनिया भर के अन्य व्यापारिक अधिकारियों ने कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए अभी 'सामाजिक दूरी' अपनाने का आग्रह किया है। और यह वाजिब भी है।

लेकिन इससे अनिवार्य रूप से अकेलेपन की भावनाएँ उत्पन्न होंगी। यह निष्कर्षों द्वारा समर्थित है। बफ़र की 2019 की कार्य स्थिति रिपोर्ट, जिसमें पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए 19 प्रतिशत दूरस्थ कर्मचारियों को अकेलेपन का सामना करना पड़ा। यह बदले में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भारी पड़ सकता है। अब इस पर विचार करें: ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की प्रोफेसर जूलियन होल्ट-लुनस्टाड, पीएचडी द्वारा सह-लिखित एक मेटा-विश्लेषण के अनुसार, अकेलापन और सामाजिक अलगाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मोटापे की तुलना में दोगुना हानिकारक हैं।

इससे कैसे बचें:

कई बार ब्रेक लें

जब कार्यदिवस समाप्त हो जाए, तब मानसिक और डिजिटल दोनों रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएँ। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल उपकरणों और नियमित रूप से उपयोग होने वाले ऐप्स जैसे Slack पर 'Do Not Disturb' सुविधा सक्रिय करें।

सिर्फ हालचाल जानने के लिए (बिना किसी विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्य के) सहकर्मियों के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने से न डरें। और वीडियो चैट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का उपयोग करते समय कैमरा चालू रखें। यह अकेलेपन की भावना से निपटने में मदद कर सकता है और कर्मचारियों की मानवीय बातचीत की चाहत को भी मजबूत कर सकता है।

हमारे एक कर्मचारी रिकार्डो ब्रिटो के साथ एक ईमानदार बातचीत में मुझे पता चला कि उनकी टीम के एक साथी दूसरे देश से दूरस्थ रूप से काम करते हैं। तो अपनी नियमित 1:1 बैठकों के दौरान, वे पहले 10 मिनट सिर्फ व्यक्तिगत रूप से हालचाल जानने और वर्तमान घटनाओं तथा अपने जीवन में जो कुछ नया हो रहा है, उस पर बात करने में लगाते हैं। यह उन अकेलेपन की भावनाओं को कम करने का एक अद्भुत तरीका है, जो कर्मचारियों के लंबे समय तक दूरस्थ रूप से काम करने पर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होती हैं।

फंदा #2: जब हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हों, तो एकाग्र और उत्पादक बने रहना मुश्किल हो सकता है।

आपने यह लोकप्रिय कहावत सुनी होगी: "जब चूहा दूर होता है, तो बिल्ली खेलती है।" यह विशेष रूप से दूरस्थ कार्य के लिए सच हो सकता है।

घर के माहौल में, कार्यालय के वातावरण में मिलने वाली विक्षेपों की तुलना में विक्षेपों के प्रकार और मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाती है। घर पर, टेलीविजन केवल कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है (यह कर्मचारी के घर के आकार और काम के लिए निर्धारित क्षेत्र पर निर्भर करता है)।

कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई पास में नहीं बैठा है। ऑनलाइन वीडियो देखना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके यह देखना कि दोस्त क्या कर रहे हैं, और दोस्तों व परिवार से निजी फोन कॉल पर बात करना बहुत लुभावना हो सकता है।

आपके कर्मचारी इंसान हैं और होशियार लोगों को काम पर रखने का एक बड़ा हिस्सा उनमें बेहतरीन काम करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होने का भरोसा जगाना है। इसलिए रिमोट वर्क को पूरी तरह से रोकने के बजाय (या उन्हें प्रबंधित करने के लिए 'बिग ब्रदर' जैसी मानसिकता अपनाने के बजाय), उन्हें यथासंभव उत्पादक होने के लिए आवश्यक तकनीक और डिजिटल उपकरण प्रदान करें। मुझ पर भरोसा करें, वे इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।

इससे कैसे बचें:

एक समय-सारिणी बनाएँ और उसका पालन करें। सबसे पहले उन बैठकों को स्वीकार करें जो समय-संवेदनशील और प्रभाव-संबंधित हों। अपनी परियोजनाओं और डिलीवेरेबल्स के अनुसार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें जोड़ें।

अपने कर्मचारियों को उनके कैलेंडर में स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करें। नियमित कार्य समय के बाहर (भले ही वे घर पर हों) उन्हें संदेश या अनुरोध न भेजें। और सुनिश्चित करें कि प्रबंधक ऐसी बैठकें निर्धारित न करें जो असुविधाजनक हों और उनकी सुबह या शाम के शुरुआती समय में दखल डालें। हमारे हालिया कार्य-जीवन सर्वेक्षण के अनुसार, आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह वास्तव में कितनी बार होता है।

अपने शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर में उन आंतरिक संचार उपकरणों को एकीकृत करें जिनका आपके कर्मचारी पहले से ही दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं, जैसे Slack। उदाहरण के लिए, आपके कर्मचारी Slack पर Doodle Bot जोड़ सकते हैं ताकि उन्हें अपनी अगली बैठक शेड्यूल करने के लिए कभी भी Slack छोड़ने की ज़रूरत न पड़े। यह कितना सुविधाजनक और कुशल है? बहुत। साथ ही, यह उन्हें जवाबदेह बनाए रखेगा और वे अपनी निर्धारित बैठकों में समय पर मौजूद रहेंगे।

अपने समय प्रबंधन में रणनीतिक बनें। अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉकिंग लागू करें (निर्दिष्ट समयावधि के लिए प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और व्यर्थ बैठकों से बचने के लिए)।

खामी #3: सामाजिक दूरी से गलतफहमियाँ और संचार में रुकावटें पैदा हो सकती हैं।

प्रभावी और आकर्षक संचार में एक कला होती है। जब आपके कर्मचारी सहकर्मियों, टीम के सदस्यों, ग्राहकों, भागीदारों और अन्य हितधारकों के साथ आमने-सामने खड़े (या बैठे) होते हैं, तब भी यह करना काफी कठिन होता है। इसलिए, जैसे ही आपका पूरा कार्यबल कोरोनावायरस महामारी के दौरान दूर से काम करने के लिए तैयार होता है, संचार और भी जटिल हो जाएगा।

संभावित रूप से इससे गलतफहमियाँ, परियोजना की अपेक्षाओं/डिलीवेरेबल्स के बारे में गलत संचार और संभवतः प्रदर्शन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इससे सहकर्मियों के बीच तनाव और वैमनस्य पैदा हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को उन बैठकों से बचने या उन्हें रद्द करने के और भी कारण देगा, जो परियोजनाओं को पूरा करने और व्यावसायिक परिणाम देने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। कोई भी व्यवसाय इन परिणामों को नहीं चाहता।

इससे कैसे बचें:

दूसरों के समय का ध्यान रखें और निर्धारित बैठकों में समय पर (या कुछ मिनट पहले) पहुँचें।

सभी (और उनकी माँ) को बैठकों में आमंत्रित न करें। कुशल बैठकें चलाने के लिए एलोन मस्क का एक महत्वपूर्ण नियम है – यदि कोई व्यक्ति मूल्य नहीं जोड़ रहा है, तो उसे बैठक छोड़ देनी चाहिए। और भी बेहतर, उन लोगों को आमंत्रित ही न करें जो सीधे तौर पर मूल्य नहीं जोड़ेंगे या योगदान नहीं देंगे।

यदि आप चाहते हैं कि बैठकें सुचारू रूप से चलें (और वांछित इनपुट और कार्य-आइटम सामने आएं), तो बैठक से पहले प्रतिभागियों से आवश्यक प्रश्न पूछना सुनिश्चित करें।

यह जानने के लिए कि Doodle का शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर आपके कर्मचारियों (चाहे वे कार्यालय में काम करते हों या दूर से) को उत्पादक, संलग्न और सहयोगात्मक बने रहने में कैसे मदद कर सकता है, हमारे देखें "सफलता की कहानियाँ" श्वेत पत्र.