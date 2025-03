Den kreative kalender

I 1975 introducerede den ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi begrebet "flow": en tilstand, hvor "... en persons krop eller sind strækkes til det yderste i en frivillig indsats for at opnå noget vanskeligt og værdifuldt". Det er ikke overraskende, at Csikszentmihalyi hævder, at vi har brug for "flow" for at løse de mest komplekse problemer, finde på de mest inspirerende idéer og udføre meningsfuldt kreativt arbejde. En ting, du har brug for for at finde dit flow? En periode med uafbrudt tid. Det var svært nok i 1975, men praktisk talt umuligt i 2018.

Desværre for arbejdstagere, hvis job har en kreativ komponent, lever vi i distraktionernes tidsalder. Vi er konstant tilgængelige, konstant logget på og fuldt booket. En kalender fuld af møder og forpligtelser er fjenden af dybt, fokuseret kreativt arbejde og kreativ tænkning. Men din kalender kan også være nøglen til at tage din kreative tid tilbage og, selv i din arbejdsdag, manifestere flow. Det er så enkelt som at tildele blokke af tid til kreativt arbejde.

Vent lidt: Planlægning af kreativitet? Skal du ikke bare vente på, at museen dukker op eller inspirationen slår til? Mens den populære myte om det kunstneriske geni har fået os til at tro, at kreativitet er kaotisk, og at inspiration ikke kan planlægges, vil enhver succesfuld kreativ arbejder fortælle dig noget andet. Med s ord (https://www.themarginalian.org/2012/12/27/chuck-close-on-creativity/): "Inspiration er for amatører. Resten af os andre møder bare op og går i gang med arbejdet".

Sandheden er, at planlægning af kreativ tid er en strategi, der virker og har virket lige så længe, som vi har skabt (se bare Wolfgang Amadeus Mozarts strenge dagsplan, hvis du har brug for yderligere beviser). Og hvis du planlægger din kreative tid korrekt, vil du se resultater.

Sådan gør du det:

Sæt en blok af tid til side. Og vi taler ikke om femogfyrre minutter. Du har brug for mindst tre eller fire timer til at finde dit flow. Hvis du kan nå at blokere en hel dag, så gør det! Efterhånden som du indarbejder tilbagevendende blokke af kreativ tid i din tidsplan, får du en bedre idé om, hvor meget tid du har brug for: Måske er du udmattet efter fire timer, måske har du brug for en hel dag for virkelig at komme ind i zonen. Vis op. Behandl denne tidsforpligtelse som du ville behandle enhver anden. Det vil sige: aflys ikke, mød ikke op for sent, og flyt ikke din tid. Hvis du arbejder i en kontekst, hvor nogle mennesker er på producenternes skemaer og andre er på ledernes skemaer, kan det være svært: Sørg for, at alle omkring dig ved, at denne kreative tid er en prioritet. Hvis de ønsker at planlægge en hurtig indhentning, skal de arbejde uden om din kalender. Log af. Sæt din telefon på flytilstand. Tag ikke imod opkald, tjek ikke e-mails. Hvis det er nødvendigt, så lad dine kunder og kolleger vide, at du ikke vil være til at få fat i i dette tidsrum. Sæt ikke mål. I modsætning til resten af din arbejdsdag bør du i din kreative tid være fokuseret på processen og ikke på resultatet. Hvis du afskaffer mål, betyder det, at dit sind er frit til at vandre rundt, forestille sig, løse problemer og nogle gange ikke gøre ret meget overhovedet. Hvilket bringer os til... Du skal ikke gå i panik! Nogle gange vil din kreative tid føles givende, generativ og produktiv. Andre gange vil du føle dig uinspireret. Du begynder måske endda at få mistanke om, at du spilder din tid. Dette er helt normalt. Du vil ikke producere et genialt kreativt arbejde hver gang du sætter dig ned, men hvis du ikke sætter dig ned og bruger tid på at gøre det, vil du slet ikke producere noget kreativt arbejde.

Kreativitet er uforudsigelig. Der er en grund til, at man kalder inspirationsglimt for "glimt". Men din næste geniale idé kan ikke dukke op, medmindre du gør plads til den i din kalender. Så find tid i din kalender, blokér den og følg strømmen...