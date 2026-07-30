År 1975 introducerade den ungersk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi begreppet ”flow”: ett tillstånd där ”…en persons kropp eller sinne pressas till sina gränser i en frivillig strävan att åstadkomma något svårt och meningsfullt”. Föga förvånande hävdar Csikszentmihalyi att vi behöver ”flow” för att lösa de mest komplexa problemen, komma på våra mest inspirerade idéer och utföra meningsfullt kreativt arbete. En sak du behöver för att hitta ditt flow? En längre period av oavbruten tid. Det var svårt nog 1975, men är praktiskt taget omöjligt 2018.

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Tyvärr för oss som arbetar med kreativa uppgifter lever vi i en tid präglad av distraktioner. Vi är ständigt tillgängliga, ständigt uppkopplade och fullbokade. En kalender full av möten och åtaganden är fienden till djupt, fokuserat kreativt arbete och tänkande. Men din kalender kan också vara nyckeln till att ta tillbaka din kreativa tid och, även under arbetsdagen, uppnå ett tillstånd av flow. Det handlar helt enkelt om att avsätta tidsblock för kreativt arbete.

Vänta lite nu: planera kreativitet? Borde man inte bara vänta på att musan ska dyka upp eller att inspirationen ska slå till? Även om den utbredda myten om det konstnärliga geniet har fått oss att tro att kreativitet är kaotisk och att inspiration inte går att planera, kommer vilken framgångsrik kreativ person som helst att säga något annat. Som Chuck Close: ”Inspiration är för amatörer. Vi andra dyker bara upp och sätter igång.”

Sanningen är att det fungerar att avsätta tid för kreativt arbete – och det har det gjort så länge vi har varit kreativa (kolla bara in Wolfgang Amadeus Mozarts strikta dagliga schema (om du behöver ytterligare bevis). Och om du planerar din kreativa tid på rätt sätt kommer du att se resultat.

Så här gör du:

Avsätt en tidsperiod. Och vi pratar inte om fyrtiofem minuter. Du behöver minst tre eller fyra timmar för att komma in i rätt rytm. Om du kan avsätta en hel dag, så gör det! När du börjar bygga in återkommande kreativa perioder i ditt schema kommer du att få en bättre uppfattning om hur mycket tid du behöver: kanske är du helt slut efter fyra timmar, kanske behöver du en hel dag för att verkligen komma in i rätt stämning. Kom dit. Se på den här tidsåtagandet precis som du skulle göra med vilket annat som helst. Det innebär: avboka inte, kom inte för sent och boka inte om. Om du arbetar i en miljö där vissa personer är på enligt tillverkarens tidsplan och vissa enligt chefens tidsplan, det här kan bli lite knepigt: se till att alla i din omgivning vet att den här kreativa tiden är en prioritet. Om de vill boka in ett kort möte måste de anpassa sig efter din kalender. Logga ut. Sätt din telefon i flygplansläge. Ta inga samtal och kolla inte e-post. Om det behövs, meddela dina kunder och kollegor att du inte går att nå under den här tiden. Sätt inte upp mål. Till skillnad från resten av arbetsdagen bör du under din kreativa tid fokusera på processen, inte på resultatet. Att släppa målen innebär att ditt sinne blir fritt att vandra, att fantisera, att lösa problem och ibland att inte göra särskilt mycket alls. Vilket leder oss till… Få inte panik! Ibland kommer din kreativa tid att kännas givande, fruktbar och produktiv. Andra gånger kommer du att känna dig oinspirerad. Du kanske till och med börjar misstänka att du slösar bort din tid. Det är helt normalt. Du kommer inte att skapa briljanta kreativa verk varje gång du sätter dig ner, men om du inte sätter dig ner och ägnar tid åt det kommer du inte att skapa något kreativt alls.

Kreativitet är oförutsägbar. Inspirationsglimtar kallas ”glimtar” av en anledning. Men din nästa geniala idé kan inte dyka upp om du inte gör plats för den i ditt schema. Så hitta tid i din kalender, reservera den och låt det bara flöda…