1975 में, हंगेरियन-अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने 'फ्लो' की अवधारणा पेश की: एक ऐसी अवस्था जिसमें, '…किसी व्यक्ति का शरीर या मन किसी कठिन और सार्थक कार्य को पूरा करने के स्वैच्छिक प्रयास में अपनी सीमाओं तक तन जाता है'। आश्चर्य की बात नहीं कि चिक्सेंटमिहाली का तर्क है कि सबसे जटिल समस्याओं को हल करने, हमारे सबसे प्रेरित विचारों को सामने लाने, और सार्थक रचनात्मक कार्य करने के लिए हमें 'फ्लो' की आवश्यकता होती है। अपने फ्लो को खोजने के लिए आपको क्या चाहिए? बिना रुकावट का समय। 1975 में यह काफी कठिन था, 2018 में व्यावहारिक रूप से असंभव।

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दुर्भाग्यवश, उन कर्मचारियों के लिए जिनकी नौकरियों में रचनात्मक तत्व होता है, हम ध्यान भटकाने वाले युग में रहते हैं। हम लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार लॉग इन रहते हैं, और पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। बैठकों और जिम्मेदारियों से भरा कैलेंडर गहरे, केंद्रित रचनात्मक काम और विचार का दुश्मन है। लेकिन आपका कैलेंडर आपके रचनात्मक समय को वापस पाने और अपने कार्यदिवस में भी फ्लो को प्रकट करने की कुंजी हो सकता है। यह रचनात्मक कार्य के लिए समय के ब्लॉक आवंटित करने जितना सरल है।

रुको: रचनात्मकता को शेड्यूल करना? क्या आपको बस म्यूज़ की प्रतीक्षा करनी चाहिए या प्रेरणा के आने का इंतज़ार करना चाहिए? जबकि कलात्मक प्रतिभा के लोकप्रिय मिथक ने हमें यह सोचने के लिए तैयार किया है कि रचनात्मकता अव्यवस्थित होती है और प्रेरणा को शेड्यूल नहीं किया जा सकता, कोई भी सफल कार्यरत रचनाकार आपको इसके विपरीत बताएगा। इन शब्दों में चक क्लोज़प्रेरणा तो नौसिखियों के लिए होती है। हम बाकी लोग बस आते हैं और काम शुरू कर देते हैं।

सच तो यह है कि रचनात्मक समय निर्धारित करना एक ऐसी रणनीति है जो काम करती है और जब से हम रचना कर रहे हैं, तब से यह काम कर रही है (बस देखें वोल्फगैंग अमेडियस मोज़ार्ट की कठोर दैनिक दिनचर्या (यदि आपको और सबूत चाहिए)। और यदि आप अपने रचनात्मक समय को सही ढंग से निर्धारित करते हैं, तो आपको परिणाम दिखेंगे।

इसे करने का तरीका इस प्रकार है:

समय निकालेंऔर हम पैंतालीस मिनट की बात नहीं कर रहे। आपको अपना फ्लो पकड़ने के लिए कम से कम तीन-चार घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पूरा एक दिन निकाल सकते हैं, तो ज़रूर करें! जैसे-जैसे आप अपनी दिनचर्या में रचनात्मक समय के आवर्ती अंतराल शामिल करते हैं, आपको यह बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने समय की ज़रूरत है: हो सकता है कि आप चार घंटे बाद ही थक जाएँ, हो सकता है कि आपको पूरी तरह से काम में डूबने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत हो। पहुँचो. इस समयबद्ध प्रतिबद्धता को वैसे ही लें जैसे आप किसी अन्य को लेते हैं। अर्थात्: रद्द न करें, देर से न पहुँचें, और पुनर्निर्धारण न करें। यदि आप ऐसे परिवेश में काम करते हैं जहाँ कुछ लोग ऑन मेकर की समय-सारिणी और कुछ मैनेजर की समय-सारिणी पर हैं।यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है: सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के सभी लोग जानते हों कि यह रचनात्मक समय आपकी प्राथमिकता है। अगर वे एक त्वरित मिलन-मुलाकात तय करना चाहें, तो उन्हें आपके कैलेंडर के अनुसार ही समय निकालना होगा। लॉग ऑफअपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें। कॉल न लें, ईमेल न देखें। यदि आवश्यक हो, तो अपने ग्राहकों और सहकर्मियों को बता दें कि इस समय आप उपलब्ध नहीं होंगे। लक्ष्य निर्धारित न करें. आपके कार्यदिवस के बाकी हिस्सों के विपरीत, रचनात्मक समय में आपको परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उद्देश्यों को हटा देने का मतलब है कि आपका मन भटकने, कल्पना करने, समस्याओं का समाधान खोजने और कभी-कभी बिल्कुल कुछ भी न करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जो हमें ले आता है… घबराओ मत! कभी-कभी आपका रचनात्मक समय फलदायी, सृजनात्मक और उत्पादक लगेगा। अन्य समयों में, आपको प्रेरणाहीन महसूस होगा। आपको यह भी लगने लगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह पूरी तरह सामान्य है। हर बार जब आप बैठते हैं तो शानदार रचनात्मक काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बैठकर इसमें समय नहीं लगाते, तो आप कोई भी रचनात्मक काम नहीं कर पाएंगे।

रचनात्मकता अप्रत्याशित होती है। प्रेरणा के झरने को 'झरने' ही इसलिए कहा जाता है। लेकिन आपका अगला प्रतिभाशाली विचार तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक आप अपनी दिनचर्या में इसके लिए जगह नहीं बनाते। इसलिए अपने कैलेंडर में समय निकालें, उसे ब्लॉक कर दें, और बहाव के साथ चलें…