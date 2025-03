O calendário do criativo

Show up* . Trate este compromisso de tempo como você faria qualquer outro. Ou seja: não cancele, não apareça tarde e não remarque. Se você trabalha em um contexto em que algumas pessoas estão nos horários do fabricante e algumas estão nos horários do gerente , isto pode ser complicado: certifique-se de que todos ao seu redor saibam que este tempo criativo é uma prioridade. Se eles quiserem agendar um encontro rápido, eles precisarão trabalhar em torno de seu calendário.

Log off* . Coloque seu telefone no modo avião. Não atenda chamadas, não verifique e-mails. Se necessário, deixe seus clientes e colegas saberem que você não estará disponível neste momento.

Não estabeleça metas*. Ao contrário do resto do seu dia de trabalho, em seu tempo criativo você deve se concentrar no processo, não no resultado. A eliminação dos objetivos significa que sua mente está livre para vaguear, imaginar, resolver problemas e, às vezes, não fazer muito. O que nos leva a...