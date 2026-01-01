To zrozumiałe, że firmy przetrwają, stawiając na pierwszym miejscu wyniki finansowe, dbając o wydajność pracowników oraz systematycznie realizując zadania w celu optymalizacji i zapewnienia zysku. Jednak to właśnie dzięki innowacyjności i kreatywności firmy osiągają sukces. Niestety, takie rutynowe wykonywanie zadań, które zapewnia firmie przetrwanie, często hamuje kreatywność, dzięki której firmy mogłyby naprawdę osiągnąć sukces.

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W 2017 roku Mark Cuban oświadczył, że Myślenie kreatywne stanie się najbardziej poszukiwaną umiejętnością w ciągu 10 lat– i wielu badaczy zgadza się, że Cuban ma rację. Według badań Petera Robertsa, jeśli dwie firmy osiągną taki sam zysk w pierwszym roku, to do piątego roku firma innowacyjna znacznie wyprzedzi konkurenta i osiągnie o 75–80% większy zysk niż jej nieinnowacyjny konkurent. Kreatywne myślenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia innowacyjności i wyprzedzania konkurencji przez firmy.

Ponadto, w obliczu zbliżającej się rewolucji sztucznej inteligencji i automatyzacji coraz większej liczby żmudnych zadań przez algorytmy, coraz większa część naszych codziennych obowiązków będzie wymagała kreatywnego myślenia. Gdy nasze żmudne zadania przejmą zaawansowane technologie, pracownicy i firmy, które potrafią myśleć nieszablonowo, zyskają jeszcze większą przewagę konkurencyjną.

Dlaczego wydajność może szkodzić kreatywności?

Każdy, kto próbował błyskawicznie przejść od sporządzania raportów analitycznych do tworzenia zabójczej prezentacji sprzedażowej, może potwierdzić, dlaczego produktywność i kreatywność nie idą w parze. Mówiąc najprościej: angażują one różne obszary mózgu, a przełączanie się między nimi nie jest procesem natychmiastowym. Myślenie konwergencyjne (analityczne lub administracyjne) i myślenie dywergencyjne (kreatywne) to dwie strony tego samego medalu – jednak przełączanie się między nimi może być trudne.

Nie wspominając już o tym, że kreatywność wydaje się sprzeczna z powszechnymi podejściami biznesowymi: wykonać wszystko na wysokim poziomie jakości w jak najkrótszym czasie. Kreatywność trudno jest zmierzyć – często wymaga ona wielu godzin swobodnego myślenia lub badań, bez gwarancji wyniku – dlatego często schodzi na dalszy plan. Jednak aby naprawdę odnieść sukces, firmy muszą przestać traktować kreatywność jako coś, czym zajmą się, jeśli znajdą na to czas, i zacząć postrzegać ją jako istotną część swoich procesów biznesowych.

Rozwijanie kreatywności w sposób produktywny

Najbardziej przerażające w kreatywności jest to, że wymaga ona wolnego czasu – czasu na odkrywanie, angażowanie się, naukę nowych rzeczy i pozwalanie umysłowi na swobodne wędrówki. Nic z tego nie brzmi szczególnie produktywnie, a ponieważ nie da się zagwarantować przebłysków wyobraźni, próba zaplanowania naszej pracy w taki sposób, by sprzyjała rozwijaniu kreatywności, może okazać się trudna. Tylko Ty wiesz, co pobudzi kreatywność Twoją lub Twojego zespołu, ale oto kilka sugestii:

Zarezerwuj sobie czas.

Pierwszym krokiem do rozwijanie kreatywnego myślenia to potraktowanie tego jako priorytet – i odpowiednie zarezerwowanie na to czasu. Chociaż większość z nas nie ma tego luksusu, by móc wygospodarować duże ilości czasu bez wywoływania pytań ze strony szefa, nawet rozpoczęcie od 30 minut tygodniowo poświęconych na rozwijanie kreatywności może przynieść efekty.

Zarezerwuj sobie czas właśnie po południu.

Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale badania wskazują, że zmęczenie sprzyja rozwijaniu wyobraźni, więc postaraj się to zrobić po południu. Jeśli chcesz wyeliminować ograniczenia, jakie rutynowa praca nakłada na kreatywność, spróbuj zarezerwować sobie czas zaraz po obiedzie.

Rób sobie przerwy.

Podstawą kreatywnego myślenia jest czerpanie z posiadanej wiedzy oraz wykorzystywanie jej w nowatorski sposób. Najnowsze badania wskazują, że Wiedza utrwala się w naszych umysłach znacznie lepiej, jeśli zaraz po nauce zrobimy sobie przerwę – dlatego po zakończeniu poszukiwań informacji koniecznie zaplanuj krótką przerwę.

Spraw, aby spotkania poza siedzibą firmy i burze mózgów stały się integralną częścią kultury Twojej firmy.

Podobnie jak kreatywność, wyjazdy integracyjne i burze mózgów są w biznesie postrzegane raczej jako dodatkowa korzyść niż konieczność. Jednak wyjście poza biuro i stworzenie przestrzeni dla bardziej swobodnych przemyśleń i dyskusji ma pozytywny wpływ na kreatywność – a co za tym idzie, kluczowe znaczenie dla Twojej firmy. Wykazanie się podejściem odgórnym do rozwijania kreatywności zachęci również pracowników do kreatywnego myślenia.

Nagradzajcie wielkie pomysły.

Należy zadbać o to, by kreatywne myślenie było nagradzane i motywowane w takim samym stopniu, jak realizacja celów sprzedażowych i dotrzymywanie terminów.