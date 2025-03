Il est compréhensible que les entreprises survivent en donnant la priorité aux résultats financiers, en gérant la productivité des employés et en exécutant systématiquement les tâches pour optimiser et garantir les bénéfices. En revanche, les entreprises prospèrent grâce à l'innovation et à la créativité. Malheureusement, le type d'organisation qui assure la survie de l'entreprise inhibe souvent la créativité qui permet aux entreprises d'exceller.

En 2017, Mark Cuban a déclaré que la pensée créative deviendra la compétence la plus recherchée d'ici 10 ans- et de nombreux chercheurs s'accordent à dire que Cuban a raison. Selon les recherches de Peter Roberts, si deux entreprises ont un bénéfice égal la première année, la cinquième année, l'entreprise innovante aura fait la course en tête et possédera 75 à 80 % de bénéfices en plus que son concurrent non innovant. La pensée créative est essentielle pour garantir l'innovation et propulser les entreprises en tête de leurs concurrents.

De plus, avec la révolution de l'IA qui se profile et l'automatisation de plus en plus de tâches fastidieuses par des algorithmes, une proportion accrue de nos tâches quotidiennes impliquera une réflexion créative. Lorsque nos tâches fastidieuses seront prises en charge par des technologies sophistiquées, les employés et les entreprises qui sortent des sentiers battus auront un avantage concurrentiel encore plus grand.

Pourquoi la productivité peut-elle nuire à la créativité ?

Quiconque a essayé de passer immédiatement du rapport analytique à la rédaction d'un argumentaire de vente percutant peut vous dire pourquoi la productivité et la créativité ne font pas bon ménage. Pour faire simple : elles font appel à différentes parties du cerveau, et passer de l'une à l'autre n'est pas un processus instantané. La pensée convergente (analytique ou administrative) et la pensée divergente (créative) sont les deux faces d'une même pièce - mais il peut être difficile de passer de l'une à l'autre.

Sans compter que la créativité semble aller à l'encontre des approches commerciales courantes : tout faire, à un haut niveau de qualité, dans le plus court délai possible. La créativité est difficile à quantifier - elle nécessite souvent des heures de réflexion ou de recherche non structurées, sans résultat garanti - et elle est donc souvent laissée de côté. Mais pour réussir, les entreprises doivent cesser de considérer la créativité comme un aspect auquel elles s'attelleront si elles en ont le temps, et commencer à la considérer comme un élément essentiel de leurs processus opérationnels.

Cultiver la créativité, de manière productive

Ce qui est effrayant avec la créativité, c'est qu'elle nécessite du temps libre - du temps pour explorer, pour s'engager, pour apprendre de nouvelles choses et pour laisser l'esprit vagabonder. Rien de tout cela ne semble particulièrement productif, et comme vous ne pouvez pas garantir des étincelles d'imagination, essayer de concevoir notre travail en cultivant la créativité peut être délicat. Vous êtes le seul à savoir ce qui va faire jaillir la créativité de votre équipe ou la vôtre, mais voici quelques suggestions :

Bloquez du temps.

La première étape pour cultiver la pensée créative est d'en faire une priorité - et de bloquer du temps en conséquence. Bien que la plupart d'entre nous n'aient pas le luxe de pouvoir consacrer de gros morceaux de leur temps sans que leur patron ne pose de questions, le fait de commencer par consacrer 30 minutes par semaine à l'exploitation de la créativité peut avoir un impact.

Bloquez du temps dans l'après-midi, en particulier.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais des études suggèrent que l'imagination est améliorée par la fatigue, alors essayez de le faire dans l'après-midi. Si vous voulez éliminer les limites que le travail intensif impose à la créativité, essayez de vous réserver du temps immédiatement après le déjeuner.

Prenez des pauses.

La pierre angulaire de la pensée créative est l'utilisation de votre base de connaissances et l'application de ces connaissances de manière innovante. Des recherches récentes suggèrent queles connaissances sont beaucoup plus solidement consolidées dans notre esprit si nous faisons une pause immédiatement après avoir appris - veillez donc à prévoir une pause rapide après toute recherche.

Assurez-vous donc de prévoir une pause rapide après toute recherche.

Tout comme la créativité, les réunions de travail et les séances de remue-méninges sont considérées comme un avantage plutôt qu'une obligation dans le monde des affaires. Pourtant, le fait de sortir du bureau et de permettre des réflexions et des discussions non structurées a un impact positif sur la créativité - et donc un impact vital sur votre entreprise. Le fait d'adopter une approche descendante pour cultiver la créativité encouragera également les employés à poursuivre leur réflexion créative.

Récompensez les grandes idées.

Assurez-vous que la pensée créative est récompensée et encouragée, au même titre que la réalisation des objectifs de vente et le respect des délais.