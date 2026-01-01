स्वाभाविक रूप से, कंपनियाँ मुनाफे को प्राथमिकता देकर, कर्मचारियों की उत्पादकता का प्रबंधन करके और कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करके जीवित रहती हैं। हालांकि, कंपनियाँ नवाचार और रचनात्मकता के माध्यम से ही फलती-फूलती हैं। दुर्भाग्यवश, वह बॉक्स-टिकिंग जो कंपनी के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है, अक्सर उस रचनात्मकता को दबा देती है जो कंपनियों को वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

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2017 में, मार्क क्यूबन ने घोषणा की कि रचनात्मक सोच अगले 10 वर्षों में सबसे अधिक मांग वाली कौशल बन जाएगी।– और कई शोधकर्ता सहमत हैं कि क्यूबन ने कुछ महत्वपूर्ण खोज निकाली है। पीटर रॉबर्ट्स के शोध के अनुसार, यदि दो कंपनियों का वर्ष 1 में लाभ समान हो, तो वर्ष 5 तक, नवोन्मेषी कंपनी अपने गैर-नवोन्मेषी प्रतिस्पर्धी की तुलना में 75-80% अधिक लाभ के साथ आगे निकल जाएगी। नवोन्मेष सुनिश्चित करने और कंपनियों को उनके प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, एआई क्रांति के आने और एल्गोरिदम द्वारा अधिक थकाऊ कार्यों के स्वचालित होने के साथ, हमारे दैनिक कार्यों का एक बड़ा हिस्सा रचनात्मक सोच पर आधारित होगा। जब हमारे थकाऊ कार्य परिष्कृत तकनीक द्वारा संभाल लिए जाएंगे, तब पारंपरिक सोच से हटकर सोचने वाले कर्मचारी और कंपनियाँ और भी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करेंगी।

उत्पादकता रचनात्मकता के लिए हानिकारक क्यों हो सकती है?

जो कोई भी तुरंत विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग से स्विच करके एक जबरदस्त सेल्स पिच लिखने की कोशिश कर चुका है, वह आपको बता सकता है कि उत्पादकता और रचनात्मकता क्यों एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खातीं। सरल शब्दों में: ये मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं, और इनके बीच स्विच करना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। संकेंद्रित (विश्लेषणात्मक या प्रशासनिक) सोच और प्रसारित (रचनात्मक) सोच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं—लेकिन इन दोनों के बीच स्विच करना मुश्किल हो सकता है।

कहने की जरूरत नहीं, रचनात्मकता पारंपरिक व्यावसायिक दृष्टिकोणों के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है: सब कुछ उच्चतम गुणवत्ता के साथ, यथासंभव कम समय में पूरा करना। रचनात्मकता को मापना मुश्किल है—अक्सर इसके लिए बिना किसी गारंटी वाले परिणाम के घंटों की असंरचित सोच या शोध की आवश्यकता होती है—इसलिए इसे अक्सर किनारे रख दिया जाता है। लेकिन वास्तव में सफल होने के लिए, व्यवसायों को रचनात्मकता को एक ऐसी चीज़ के रूप में सोचना बंद कर देना चाहिए जिसे वे समय मिलने पर करेंगे, और इसे अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में सोचना शुरू करना चाहिए।

रचनात्मकता का उत्पादक संवर्धन

रचनात्मकता का डरावना हिस्सा यह है कि इसके लिए खाली समय की आवश्यकता होती है—खोज करने, जुड़ने, नई चीजें सीखने और मन को भटकने देने का समय। इनमें से कुछ भी विशेष रूप से उत्पादक नहीं लगता, और चूंकि आप कल्पना की चिंगारियों की गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए रचनात्मकता को पोषित करने के इर्द-गिर्द अपना काम डिजाइन करने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है। केवल आप ही जान सकते हैं कि आपकी/आपकी टीम की रचनात्मकता को क्या प्रवाहित करेगा, लेकिन यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

समय निकालें।

की ओर पहला कदम रचनात्मक सोच को विकसित करना इसे प्राथमिकता बनाना है और तदनुसार समय आरक्षित करना है। हालांकि हममें से अधिकांश के पास अपने बॉस से सवाल किए बिना अपने समय से बड़े हिस्से निकालने की सुविधा नहीं है, फिर भी हर सप्ताह रचनात्मकता को उभारने के लिए समर्पित 30 मिनट की शुरुआत भी प्रभाव डाल सकती है।

विशेष रूप से दोपहर में समय निकालें।

यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि थकान से कल्पनाशक्ति में सुधार होता है।इसलिए इसे दोपहर में करने की कोशिश करें। यदि आप व्यस्त काम द्वारा रचनात्मकता पर लगाई गई सीमाओं को दूर करना चाहते हैं, तो दोपहर के भोजन के तुरंत बाद समय निकालने का प्रयास करें।

विराम लें।

रचनात्मक सोच की आधारशिला है अपने ज्ञान भंडार का उपयोग करना और इस ज्ञान को नवोन्मेषी तरीकों से लागू करना। हाल के शोध से पता चलता है यदि हम सीखने के तुरंत बाद ब्रेक लेते हैं तो ज्ञान हमारे दिमाग में कहीं अधिक मजबूती से पक्का हो जाता है - इसलिए किसी भी शोध के बाद एक छोटा ब्रेक लेना सुनिश्चित करें।

ऑफसाइट्स/ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपनी कंपनी की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

रचनात्मकता की तरह ही ऑफसाइट्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग को व्यवसाय में अनिवार्य नहीं बल्कि एक सुविधा के रूप में देखा जाता है। लेकिन कार्यालय से बाहर जाकर अधिक असंरचित विचार-विमर्श की अनुमति देने से रचनात्मकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है—और इसलिए यह आपके व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता को संवर्धित करने के लिए शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण अपनाने से कर्मचारियों को रचनात्मक सोच अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है।

बड़े विचारों को पुरस्कृत करें।

सुनिश्चित करें कि रचनात्मक सोच को उतना ही पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाए, जितना कि बिक्री लक्ष्य हासिल करने और समयसीमा पूरी करने पर किया जाता है।