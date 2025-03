Trabalho remoto, teletrabalho, trabalho de casa (ou o que quer que você queira chamar) não é um fenômeno ou tendência nova. É um modo de vida em um mundo onde dispositivos e tecnologias digitais/móveis regem nossas vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acha que estou exagerando? Pense novamente. Um estudo da Global Workplace Analytics revelou que o número de trabalhadores remotos aumentou em 140 por cento desde 2005.

Quando você considera os muitos benefícios - maior flexibilidade, produtividade, autonomia, confiança e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal - faz sentido que o trabalho remoto desempenhe um papel tão importante na formação da satisfação, engajamento e retenção dos funcionários. Os dados apóiam isto, com 80% dos funcionários relatando que seriam mais leais se tivessem opções de trabalho mais flexíveis, como trabalhar em casa. É de se admirar que o trabalho remoto seja um dos benefícios mais lucrativos (e eficazes) utilizados pelas estratégias de recrutamento e retenção de talentos do RH?

Mas para todos os seus benefícios de cor rosa, o trabalho remoto tem algumas armadilhas que podem ter um custo para a satisfação dos funcionários, produtividade, colaboração e engajamento. Veja onde estamos no momento. Diante da atual pandemia do Coronavirus, que tem causado estragos perto e longe (em mais de 118 países, e contando com isso), as empresas nos EUA, Europa e Ásia estão errando ao pedir aos funcionários que trabalhem remotamente como precaução de segurança (em alguns casos, esta é uma sugestão, mas para muitos, agora está sendo aplicada como uma política obrigatória para qualquer lugar, de duas semanas a um mês). E com razão, em minha opinião. É melhor estar seguro do que arrependido.

Lembra-se das armadilhas que descrevi anteriormente? Bem, agora elas serão amplificadas 10 vezes, para dizer o mínimo. Como parte das equipes de RH e de Csuite de sua organização, você tem a oportunidade de informar, comunicar e nutrir seus novos trabalhadores remotos através deste novo cenário - e dar-lhes os recursos e ferramentas para serem o mais produtivos, engajados e colaborativos possível.

Pitfall #1: O isolamento social pode gerar solidão.

Os funcionários anseiam por contato humano e interações. Um dos grandes benefícios de entrar em um escritório diariamente são as relações formadas com os colegas. Os funcionários do escritório almoçam juntos (ou vão juntos a restaurantes); compartilham histórias pessoais sobre suas experiências sociais, famílias e amigos; contam piadas uns aos outros; e até mesmo compartilham fotos e vídeos de férias, passeios sociais e muito mais.

Então o que acontece quando você tira essas interações humanas regulares e significativas por um longo período de tempo? À luz da pandemia do Coronavirus, o CEO do Google Sundar Pichai, entre outros executivos de negócios em todo o mundo, tem pedido aos funcionários que adotem a prática do "distanciamento social" agora mesmo, a fim de manter os funcionários seguros e saudáveis. E com razão.

Mas isso inevitavelmente vai levar a sentimentos de solidão. Isto é apoiado pelas descobertas do relatório Buffer's 2019 State of Work report, que constatou que 19% dos trabalhadores remotos pesquisados lutavam contra a solidão. Isto, por sua vez, pode ter um impacto sobre a saúde mental e o bem-estar dos empregados. Agora, considere isto: De acordo com uma meta-análise co-autoria de Julianne Holt-Lunstad, PhD, professora de psicologia e neurociência da Universidade Brigham Young, a solidão e o isolamento social são duas vezes mais prejudiciais à saúde física e mental do que a obesidade.

Como evitá-lo:

Faça várias pausas

Desconecte (tanto mental como digitalmente) quando o dia de trabalho tiver terminado. Isso significa ativar o recurso 'Não Perturbe' em seus dispositivos móveis e aplicativos que você usa regularmente como Slack.

Não tenha medo de marcar reuniões on-line com seus colegas apenas para se atualizar (sem um propósito comercial específico). E mantenha a câmera ligada quando usar ferramentas de videoconferência para essas videoconferências. Isto pode ajudar a combater sentimentos de solidão e também reforçar o anseio dos funcionários por interações humanas.

Em uma conversa franca com um de nossos funcionários, Ricardo Brito, soube que um de seus colegas de equipe está baseado remotamente em outro país. Assim, durante suas reuniões regulares de 1:1, eles fazem um esforço concertado para passar os primeiros 10 minutos apenas conversando pessoalmente e falando sobre eventos atuais e o que há de novo em suas vidas. Esta é uma maneira tão maravilhosa de conter os sentimentos de solidão que inevitavelmente surgirão quando os funcionários trabalharem remotamente por períodos prolongados de tempo.

Pitfall #2: Pode ser difícil permanecer focado e produtivo quando as distrações estão por toda parte.

Você já ouviu o ditado popular: "Quando o rato está longe, o gato vai brincar". Isto pode ser especialmente verdadeiro para o trabalho remoto.

Em um ambiente doméstico, os tipos e as quantidades de distrações se multiplicam drasticamente em relação àquelas que você pode encontrar em ambientes de escritório. Em casa, a televisão está a apenas alguns passos de distância (dependendo do tamanho da casa de um funcionário e da área designada para trabalhar).

Ninguém está sentado por perto para responsabilizar os funcionários. Pode ser tão tentador assistir vídeos on-line, navegar pelo Facebook e Instagram para ver o que os amigos estão fazendo e saltar em chamadas telefônicas pessoais com amigos e familiares.

Seus funcionários são humanos e uma grande parte da contratação de pessoas inteligentes é incutir neles confiança para realizar um grande trabalho e ser responsável pelo cumprimento de seus objetivos. Assim, em vez de refrear completamente o trabalho remoto (ou assumir uma mentalidade/abordagem de "Big Brother" para gerenciá-los), dê-lhes a tecnologia e as ferramentas digitais necessárias para serem tão produtivos quanto possível. Confie em mim, eles lhe agradecerão por isso.

Como evitá-lo:

Crie um cronograma e mantenha-se fiel a ele. Aceitar primeiro as reuniões que são críticas em termos de tempo e de impacto. Adicione reuniões adicionais à medida que façam sentido para seus projetos e resultados.

Incentive seus funcionários a estabelecerem limites claros em seus calendários. Não lhes envie mensagens ou solicitações fora do horário normal de trabalho (mesmo que eles estejam em casa). E certifique-se de que os gerentes estejam cientes dos horários das reuniões que seriam inconvenientes e que sejam cortados em suas primeiras manhãs/noturnas. Você ficaria surpreso com a freqüência com que isso realmente acontece, de acordo com nossa recente Pesquisa Trabalho-vida.

Integre as ferramentas de comunicação interna que seus funcionários já utilizam diariamente, como Slack, ao seu software de agendamento . Por exemplo, seus funcionários podem adicionar o Doodle Bot on Slack para que eles nunca tenham que sair do Slack para agendar sua próxima reunião. Quão conveniente e eficiente é isso? Muito. Além disso, ele os manterá responsáveis e pontuais às reuniões que eles agendaram.

Seja estratégico com sua gestão de tempo. Implemente o bloqueio de tempo dentro de seu calendário (para se concentrar em projetos chave por períodos de tempo específicos e evitar reuniões perdulárias).

Pitfall #3: O distanciamento social pode causar mal-entendidos e rupturas na comunicação.

Há uma arte de comunicação eficaz e envolvente. Já é difícil fazer quando seus funcionários estão de pé (ou sentados) frente a frente com colegas, colegas de equipe, clientes, parceiros e outras partes interessadas. Assim, à medida que toda a sua força de trabalho se empenha em trabalhar remotamente durante a pandemia do Coronavirus, a comunicação se tornará ainda mais complicada.

O que provavelmente se seguirá são mal-entendidos, mal-entendidos sobre expectativas/entrega de projetos e possivelmente até problemas de desempenho. Isso pode levar a tensões e animosidade entre os colegas de trabalho. Isto inevitavelmente dará aos funcionários mais razões para evitar, ou mesmo cancelar, as reuniões que poderiam ser necessárias para completar os projetos e entregar resultados comerciais. Nenhuma empresa quer esses resultados.

Como evitá-lo:

Esteja atento aos horários das outras pessoas e chegue a tempo (ou alguns minutos mais cedo) para as reuniões agendadas.

Não convide todos (e suas mães) para as reuniões. Elon Musk tem uma regra crítica para realizar reuniões eficientes - se uma pessoa não está agregando valor, ela deve sair. Melhor ainda, não convide pessoas que não agregam valor/contribuem diretamente.

Se você quiser que as reuniões funcionem sem problemas (e sair com os itens de entrada e ação desejados), certifique-se de fazer as perguntas necessárias aos participantes antes da reunião.

Para saber mais sobre como o software de programação da Doodle pode ajudar seus funcionários (quer trabalhem em um escritório ou remotamente) a permanecerem produtivos, engajados e colaborativos, confira nosso white paper "Success Stories "](https://assets.ctfassets.net/8t3gydnqcry0/1nWuMEm4RSoMEyYkQT3gRz/0129373e97294f132d5f82af94b1814c/Doodle_Success_Stories.pdf). ***