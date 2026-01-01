W 1975 roku węgiersko-amerykański psycholog Mihaly Csikszentmihalyi wprowadził pojęcie „flow”: stanu, w którym „…ciało lub umysł człowieka są wykorzystywane do granic możliwości w dobrowolnym wysiłku zmierzającym do osiągnięcia czegoś trudnego i wartościowego”. Nic dziwnego, że Csikszentmihalyi twierdzi, iż potrzebujemy „flow”, aby rozwiązywać najbardziej złożone problemy, wpaść na najbardziej inspirujące pomysły i wykonywać znaczącą pracę twórczą. Czego potrzebujesz, aby osiągnąć stan flow? Odcinka nieprzerwanego czasu. W 1975 roku było to wystarczająco trudne, a w 2018 roku jest praktycznie niemożliwe.

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Niestety dla pracowników, których praca ma charakter twórczy, żyjemy w erze rozpraszaczy. Jesteśmy nieustannie dostępni, nieustannie zalogowani i mamy kalendarze wypełnione po brzegi. Kalendarz pełen spotkań i obowiązków jest wrogiem głębokiej, skupionej pracy twórczej i refleksji. Jednak Twój kalendarz może być również kluczem do odzyskania czasu na kreatywność i osiągnięcia stanu flow nawet w trakcie dnia pracy. Wystarczy po prostu wyznaczyć sobie określone przedziały czasowe na pracę twórczą.

Chwileczkę: planowanie kreatywności? Czy nie powinno się po prostu poczekać, aż pojawi się muza lub nadejdzie natchnienie? Chociaż popularny mit o geniuszu artystycznym uwarunkował nas do myślenia, że kreatywność jest chaotyczna, a natchnienia nie da się zaplanować, każdy odnoszący sukcesy twórca powie ci coś zupełnie innego. Jak to ujął Chuck Close: „Inspiracja jest dla amatorów. Reszta z nas po prostu przychodzi i zabiera się do pracy”.

Prawda jest taka, że planowanie czasu na twórczość to strategia, która się sprawdza i działa od zawsze, odkąd tylko zaczęliśmy tworzyć (wystarczy spojrzeć na Rygorystyczny plan dnia Wolfganga Amadeusza Mozarta (jeśli potrzebujesz dodatkowego dowodu). A jeśli odpowiednio zaplanujesz czas na twórczość, zobaczysz rezultaty.

Oto jak to zrobić:

Zarezerwuj sobie trochę czasu. I nie mówimy tu o czterdziestu pięciu minutach. Aby osiągnąć stan flow, potrzebujesz co najmniej trzech lub czterech godzin. Jeśli uda ci się zarezerwować cały dzień, nie wahaj się! W miarę jak będziesz włączać do swojego harmonogramu powtarzające się bloki czasu na twórczość, lepiej zorientujesz się, ile czasu potrzebujesz: może po czterech godzinach jesteś już wyczerpany, a może potrzebujesz całego dnia, żeby naprawdę wejść w ten stan. Przyjdź. Potraktuj to zobowiązanie czasowe tak samo, jak każde inne. Oznacza to: nie odwołuj spotkań, nie spóźniaj się i nie zmieniaj terminów. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym niektórzy ludzie są na niektórzy pracują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez producenta, a inni – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika, to może być trudne: upewnij się, że wszyscy wokół ciebie wiedzą, że ten czas na twórczość jest dla ciebie priorytetem. Jeśli będą chcieli umówić się na krótkie spotkanie, będą musieli dostosować się do twojego harmonogramu. Wyloguj się. Włącz w telefonie tryb samolotowy. Nie odbieraj połączeń ani nie sprawdzaj e-maili. W razie potrzeby poinformuj klientów i współpracowników, że w tym czasie nie będziesz dostępny. Nie wyznaczaj sobie celów. W odróżnieniu od reszty dnia pracy, podczas czasu poświęconego na twórczość powinieneś skupiać się na samym procesie, a nie na wyniku. Rezygnacja z wyznaczania celów oznacza, że twój umysł ma swobodę, by błądzić myślami, wyobrażać sobie, rozwiązywać problemy, a czasem po prostu nic nie robić. Co prowadzi nas do… Nie panikuj! Czasami praca twórcza będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, inspirująca i produktywna. Innym razem poczujesz brak inspiracji. Możesz nawet zacząć podejrzewać, że marnujesz czas. To zupełnie normalne. Nie za każdym razem, gdy usiądziesz do pracy, powstanie genialne dzieło, ale jeśli nie usiądziesz i nie poświęcisz na to czasu, nie powstanie żadne dzieło twórcze.

Kreatywność jest nieprzewidywalna. Błyski inspiracji nie bez powodu nazywane są „błyskami”. Jednak twój kolejny genialny pomysł nie pojawi się, jeśli nie znajdziesz dla niego miejsca w swoim harmonogramie. Znajdź więc czas w kalendarzu, zarezerwuj go i daj się ponieść inspiracji…