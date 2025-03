Compreensivelmente, as empresas sobrevivem priorizando os resultados finais, gerenciando a produtividade dos funcionários e realizando sistematicamente tarefas para otimizar e garantir o lucro. Entretanto, as empresas prosperam através da inovação e criatividade. Infelizmente, o tipo de box-ticking que garante a sobrevivência da empresa muitas vezes inibe a criatividade que permite que as empresas realmente se superem.

Em 2017, Mark Cuban declarou que o pensamento criativo se tornará a habilidade mais procurada dentro de 10 anos- e muitos pesquisadores concordam que o cubano está em alguma coisa. Segundo pesquisa de Peter Roberts, se duas empresas tiverem lucro igual no ano 1, no ano 5, a empresa inovadora terá avançado e possuirá 75-80% mais lucro do que seu concorrente não-inovador. O pensamento criativo é vital para garantir a inovação e impulsionar as empresas à frente de seus concorrentes.

Além disso, com a revolução da IA eminente e tarefas mais tediosas sendo automatizadas por algoritmos, uma proporção maior de nossas tarefas diárias envolverá o pensamento criativo. Quando nossas tediosas doses forem assumidas por tecnologia sofisticada, funcionários e empresas que pensam fora da caixa terão uma vantagem competitiva ainda mais forte.

Por que a produtividade pode ser prejudicial à criatividade?

Qualquer pessoa que tenha tentado mudar imediatamente o relatório analítico e escrever um argumento de vendas assassino pode lhe dizer por que a produtividade e a criatividade fazem com que os companheiros de cama se sintam inquietos. Simplificando: eles envolvem diferentes partes do cérebro, e a troca entre eles não é um processo instantâneo. Pensamento convergente (analítico ou administrativo) e pensamento divergente (criativo) são dois lados da mesma moeda - mas mudar entre os dois pode ser difícil.

Sem mencionar que a criatividade parece antitética às abordagens comerciais comuns: fazer tudo, com um alto nível de qualidade, no menor tempo possível. A criatividade é difícil de quantificar - muitas vezes, requer horas de pensamento ou pesquisa não estruturadas, sem nenhuma garantia de resultados - por isso, muitas vezes fica à margem do caminho. Mas para serem verdadeiramente bem-sucedidas, as empresas precisam parar de pensar como criatividade se tiverem tempo e começar a pensar nisso como parte essencial de seus processos comerciais.

Cultivando a Criatividade, Produtivamente

A parte assustadora da criatividade é que ela requer tempo livre para explorar, envolver-se, aprender coisas novas e deixar a mente vaguear. Nada disso parece particularmente produtivo, e como não se pode garantir centelhas de imaginação, tentar projetar nosso trabalho em torno do cultivo da criatividade pode ser complicado. Somente você pode saber o que vai fazer fluir os sucos criativos de sua/seu equipe, mas aqui estão algumas sugestões:

Block out time.

O primeiro passo para cultivar o pensamento criativo é fazer disso uma prioridade - e bloquear o tempo em conformidade. Embora a maioria de nós não tenha o luxo de poder esculpir enormes pedaços de tempo fora de nosso tempo sem que nosso chefe faça perguntas, mesmo começando com 30 minutos dedicados a aproveitar a criatividade a cada semana pode ter um impacto.

Bloquear o tempo à tarde, especificamente.

Pode parecer contraintuitivo, mas estudos sugerem que a imaginação melhora com o cansaço, portanto, tente fazer isso à tarde. Se você quiser eliminar as limitações que o trabalho ocupado impõe à criatividade, tente esculpir o tempo imediatamente após o almoço.

Tirar pausas.

A pedra angular do pensamento criativo é o aproveitamento de sua base de conhecimentos e a aplicação desses conhecimentos de forma inovadora. Pesquisas recentes sugeremo conhecimento está muito mais consolidado em nossas mentes se fizermos uma pausa imediatamente após o aprendizado - portanto, não deixe de agendar uma pausa rápida após qualquer pesquisa.

Faça dos offsites/brainstorming uma parte integrante da cultura de sua empresa.

Assim como a criatividade, os off-sites e o brainstorming são vistos como uma vantagem, e não como uma obrigação, nos negócios. Mas sair do escritório e permitir uma reflexão e discussão mais desestruturadas tem um impacto positivo na criatividade - e, portanto, um impacto vital em seus negócios. Mostrar uma abordagem de cima para baixo para cultivar a criatividade também incentivará os funcionários a buscar o pensamento criativo.

Premitir grandes idéias.

Certifique-se de que o pensamento criativo seja recompensado e incentivado, tanto quanto atingir as metas de vendas e cumprir prazos.