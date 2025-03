Le calendrier du créatif

En 1975, le psychologue américain d'origine hongroise Mihaly Csikszentmihalyi a introduit le concept de "flow" : un état dans lequel "...le corps ou l'esprit d'une personne est poussé à ses limites dans un effort volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et de valable". Sans surprise, Csikszentmihalyi affirme que nous avons besoin du "flow" pour résoudre les problèmes les plus complexes, trouver les idées les plus inspirées et accomplir un travail créatif significatif. Une chose dont vous avez besoin pour trouver votre flux ? Une période de temps ininterrompue. Assez difficile en 1975, pratiquement impossible en 2018.

Malheureusement pour les travailleurs dont l'emploi a une composante créative, nous vivons à l'ère des distractions. Nous sommes constamment joignables, connectés et occupés. Un agenda rempli de réunions et d'obligations est l'ennemi d'un travail et d'une réflexion créatifs profonds et concentrés. Mais votre agenda peut aussi vous permettre de récupérer votre temps de création et, même pendant votre journée de travail, de manifester votre créativité. Il suffit d'attribuer des blocs de temps pour le travail créatif.

Attendez : programmer la créativité ? Ne devriez-vous pas simplement attendre que la muse se manifeste ou que l'inspiration vous frappe ? Alors que le mythe populaire du génie artistique nous a conditionnés à penser que la créativité est chaotique et que l'inspiration ne peut être programmée, tout créatif qui travaille avec succès vous dira le contraire. Pour reprendre les mots de Chuck Close : "L'inspiration est pour les amateurs. Le reste d'entre nous se présente et se met au travail".

La vérité, c'est que la planification du temps de création est une stratégie qui fonctionne et qui a toujours fonctionné depuis que nous créons (il suffit de voir l'emploi du temps quotidien rigide de Wolfgang Amadeus Mozart pour s'en convaincre). Et si vous planifiez correctement votre temps de création, vous obtiendrez des résultats.

Voici comment procéder :

Réservez un bloc de temps. Et nous ne parlons pas de quarante-cinq minutes. Vous aurez besoin d'au moins trois ou quatre heures pour trouver votre flux. Si vous parvenez à bloquer une journée entière, allez-y ! Au fur et à mesure que vous intégrez des blocs récurrents de temps créatif dans votre emploi du temps, vous aurez une meilleure idée du temps dont vous avez besoin : peut-être êtes-vous épuisé après quatre heures, peut-être vous faut-il une journée entière pour être vraiment dans la zone. **Soyez présent. Traitez cet engagement de temps comme n'importe quel autre. Autrement dit, n'annulez pas, n'arrivez pas en retard et ne reportez pas votre rendez-vous. Si vous travaillez dans un contexte où certaines personnes ont des horaires de créateur et d'autres de manager, cela peut être délicat : assurez-vous que tout le monde autour de vous sait que ce temps de création est une priorité. S'ils veulent programmer une rencontre rapide, ils devront se plier à votre calendrier. **Déconnectez-vous. Mettez votre téléphone en mode avion. Ne prenez pas d'appels, ne consultez pas vos e-mails. Si nécessaire, faites savoir à vos clients et collègues que vous ne serez pas joignable pendant cette période. Ne vous fixez pas d'objectifs. Contrairement au reste de votre journée de travail, pendant votre temps de création, vous devez vous concentrer sur le processus, et non sur le résultat. En supprimant les objectifs, votre esprit est libre de vagabonder, d'imaginer, de résoudre des problèmes, et parfois de ne pas faire grand-chose du tout. Ce qui nous amène à... **Parfois, votre temps de création sera gratifiant, généreux et productif. D'autres fois, vous vous sentirez en manque d'inspiration. Vous pourriez même commencer à penser que vous perdez votre temps. C'est tout à fait normal. Vous ne produirez pas un travail créatif brillant chaque fois que vous vous asseyez, mais si vous ne vous asseyez pas et ne consacrez pas de temps à votre travail, vous ne produirez aucun travail créatif du tout.

La créativité est imprévisible. Les éclairs d'inspiration ne sont pas appelés "éclairs" pour rien. Mais votre prochaine idée de génie ne pourra pas surgir si vous ne lui faites pas de place dans votre emploi du temps. Alors trouvez le temps dans votre calendrier, bloquez-le et laissez-vous porter par le courant...