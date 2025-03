Det er forståeligt nok, at virksomheder overlever ved at prioritere bundlinjen, styre medarbejdernes produktivitet og systematisk gennemgå opgaverne for at optimere og sikre overskuddet. Virksomheder trives imidlertid gennem innovation og kreativitet. Desværre hæmmer den form for kassekrydsning, der sikrer virksomhedens overlevelse, ofte den kreativitet, der gør det muligt for virksomheder at udmærke sig virkelig.

I 2017 erklærede Mark Cuban, at kreativ tænkning vil blive den mest eftertragtede færdighed inden for 10 år - og mange forskere er enige i, at Cuban har fat i noget. Ifølge Peter Roberts' forskning vil to virksomheder, hvis to virksomheder har samme fortjeneste i år 1, i år 5 være løbet foran den innovative virksomhed og besidde 75-80 % mere fortjeneste end sin ikke-innovative konkurrent. Kreativ tænkning er afgørende for at sikre innovation og for at bringe virksomhederne foran deres konkurrenter.

Med den forestående revolution af kunstig intelligens og med flere kedelige opgaver, der automatiseres af algoritmer, vil en større del af vores daglige opgaver desuden involvere kreativ tænkning. Når vores kedelige gøremål bliver overtaget af sofistikeret teknologi, vil medarbejdere og virksomheder, der tænker ud af boksen, have en endnu større konkurrencefordel.

Hvorfor kan produktivitet være skadeligt for kreativiteten?

Enhver, der har prøvet at skifte straks fra analytisk rapportering til at skrive en fantastisk salgstale, kan fortælle dig, hvorfor produktivitet og kreativitet er ubehagelige selskabsfæller. Kort sagt: De involverer forskellige dele af hjernen, og det er ikke en øjeblikkelig proces at skifte mellem dem. Konvergent (analytisk eller administrativ) tænkning og divergent (kreativ) tænkning er to sider af samme sag - men det kan være svært at skifte mellem de to.

For ikke at nævne, at kreativitet synes at være i modstrid med de gængse forretningsmetoder: få alting gjort på kortest mulig tid og med et højt kvalitetsniveau. Kreativitet er svær at kvantificere - ofte kræver den timevis af ustruktureret tænkning eller research uden garanteret resultat - og derfor bliver den ofte overladt til side. Men for virkelig at få succes skal virksomheder holde op med at betragte kreativitet som noget, de får tid til at gøre, hvis de har tid, og i stedet begynde at betragte det som en vigtig del af deres forretningsprocesser.

Dyrk kreativitet på en produktiv måde

Det skræmmende ved kreativitet er, at det kræver fritid - tid til at udforske, til at engagere sig, til at lære nyt og til at lade tankerne vandre. Intet af dette lyder særlig produktivt, og da man ikke kan garantere, at fantasien slår gnister, kan det være vanskeligt at forsøge at tilrettelægge vores arbejde med henblik på at dyrke kreativitet. Kun du kan vide, hvad der får din/dit teams kreative saft til at flyde, men her er et par forslag:

Blokér tid.

Det første skridt til at dyrke kreativ tænkning er at gøre det til en prioritet - og blokere tid i overensstemmelse hermed. Selv om de fleste af os ikke har den luksus at kunne skære store dele af vores tid ud af vores tid, uden at vores chef stiller spørgsmål, kan det have en effekt selv at starte med 30 minutter dedikeret til at udnytte kreativitet hver uge.

Blokér tid om eftermiddagen, især.

Det kan virke kontraintuitivt, men undersøgelser tyder på, at fantasien forbedres med træthed, så prøv at gøre dette om eftermiddagen. Hvis du ønsker at fjerne de begrænsninger, som travlt arbejde sætter på kreativiteten, så prøv at afsætte tid umiddelbart efter frokost.

Tag pauser.

Hjørnestenen i kreativ tænkning er at trække på din viden og anvende denne viden på innovative måder. Nyere forskning tyder på, atviden konsolideres meget stærkere i vores hjerne, hvis vi holder en pause umiddelbart efter at have lært noget - så sørg for at planlægge en hurtig pause efter enhver forskning.

Gør offsites/brainstorming til en integreret del af din virksomhedskultur.

Ligesom kreativitet betragtes offsites og brainstorming som en frynsegode snarere end et must i erhvervslivet. Men at bryde ud af kontoret og give mulighed for mere ustruktureret tænkning og diskussion har en positiv indvirkning på kreativiteten - og dermed en afgørende indvirkning på din virksomhed. Hvis man viser en top-down tilgang til at dyrke kreativitet, vil det også tilskynde medarbejderne til at fortsætte kreativ tænkning.

Beløn store idéer.

Sørg for, at kreativ tænkning belønnes og motiveres lige så meget som det at nå salgsmål og overholde deadlines.