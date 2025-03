El calendario del creativo

En 1975, el psicólogo húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi introdujo el concepto de "flujo": un estado en el que "...el cuerpo o la mente de una persona se estiran hasta sus límites en un esfuerzo voluntario por lograr algo difícil y que merezca la pena". Como era de esperar, Csikszentmihalyi afirma que necesitamos "fluir" para resolver los problemas más complejos, tener las ideas más inspiradas y realizar un trabajo creativo significativo. ¿Qué se necesita para fluir? Un periodo de tiempo ininterrumpido. Difícil en 1975, prácticamente imposible en 2018.

Por desgracia para los trabajadores cuyos empleos tienen un componente creativo, vivimos en la era de las distracciones. Estamos constantemente localizables, constantemente conectados y totalmente ocupados. Una agenda llena de reuniones y obligaciones es enemiga del trabajo y el pensamiento creativo profundo y centrado. Pero tu calendario también puede ser clave para recuperar tu tiempo creativo e, incluso en tu jornada laboral, manifestar fluidez. Es tan sencillo como asignar bloques de tiempo para el trabajo creativo

Espera: ¿programar la creatividad? ¿No hay que esperar a que aparezca la musa o llegue la inspiración? Aunque el mito popular del genio artístico nos ha condicionado a pensar que la creatividad es caótica y que la inspiración no se puede programar, cualquier creativo que trabaje con éxito te dirá lo contrario. En palabras de Chuck Close: La inspiración es para aficionados. Los demás nos presentamos y nos ponemos a trabajar".

La verdad es que programar el tiempo creativo es una estrategia que funciona y lo ha hecho desde que creamos (basta con echar un vistazo al rígido horario diario de Wolfgang Amadeus Mozart si necesitas más pruebas). Y si programas tu tiempo creativo correctamente, verás los resultados.

Reserva un bloque de tiempo. Y no estamos hablando de cuarenta y cinco minutos. Necesitarás al menos tres o cuatro horas para encontrar tu flujo. Si puedes reservar un día entero, ¡hazlo! A medida que incorpores bloques de tiempo creativo recurrentes a tu horario, te harás una mejor idea de cuánto tiempo necesitas: tal vez estés agotado después de cuatro horas, tal vez necesites un día entero para entrar realmente en la zona.

Preséntate. Trata este compromiso como cualquier otro. Es decir: no canceles, no llegues tarde y no cambies el horario. Si trabajas en un contexto en el que algunas personas tienen horario de creador y otras de director, esto puede ser complicado: asegúrate de que todos los que te rodean saben que este tiempo creativo es una prioridad. Si quieren ponerse al día rápidamente, tendrán que ajustarse a tu calendario.

Desconectar. Pon el teléfono en modo avión. No atiendas llamadas ni consultes el correo electrónico. Si es necesario, avisa a tus clientes y compañeros de que no estarás localizable durante ese tiempo.

No te fijes objetivos. A diferencia del resto de la jornada laboral, en tu tiempo creativo debes centrarte en el proceso, no en el resultado. Prescindir de los objetivos significa que tu mente es libre para divagar, imaginar, resolver problemas y, a veces, no hacer gran cosa. Lo que nos lleva a...