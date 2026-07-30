Det är förståeligt att företag överlever genom att prioritera resultatet, styra medarbetarnas produktivitet och systematiskt gå igenom arbetsuppgifterna för att optimera och säkerställa vinsten. Men det är genom innovation och kreativitet som företag verkligen blomstrar. Tyvärr hämmar den typ av rutinkontroller som säkerställer företagets överlevnad ofta just den kreativitet som gör att företagen verkligen kan utmärka sig.

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År 2017 förklarade Mark Cuban att Kreativt tänkande kommer att bli den mest eftertraktade kompetensen inom tio år– och många forskare är överens om att Cuban har kommit på något viktigt. Enligt forskning av Peter Roberts gäller att om två företag har lika stor vinst under år 1, kommer det innovativa företaget vid år 5 att ha dragit ifrån och ha 75–80 % högre vinst än sin icke-innovativa konkurrent. Kreativt tänkande är avgörande för att säkerställa innovation och driva företag framåt så att de ligger steget före sina konkurrenter.

Dessutom, i takt med att AI-revolutionen närmar sig och allt fler repetitiva uppgifter automatiseras av algoritmer, kommer en allt större del av våra dagliga arbetsuppgifter att kräva kreativt tänkande. När våra repetitiva uppgifter tas över av avancerad teknik kommer medarbetare och företag som tänker utanför ramarna att få en ännu starkare konkurrensfördel.

Varför kan produktivitet vara skadligt för kreativiteten?

Den som har försökt växla direkt mellan analytisk rapportering och att skriva ett övertygande säljargument kan berätta varför produktivitet och kreativitet inte går hand i hand. Enkelt uttryckt: de aktiverar olika delar av hjärnan, och att växla mellan dem är inte en omedelbar process. Konvergent (analytiskt eller administrativt) tänkande och divergent (kreativt) tänkande är två sidor av samma mynt – men det kan vara svårt att växla mellan dem.

Dessutom verkar kreativitet stå i motsats till vanliga affärsmetoder: att få allt gjort, med hög kvalitet, på kortast möjliga tid. Kreativitet är svår att mäta – ofta kräver den timmar av ostrukturerat tänkande eller forskning, utan garanterat resultat – och därför hamnar den ofta i skymundan. Men för att verkligen lyckas måste företagen sluta se kreativitet som något de tar itu med om de har tid över, och istället börja betrakta den som en väsentlig del av sina affärsprocesser.

Att främja kreativitet på ett produktivt sätt

Det skrämmande med kreativitet är att den kräver fritid – tid att utforska, engagera sig, lära sig nya saker och låta tankarna vandra. Inget av detta låter särskilt produktivt, och eftersom man inte kan garantera att fantasin plötsligt slår till kan det vara knepigt att försöka utforma vårt arbete så att det främjar kreativiteten. Det är bara du som vet vad som får din eller ditt teams kreativitet att flöda, men här är några förslag:

Avsätt tid.

Det första steget mot att främja kreativt tänkande är att prioritera det – och avsätta tid därefter. Även om de flesta av oss inte har den lyxen att kunna avsätta stora tidsblock utan att chefen ställer frågor, kan det göra skillnad att börja med så lite som 30 minuter varje vecka som ägnas åt att utnyttja kreativiteten.

Avsätt tid på eftermiddagen, närmare bestämt.

Det kan verka motsägelsefullt, men Studier tyder på att fantasin blir bättre när man är trött, så försök att göra detta på eftermiddagen. Om du vill undvika att det rutinmässiga arbetet hämmar kreativiteten, försök att avsätta tid direkt efter lunchen.

Ta pauser.

Grunden för kreativt tänkande är att utgå från sin kunskapsbas och tillämpa denna kunskap på innovativa sätt. Ny forskning tyder på att Kunskapen fastnar mycket bättre i minnet om vi tar en paus direkt efter att vi har lärt oss något – se därför till att planera in en kort paus efter varje forskningsinsats.

Gör utflykter och brainstorming till en integrerad del av er företagskultur.

Precis som kreativitet betraktas företagsresor och brainstorming ofta som en extra förmån snarare än ett måste i näringslivet. Men att komma bort från kontoret och ge utrymme för mer ostrukturerade tankar och diskussioner har en positiv inverkan på kreativiteten – och därmed en avgörande betydelse för ditt företag. Att visa att ledningen aktivt satsar på att främja kreativiteten kommer också att uppmuntra medarbetarna att tänka kreativt.

Belöna stora idéer.

Se till att kreativt tänkande belönas och uppmuntras i lika hög grad som att uppnå försäljningsmål och hålla tidsfrister.